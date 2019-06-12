Политика
Токаев принял присягу и вступил в должность президента КазахстанаКоммерсантъ 02:05
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства. Господин Токаев набрал 70,96% голосов избирателей при явке в 77%.
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Футбол
Робертсон получил травму и рискует пропустить начало сезона
Защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон получил травму и не сыграл в матче квалификации ЧЕ-2020 против Бельгии.
Обновлено в 04:41
Футбол
Агент Карлиньоса рассказал, как узнал об интересе «Динамо» к игроку
Паулу Аффонсу, агент нападающего «Лугано» Карлиньоса, рассказал, как узнал об интересе к бразильцу со стороны российского клуба.
Обновлено в 05:43
Политика
Путин вручил госпремии ученым и деятелям культуры
Владимир Путин наградил ученых и деятелей культуры госпремиями. Церемония традиционно прошла в Георгиевском зале Кремля.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Полиция задержала Навального на акции в поддержку Голунова в Москве
Полиция задержала политика Алексея Навального на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, сообщает телеканал «Дождь» в своем Twitter.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
На вооружение российской армии поступил новейший пистолет «Удав»
В российскую армию поступила первая партия пистолетов "Удав".
Обновлено в 04:53
Политика
Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ
Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
Обновлено в 04:59
Политика
В Молдавии уволены полицейские, поддержавшие правительство Санду
От работы отстранены шестеро сотрудников Национальной следственной инспекции В Молдавии уволены шесть сотрудников Национальной следственной инспекции, которые выразили поддержку правительству Майи Санду, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу генерального инспектората полиции страны Александра Пынзаря.
Обновлено в 05:48
Политика
Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Гаджеты
Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за санкций
Компания Huawei перенесла запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, сообщает The Information.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В Москве проверяют более 25 объектов из-за угрозы взрывов
Кинологи проверяют более 25 столичных объектов из-за анонимных сообщений об угрозах взрывов.
Обновлено в 07:16
Политика
Умер российский посол в Сенегале
"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Сын Алибасова: «Мозг отца ведёт себя как мозг пятилетнего ребёнка»
Сын продюсера Бари Алибасова сообщил, что мозг его отца «ведёт себя как мозг пятилетнего ребёнка» после выхода из искусственной комы.
Обновлено вчера в 11:38
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Политика
Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Климкин назвал «глупостью» скорое вступление Украины в ЕС
Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025. Это глупости, ведь для этого уже давно должны были вести переговоры о вступлении.
Обновлено в 01:04
Политика
12 июня страна отмечает День России
Ежегодно 12 июня в России отмечается молодой праздник, который за недолгий срок своего существования успел сменить имя и даже повысить свою популярность.
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Преемница Меркель призвала сотрудничать с Россией
Глава правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала к сотрудничеству с российской стороной.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Петербурге «теневые» банкиры обналичили 196 миллионов рублей
В Петербурге сотрудники «экономической» полиции задержали участников преступной группы, которую подозревают в обналичивании 196 миллионов рублей.
Обновлено в 04:08
Кино
Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан
Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.
Обновлено в 02:41
Здоровье
Мирон Фомин начал есть ртом после мучительных процедур
Родственники тяжелобольного мальчика из Сызрани, который вместе с матерью находится на лечении в Германии, сообщили, что Мирон начал есть ртом.
Обновлено в 03:16
Гаджеты
Российская ОС «Аврора» может заменить Android на смартфонах Huawei
Российская операционная система «Аврора», созданная на основе финской Sailfish, может стать заменой ОС Android на устройствах китайской компании Huawei, сообщило издание The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между сторонами.
Обновлено 10 июня в 21:52
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено вчера в 08:04
Игры
Opera Software представила игровой браузер для геймеров Opera GX
Как и в обычной Opera, в новом браузере есть иконки для запуска популярных мессенджеров Facebook, Telegram, Vkontakte и WhatsApp.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова на «Кинотавре» встретилась с любовницей бывшего мужа
Актриса Надежда Михалкова на фестивале «Кинотавр» столкнулась с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой любовницей Надеждой Оболенцевой.
Обновлено вчера в 23:33
Экономика
Темпы роста операций в системе быстрых платежей достигают 20% в неделю
Количество операций через систему быстрых платежей ЦБ РФ с каждой неделей увеличивается на 15−20%.
Обновлено вчера в 11:37
Шоу-бизнес
У 9-месячной дочери Кудрявцевой появился надувной батут
В августе Маше исполнится годик. Вместе с мужем и дочерью Лера Кудрявцева отдыхала в Майами.
Обновлено в 04:01
Политика
Королева Великобритании поздравила россиян с праздником
Королева Великобритании Елизавета II направила свои наилучшие пожелания россиянам по случаю Дня России.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Уголовное дело Ивана Голунова прекращено
Обновлено вчера в 10:15
Авто
Стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross
Lada Granta Cross в версии Classic доступна по цене от 554 900 рублей.
Обновлено в 03:23
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 июня
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в День России. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 00:03