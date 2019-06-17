Политика
Токаев заявил, что Россия «абсолютно необходима» КазахстануiReactor 00:17
По словам Токаева, Россия абсолютно необходима Казахстану как большое государство, которое граничит с ним, а также является постоянным членом Совета Безопасности ООН. При этом он добавил, что и Россия нуждается в Казахстане.
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Токаев заявил об «абсолютной необходимости» отношений России и Казахстана
Московский Комсомолецвчера в 23:25
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:23, Вашингтон
Политика
Экстренно госпитализирован глава Дагестана
Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве.
Обновлено вчера в 19:06
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать клубнику
Обновлено в 03:00
Энергетика
Цена на нефть марки Brent превысила $62 за баррель
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе стали дороже на 0,21%, достигнув $62,14 за баррель.
Обновлено в 01:19
Театры
В честь юбилея актера Иэна Маккеллена в Лондоне пройдет шоу-марафон
Обновлено вчера в 15:58
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Политика
В бундестаге ответили на угрозы США по поводу «Северного потока — 2»
Ранее американский лидер Дональд Трамп оценил возможность введения санкций против участников строительства «Северного потока — 2». По его мнению, Вашингтон таким образом «защищает» Берлин от Москвы.
Обновлено вчера в 20:49
Политика
План Трампа по ближневосточному урегулированию будет оглашен в ноябре
Спецпосланник Белого дома на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт сообщил в воскресенье на конференции в Нью-Йорке, что администрация президента США собирается отложить обнародование политической части «сделки века» по урегулированию обстановки в регионе до ноября, передает Axios.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие
Перехватчику МиГ-31 начнут создавать замену
До конца текущего года в России будет сформирован облик перспективного дальнего перехватчика, сообщает 17 июня «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы «МиГ» Ильи Тарасенко.
Обновлено в 01:44
Экономика
Банки не получат данные от сотовых операторов
Как сообщается, в комитете Госдумы по финансовому рынку данный законопроект был раскритикован.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Мужчина бросил возлюбленную и остался без языка
Обновлено в 01:57
Гаджеты
Дебютировала гарнитура Sennheiser GSP 670 для любителей игр
Обновлено вчера в 11:06
Армия и оружие
В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии
В Сети опубликовали видео танкового боя между Т-55 сил Правительства национального согласия и такой же боевой машиной Ливийской национальной армии маршала Хафтара.
Обновлено вчера в 14:21
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака
Самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований в 2018 году были зафиксированы в Курской области (3331,1 на 100 тыс. населения) и Мордовии (3292,1 на 100 тыс.), сообщает RT со ссылкой на Минздрав России.
Обновлено в 02:59
Политика
Пушков поддержал журналиста, осудившего Дуду за слова о русских
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского в его критике в адрес президента Польши Анджея Дуды.
Обновлено в 02:26
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Принц Гарри повоспитывал жену на дне рождения королевы
Уже довольно много времени прошло с тех пор, как в Великобритании отшумели празднования дня рождения королевы Елизаветы II.
Обновлено в 01:22
Общество
Росгидромет назвал самые солнечные города России
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
Стало известно о модернизации ядерного оружия в мире
В 2018 году все страны, обладающие ядерным оружием, продолжили модернизировать свой арсенал.
Обновлено в 02:09
Общество
Никита Михалков запустит сеть винных ресторанов
Группа компаний Dodici, которая включает производство вина в Италии, принадлежащее Никите Михалкову, намерена тиражировать формат своих ресторанов Dodici Wine & Kitchen за счет продажи франшизы.
Обновлено в 03:11
Авто
В Сети появились первые рендеры возрожденных автомобилей марки Horch
Как может выглядеть роскошная версия седана Audi A8 под новым брендом, продемонстрировал Instagram-канал AllCarNews.
Обновлено в 03:00
Общество
СМИ сообщили о предложении изменить критерии нуждаемости в России
В Минтруде отметили, что с 2014 года критерии нуждаемости для получения соцподдержки устанавливают региональные власти.
Обновлено в 03:04
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата
Обновлено в 01:46
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Примеру украинского главы последовали и некоторые из горожан Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь пробежал через фонтан на городской площади, передает РИА Новости.
Обновлено 15 июня в 18:31
Футбол
«Наполи» выкупил Оспину у «Арсенала»
«Наполи» выкупил у лондонского «Арсенала» голкипера Давида Оспину. Футболист обошелся неаполитанскому клубу в 4,5 млн евро.
Обновлено вчера в 11:41
Наука
Западные ученые рассказали о «жуткой птице», появившейся в небе перед Чернобыльской катастрофой
Обновлено вчера в 12:42
Общество
Спрос на автодома вырос в России
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Авито», за пять месяцев 2019 года спрос на автодома среди жителей страны вырос на 26% по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 01:53
Авто
У Mercedes-Benz Vito появятся новые опции
Mercedes-Benz Vito теперь будет доступен с обновлёнными опциями, такими как расширенная линейка колес и дисков, а также иными элементами интерьера.
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес
Директор Началовой: «Юля мне приснилась. Я носила ее на руках»
Директор Началовой рассказала о сне, в котором впервые за долгое время она увидела покойную Юлию. Юлии Началовой не стало три месяца назад.
Обновлено вчера в 15:00
Гаджеты
Модулькасса приступила к удаленной выписке чеков
Модульбанк объявил о запуске сервиса удаленной фискализации на базе Модулькассы.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Новосибирске экс-директора НИИТО осудили за аферу с премиями
Центральный районный суд Новосибирска приговорил бывшего директора ФГБУ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна" (НИИТО) Михаила Садового к трем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.
Обновлено в 02:34