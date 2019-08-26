Финансы

Токийская биржа открылась сильным падениемРоссийская газета вчера в 21:42

Новый виток торговой войны между США и Китаем сказался на торгах в Токио. Индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в понедельник утром снизился на 2,5 процента по сравнению с показателями пятницы.
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