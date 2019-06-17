Токаев заявил, что Россия для Казахстана «абсолютно необходима»ТАСС вчера в 23:10

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану абсолютно необходимы отношения с Россией, с которой страну объединяет самая большая сухопутная граница. Такое мнение Токаев выразил в интервью телеканалу Euronews, опубликованном на сайте канала.

Токаев заявил, что Россия для Казахстана «абсолютно необходима»

Армия и оружие Совбез РФ: НАТО логично было распустить в 1991 году Фото: theworldnews.net Заместитель секретаря Совбеза РФ заявил, что НАТО надо было ликвидировать вслед за роспуском Организации Варшавского договора в 1991 году, сообщает ТАСС.

Экономика В арендном договоре Мосфильма обнаружена несуществующая валюта Договор аренды земельного участка был заключён в 1996 году между киноконцерном "Мосфильм" и столичным управлением Росимущества.

Кино Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык» Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.

Здоровье Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака В центре радиологии Минздрава отметили, что в России за 2018 год зафиксировано 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.

Экономика В России возобновился рост числа банкротств компаний Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.

Армия и оружие Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс» Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.

Транспорт Более 250 экскурсий организовали в московском метро с начала года Власти столицы организовали более 250 прогулок по различным станциям метро с января 2019 года.

Экономика ФНС отказали в наблюдении за крупнейшим речным перевозчиком России На сайте компании отмечается, что она является одним из крупнейших речных перевозчиков России и обладает более 85% пассажирского и грузопассажирского флота республики.

Армия и оружие Командование ВСУ бездоказательно обвинило ополченцев Донбасса в обстрелах мирных жителей Вооруженные силы республик Донбасса якобы совершают обстрелы мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры "с целью спровоцировать ВСУ перед очередной встречей трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске".

Армия и оружие На видео попал мощный обстрел Донецка украинскими боевиками Весь город слышит тяжелое вооружение, с 2015 такого не было. На видео слышны мощные разрывы.

Здоровье «Бережливые» поликлиники получат «звезды» по примеру отелей Поликлиники, работающие по принципу бережливых технологий, предполагается сертифицировать, присваивая им "звезды" так, как это принято в туристической индустрии при оценке уровня работы отелей.

Общество СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.

Экономика Автоконцерны приступили к сборке субсидий Мера была запущена в конце октября 2018 года с целью сохранения условий работы концернов, работающих в режиме промышленной сборки.

Происшествия Экс-глава НИИТО Михаил Садовой приговорен к трем годам колонии Центральный райсуд Новосибирска приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Минздрава РФ Михаила Садового.

Политика В Москве госпитализировали главу Дагестана В Москве госпитализировали главу Дагестана Владимира Васильева, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики.

Происшествия В Филадельфии человек погиб при стрельбе на выпускном вечере На юго-западе Филадельфии в американском штате Пенсильвания в ходе стрельбы на выпускном вечере был убит один человек, еще семь получили ранения.

Религия 17 июня православные отмечают День Святого Духа Сегодня, 17 июня, православные всего мира отмечают День Святого Духа, или Духов день.

Политика В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об установлении возможных лиц, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.

Политика Израиль назвал будущее поселение на Голанах в честь Трампа Правительство Израиля присвоило будущему населенному пункту на Голанских высотах имя Рамат-Трамп в честь президента США Дональда Трампа.