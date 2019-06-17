Политика
Токаев заявил, что Россия «абсолютно необходима» КазахстануiReactor 00:17
По словам Токаева, Россия абсолютно необходима Казахстану как большое государство, которое граничит с ним, а также является постоянным членом Совета Безопасности ООН. При этом он добавил, что и Россия нуждается в Казахстане.
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с чего всё началось
«Мой принцип состоит в том, что Россия для Казахстана абсолютно необходима — как большое государство, расположенное рядом с нами, государство, которое является постоянным членом Совета Безопасности ООН», — сказал он.RT на русскомвчера в 23:49
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Токаев заявил об «абсолютной необходимости» отношений России и Казахстана
Московский Комсомолецвчера в 23:25
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Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров взял ситуацию в селе Чемодановка Пензенской области под личный контроль, сообщает его пресс-служба.
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Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей, которые в субботу диагностировали положительные результаты после полного обследования организма.
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Сотрудники полиции вернули пассажиру Московского метрополитена пакет с деньгами, забытый им на станции «Октябрьская» Калужско-Рижской линии.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел противоречия между комментариями Кремля об удовлетворении работой Михаила Бабича на посту посла России в Белоруссии и его нынешним назначением на более низкую позицию по сравнению с предыдущей.
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Эксперты составили топ-5 лучших немецких машин с пробегом не более трех лет. Об этом передает информационный портал «Car.ru».
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Счетная палата сообщила о нарушениях при сдаче в аренду федеральных земель
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Китайские эксперты восхитились «дерзкими сигналами» России против НАТО
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Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
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