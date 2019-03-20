Токаев вступит в должность президента КазахстанаНациональная служба новостей вчера в 17:32

Председатель Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня принесет присягу народу страны и вступит в должность президента республики. Накануне Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к народу страны и подписал указ о сложении им полномочий главы государства с 20 марта, передает ТАСС.

Политика Четыре авиакомпании в РФ приостановили закупку Boeing 737 MAX Крупные российские компании после катастрофы с бортом Boeing 737 MAX в Эфиопии приостановили действие договоренностей по закупке таких самолетов.

Политика Врио губернатора Алексей Текслер прилетел в Челябинск Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер прилетел в Челябинск из Москвы.

Общество Правительство расширило список госуслуг, оказываемых в МФЦ Правительство РФ расширило список госуслуг в многофункциональных центрах услугой по информированию граждан предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

Происшествия Мэр Якутска дала объяснение протестам в городе На встрече с делегацией из Киргизии мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что резонансная ситуация в городе после изнасилования местной жительницы имеет экономические, а не националистические предпосылки, сообщает администрация города.

Спорт Самодурова заняла четвертое промежуточное место в короткой программе Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова выступила с короткой программе на чемпионате Японии, сообщает "Советский спорт".

Экономика Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС Министерство промышленности и торговли намерено ужесточить правила продажи моторного топлива на автозаправках, так как доля суррогата на рынке достигает 9 процентов, сообщили в ведомстве, передаёт ТАСС.

Шоу-бизнес В Москве госпитализировали Елену Беркову Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.

Путешествия Названы самые популярные среди российских туристов страны Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг стран, которые были наиболее популярны среди российских туристов в прошлом году.

Политика Москалькова рассчитывает увидеть Вышинского в суде Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что рассчитывает увидеть руководителя портала РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского в суде, чтобы оценить его физическое и моральное состояние и посмотреть, как соблюдаются его права.

Происшествия В Якутии задержали учинивших погромы в овощных киосках В Якутии задержали группу людей, которые учинили погромы в овощных киосках. Об этом 20 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полицию.

Политика Киев обвинил Россию в подготовке газовой войны Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность в начале новой газовой войны, которую Москва попытается развернуть против Киева по истечении срока действия контракта на транзит газа через Украину.

Политика Глава Мурманской области Ковтун написала заявление об отставке Марина Ковтун заняла пост губернатора в 2012 году. Последние полтора года главе Мурманской области предрекали отставку.

Происшествия Индийский миллиардер-мошенник арестован в Лондоне Индийский ювелир Нирав Моди, однофамилец премьер-министра страны, заработавший миллиардное состояние на продаже эксклюзивных украшений знаменитостям, был арестован в Лондоне по обвинениям в мошенничестве почти на $2 млрд.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова потеряла ребенка от Сулеймана Керимова Женщина призналась, что ее сильно также взволновали слова возлюбленного, который был готов взять будущую мать своего ребенка в жены, но пригрозил забрать малыша в Дербент, если вдруг что-то пойдет не так.

Экономика Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.

Общество Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити» Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.

Авто Новый Nissan Juke вышел на дорожные тесты Японская компания Nissan приступила к дорожным испытаниям предсерийных экземпляров кроссовера Juke нового поколения.

Происшествия Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.

Политика Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.

Происшествия Точивший нож мясник напугал пассажиров в метро Мадрида Грозит ли пассажиру с ножом какое-либо наказание, пока не известно, передаёт РИА Новости.

Армия и оружие В Пакистане шесть военных погибли при нападении боевиков на КПП, пишут СМИ Не менее шести служащих пакистанских военизированных сил погибли при нападении боевиков на контрольно-пропускной пункт в провинции Белуджистан, сообщила газета Dawn со ссылкой на представителя местных властей.

Наука Ученые нашли еще один психоделик, которым можно лечить депрессию Исследователи опирались на опыт применения в медицине тревожных расстройств других психоделиков, например, аяуаски (отвара, распространенный у амазонских племен), ЛСД, псилоцибина.