Политика
Токаев вступит в должность президента КазахстанаНациональная служба новостей вчера в 17:32
Председатель Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня принесет присягу народу страны и вступит в должность президента республики. Накануне Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к народу страны и подписал указ о сложении им полномочий главы государства с 20 марта, передает ТАСС.
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В Якутии задержали группу людей, которые учинили погромы в овощных киосках. Об этом 20 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полицию.
Обновлено вчера в 21:10
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Киев обвинил Россию в подготовке газовой войны
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность в начале новой газовой войны, которую Москва попытается развернуть против Киева по истечении срока действия контракта на транзит газа через Украину.
Обновлено вчера в 17:28
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Blizzard будет развивать киберспорт с помощью игрушек
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Обновлено в 04:22
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В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:00
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Ваенга отменила концерты из-за болезни
Обновлено в 07:23
Общество
Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
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Новый Nissan Juke вышел на дорожные тесты
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Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
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Не менее шести служащих пакистанских военизированных сил погибли при нападении боевиков на контрольно-пропускной пункт в провинции Белуджистан, сообщила газета Dawn со ссылкой на представителя местных властей.
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С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
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