Финансы
Токийская биржа открылась сильным падениемРоссийская газета 21:42
Новый виток торговой войны между США и Китаем сказался на торгах в Токио. Индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в понедельник утром снизился на 2,5 процента по сравнению с показателями пятницы.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:08, Ашберн
Экономика
Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками
"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медучреждений, пишет газета "Известия".
Обновлено в 22:01
Общество
Университет Белгорода начал диалог с сирийскими абитуриентами в Алеппо
Белгородский технологический университет имени В. Г. Шухова стал первым из российских вузов, принявшим участие в образовательной выставке для абитуриентов в сирийском Алеппо.
Обновлено в 20:25
Политика
Жена Макрона поцеловала Трампа на глазах у Меланьи
Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон поцеловала президента США Дональда Трампа во время фотосессии по итогам окончания второго дня саммита G7.
Обновлено в 15:11
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено вчера в 02:36
Политика
Шахтеры обвинили украинские власти в плохом отношении к горнякам
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец выразил мнение, что последние пять лет украинские власти плохо относилась к шахтерам к добывающей отрасли.
Обновлено в 15:30
Происшествия
На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом
Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 18:07
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Кино
Алиханов: В Калининградской области может появиться своя «Таврида»
«Таврида-АРТ» – первый в России фестиваль творческих сообществ, который собрал на одной площадке порядка 45 тыс. зрителей и 4,5 тыс. участников.
Обновлено в 10:45
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Здоровье
Министр здравоохранения РФ Скворцова прилетела в Читу с делегацией
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова с делегацией прибыла с рабочим визитом в Читу, сообщается 26 августа на официальном сайте Забайкальского края.
Обновлено в 20:54
Наука
Сезонную смену окраса воробьинообразных объяснили половым отбором и защитой от хищника
Орнитологи выяснили, что сезонная смена окраса у воробьинообразных зависит от того, насколько вид полигамен и представляет интерес для хищника, а также от изменчивости климата в месте обитания.
Обновлено вчера в 07:19
Здоровье
Названы продукты, которые почти все готовят неправильно
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
Путин поручил проработать ответ на испытание США новой крылатой ракеты
Президент России Владимир Путин поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты.
Обновлено 23 августа в 06:01
Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
Обновлено в 15:23
Происшествия
На ребенка упал образец металлической двери в ТЦ Подмосковья
В торговом центре, расположенном в Зеленограде, на ребенка упал образец металлической двери.
Обновлено в 14:19
Футбол
«Я оставался на газоне, потому что не верил в это». Ансумане Фати — о дебюте за «Барселону»
Нападающий «Барселоны» Ансумане Фати прокомментировал дебют за каталонский клуб.
Обновлено в 19:39
Политика
Еще одна страна отозвала признание независимости Косово
27 июля признание Косово отозвала Центрально-Африканская Республика (ЦАР).
Обновлено в 19:18
Киберспорт
IceFrog поздравил OG с победой на The International 2019
Разработчик Dota 2 Абдул «IceFrog» Измаил поздравил OG с победой на The International 2019, ретвитнув свой прошлогодний пост в твиттере.
Обновлено в 09:29
Происшествия
В Екатеринбурге пять человек пострадали в страшном ДТП
Около 18:40 столкнулись Volkswagen Touareg, Daewoo Nexia и Mazda. Как сообщает E1.RU, ранены пять человек.
Обновлено в 21:53
Происшествия
На северо-западе Москвы эвакуировали жилой дом из-за пожара в кафе
На северо-западе Москвы эвакуировали жилой дом из-за пожара в кафе на первом этаже.
Обновлено в 20:45
Экономика
Кадровые перестановки в руководстве Якутска
В понедельник, 26 августа, глава Якутска Сардана Авксентьева сделала кадровые перестановки в руководстве города в режиме горизонтальной ротации кадров.
Обновлено в 19:32
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
Температурный режим в диапазоне 15–17 градусов тепла днем и 4–9 градусов ночью сохранится до конца недели.
Обновлено в 18:10
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено вчера в 09:51
Здоровье
Ученый назвал причину распространения экзотических болезней в России
Как отметил специалист, основными переносчиками этих болезней являются комары.
Обновлено в 21:26
Наука
Ученые назвали самую опасную группу крови
Ученые из Гарвардского университета сделали вывод, что самой опасной группой крови является AB (IV) Rh с отрицательным резусом.
Обновлено в 01:52
Наука
Ученым удалось вновь получить редкий тип сверхпроводимости
Обновлено 21 августа в 20:02
Общество
Православные устроят хэппенинг на кресте Покраса Лампаса на Уралмаше
Обновлено вчера в 01:58
Политика
Левченко заступился за назвавшую быдлом жертв паводка чиновницу
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заступился за чиновницу Ирину Алашкевич, которая назвала пострадавших от паводка жителей «быдлом».
Обновлено в 04:45