Токаев заявил, что Россия для Казахстана «абсолютно необходима»ТАСС вчера в 23:10

с чего всё началось

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану абсолютно необходимы отношения с Россией, с которой страну объединяет самая большая сухопутная граница. Такое мнение Токаев выразил в интервью телеканалу Euronews, опубликованном на сайте канала.

Токаев заявил, что Россия для Казахстана «абсолютно необходима»

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