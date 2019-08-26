Финансы
Токийская биржа открылась сильным падениемРоссийская газета вчера в 21:42
Новый виток торговой войны между США и Китаем сказался на торгах в Токио. Индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в понедельник утром снизился на 2,5 процента по сравнению с показателями пятницы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Индекс биржи Гонконга опустился более чем на 3% на фоне торговой войны США и Китая
Эхо Москвывчера в 23:46
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:13, Ашберн
Космос
«Союз МС-13» перестыковался к другому модулю МКС
Обновлено в 00:15
Общество
Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
Еще одна страна отозвала признание независимости Косово
27 июля признание Косово отозвала Центрально-Африканская Республика (ЦАР).
Обновлено вчера в 19:18
Шоу-бизнес
Божена Рынска ждет ребенка от покойного мужа Игоря Малашенко
Известная светская львица Божена Рынска призналась, что ждет ребенка от своего покойного супруга Игоря Малашенко.
Обновлено в 00:38
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Порошенко пообещал появление украинского флага над Донецком
Бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал, что над Донецком будет «гордо» поднят украинский флаг.
Обновлено в 01:06
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
В Ростовской области заключенный сбежал из колонии
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено 24 августа в 11:20
Финансы
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара
Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.
Обновлено 23 августа в 21:12
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Здоровье
Диетолог считает, что данные Минздрава об ожирении занижены в пять раз
Врач-диетолог Елена Тихомирова заявил, что ситуация с ожирением в российских регионах значительно хуже, чем считает Минздрав.
Обновлено вчера в 14:29
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено 24 августа в 20:21
Происшествия
Два человека погибли в ДТП под Саратовом
Обновлено вчера в 18:56
Политика
СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы
Федотов отметил, что сейчас, когда полным ходом идет работа над новым Кодексом об административных правонарушениях, следует сконцентрировать усилия на включении в него общих норм, касающихся административной амнистии, чтобы в последующем было проще добиваться ее объявления.
Обновлено вчера в 20:11
Армия и оружие
В России ускорят производство самолетов Ил-76МД-90А
В России ускорят производство тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и его модификаций.
Обновлено вчера в 22:06
Хоккей
Рижское «Динамо» победило «Ак Барс» и выиграло Кубок ЛЖД
Второе место занял Ак Барс, который проиграл только хозяевам турнира.
Обновлено вчера в 12:31
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено 24 августа в 15:37
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено 24 августа в 03:51
Общество
Нестандартная посадка Су-57 попала на видео
В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Вступил в силу второй пакет санкций США против РФ по «делу Скрипалей»
Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.
Обновлено в 00:43
Футбол
Самедов определится со своим будущим в ближайшее время
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов заявил, что намерен определиться со своим будущим в ближайшее время.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:29
Политика
Трамп заявил о скором заключении торгового соглашения с Японией
Обновлено вчера в 15:33
Армия и оружие
Доктор принял решение оперировать
Все эпизоды были разыграны на морском тральщике капитана 3 ранга Владимира Цветкова.
Обновлено вчера в 19:00
Кино
Депардье сыграет Брежнева в фильме о Пражской весне
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено вчера в 09:12
Наука
Создан тест по анализу крови для определения срока жизни человека
Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.
Обновлено 23 августа в 09:35
Авто
Тюнеры показали рестмод 53-летнего пикапа Chevrolet Crew Cab
Специалисты сделали из старенького автомобиля эффектный рестмод, получивший название Ponderosa и новые силовые установки.
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия
Полиция в Гонконге применила водометы для разгона протестующих
Полицейские в Гонконге впервые применили водометы для разгона акции протеста, которая продолжается с июня.
Обновлено вчера в 08:43