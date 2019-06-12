Политика
Токаев принял присягу и вступил в должность президента КазахстанаКоммерсантъ 02:05
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства. Господин Токаев набрал 70,96% голосов избирателей при явке в 77%.
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