Политика
Токаев заявил, что Россия для Казахстана «абсолютно необходима»ТАСС вчера в 23:10
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану абсолютно необходимы отношения с Россией, с которой страну объединяет самая большая сухопутная граница. Такое мнение Токаев выразил в интервью телеканалу Euronews, опубликованном на сайте канала.
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Токаев заявил об «абсолютной необходимости» отношений России и Казахстана
Московский Комсомолецвчера в 23:25
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:47, Вашингтон
Армия и оружие
Совбез РФ: НАТО логично было распустить в 1991 году
Фото: theworldnews.net Заместитель секретаря Совбеза РФ заявил, что НАТО надо было ликвидировать вслед за роспуском Организации Варшавского договора в 1991 году, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:50
Здоровье
Сдать кровь для юной Вероники Красиной просят сахалинцев
Сдать кровь для юной Вероники Красиной просят сахалицев.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
17-летний спортсмен-биатлонист погиб в Крыму
Обновлено вчера в 23:23
Экономика
В арендном договоре Мосфильма обнаружена несуществующая валюта
Договор аренды земельного участка был заключён в 1996 году между киноконцерном "Мосфильм" и столичным управлением Росимущества.
Обновлено в 01:31
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено вчера в 13:53
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака
В центре радиологии Минздрава отметили, что в России за 2018 год зафиксировано 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
Обновлено в 00:47
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено вчера в 19:04
Транспорт
Более 250 экскурсий организовали в московском метро с начала года
Власти столицы организовали более 250 прогулок по различным станциям метро с января 2019 года.
Обновлено в 01:16
Футбол
Александр Алексеев стал новым главным тренером «Енисея»
Красноярский "Енисей" объявил нового главного тренера клуба, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:38
Экономика
ФНС отказали в наблюдении за крупнейшим речным перевозчиком России
На сайте компании отмечается, что она является одним из крупнейших речных перевозчиков России и обладает более 85% пассажирского и грузопассажирского флота республики.
Обновлено вчера в 22:25
Экономика
Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах
Обновлено вчера в 22:54
Космос
В Калуге впервые стартовал космический фестиваль «108 Минут»
Обновлено 15 июня в 09:14
Армия и оружие
Командование ВСУ бездоказательно обвинило ополченцев Донбасса в обстрелах мирных жителей
Вооруженные силы республик Донбасса якобы совершают обстрелы мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры "с целью спровоцировать ВСУ перед очередной встречей трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске".
Обновлено в 01:21
Общество
На въезде в Екатеринбург появился указатель «Город бесов»
На въезде в Екатеринбург появился указатель Город бесов .
Обновлено в 00:03
Армия и оружие
На видео попал мощный обстрел Донецка украинскими боевиками
Весь город слышит тяжелое вооружение, с 2015 такого не было. На видео слышны мощные разрывы.
Обновлено вчера в 16:31
Здоровье
«Бережливые» поликлиники получат «звезды» по примеру отелей
Поликлиники, работающие по принципу бережливых технологий, предполагается сертифицировать, присваивая им "звезды" так, как это принято в туристической индустрии при оценке уровня работы отелей.
Обновлено в 00:00
Общество
СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости
Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Экономика
Автоконцерны приступили к сборке субсидий
Мера была запущена в конце октября 2018 года с целью сохранения условий работы концернов, работающих в режиме промышленной сборки.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия
Экс-глава НИИТО Михаил Садовой приговорен к трем годам колонии
Центральный райсуд Новосибирска приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Минздрава РФ Михаила Садового.
Обновлено в 00:53
Политика
В Москве госпитализировали главу Дагестана
В Москве госпитализировали главу Дагестана Владимира Васильева, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
В Филадельфии человек погиб при стрельбе на выпускном вечере
На юго-западе Филадельфии в американском штате Пенсильвания в ходе стрельбы на выпускном вечере был убит один человек, еще семь получили ранения.
Обновлено в 01:19
Религия
17 июня православные отмечают День Святого Духа
Сегодня, 17 июня, православные всего мира отмечают День Святого Духа, или Духов день.
Обновлено в 00:00
Политика
В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко
В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об установлении возможных лиц, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Израиль назвал будущее поселение на Голанах в честь Трампа
Правительство Израиля присвоило будущему населенному пункту на Голанских высотах имя Рамат-Трамп в честь президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 13:45
Общество
В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»
Обновлено вчера в 07:50
Общество
Более 1,3 тысячи столичных пар сыграют свадьбу 8 июля
День семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 года.
Обновлено в 01:14
Футбол
Уругвай разгромил Эквадор на Кубке Америки
Обновлено вчера в 20:00
Интернет
Mail.ru Group запустила голосового помощника по имени «Маруся»
Другие голосовые помощники: После запуска в 2017 году «Алисы» «Яндекса» над созданием голосовых ассистентов в России стали работать Mail.ru Group, Сбербанк и Тинькофф-банк.
Обновлено вчера в 23:32