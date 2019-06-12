Политика

Токаев принял присягу и вступил в должность президента КазахстанаКоммерсантъ 02:05

Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства. Господин Токаев набрал 70,96% голосов избирателей при явке в 77%.
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Эхо Москвы04:30

Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана

ТАСС01:11

Токаев вступил в должность президента Казахстана

Газета.Ru01:21

Токаев принёс присягу и вступил в должность президента Казахстана

RT на русском01:12

Токаев вступил в должность президента Казахстана

РИА Новости01:09

Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана

РБК01:30

Токаев вступил в должность президента Казахстана

Говорит Москва01:13
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