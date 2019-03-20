Политика
Токаев вступил в должность президента КазахстанаРИА Новости 02:33
Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана, передает корреспондент РИА Новости.
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Экономика
Один из контрагентов подал иск о банкротстве авиакомпании UTair
Финансовая компания "Флеш лайт капитал" подала иск о банкротстве авиакомпании UTair, следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено вчера в 12:16
Финансы
Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий
Как пояснили в ведомстве, сейчас получаемая пенсия индексируется, а только потом, с помощью социальной доплаты, доводится до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП).
Обновлено в 01:48
Спорт
Ванесса Джеймс о столкновении во время разминки: «Я его не видела»
Французская фигуристка Ванесса Джеймс назвала причину столкновения с Маттео Гуаризе во время разминки — Не могу сказать, что произошло.
Обновлено в 04:24
Политика
МИД РФ вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Ранее украинское дипломатическое ведомство передало ее из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 12:36
Общество
Правительство расширило список госуслуг, оказываемых в МФЦ
Правительство РФ расширило список госуслуг в многофункциональных центрах услугой по информированию граждан предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Обновлено в 01:02
Транспорт
В метро Москвы установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда
В Московском метрополитене на всех станциях появились терминалы для бесконтактной оплаты проезда, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:56
Политика
Глава Республики Алтай Бердников ушел в отставку
Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке Владимиру Путину. О решении он сообщил на своей странице в Facebook.
Обновлено в 03:08
Происшествия
В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках
Начальник полиции Якутска сообщил об аресте группы людей, учинивших погромы в овощных киосках, и призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после преступления мигранта, всколыхнувшего регион, сообщает пресс-служба межмуниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2
Обновлено в 02:51
Хоккей
Трамп примет в Белом доме клуб НХЛ «Вашингтон» и Овечкина
Президент США Дональд Трамп 25 марта по традиции примет в Белом доме действующих чемпионов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) команду "Вашингтон Кэпиталз".
Обновлено в 01:15
Происшествия
В ДТП на юге Петербурга пострадали пять человек
Травмы получили пять человек, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:17
Политика
Нурсултан Назарбаев объявил об отставке с поста президента Казахстана
Обновлено вчера в 10:23
Политика
Сегодня Челябинской области представят нового врио губернатора
Сегодня в 14 часов дня Николай Цуканов представит в региональном правительстве нового врио главы области.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Керимова во Франции обвинили в уклонении от уплаты налогов
Российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции обвинили в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.
Обновлено в 04:35
Общество
Социологи выяснили отношение россиян к феминизму
Феминизм поддерживает лишь треть россиян (31%), хотя за стремление к полному равенству прав женщин и мужчин выступает большинство (62%) граждан РФ, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Обновлено в 04:35
Футбол
Мать Рабио: «Не хочу плакать, но мой сын — заключенный в „ПСЖ“»
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
Предполагаемый член банды Басаева в суде не признал свою вину
В среду Северо-Кавказский окружной военный суд приступил к слушанию дела Яндиева - предполагаемого члена банды Басаева.
Обновлено в 04:17
Экономика
Forbes назвал самые надежные российские банки
Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Кино
Бри Ларсон рассказала о лесбийских предпочтениях Капитана Марвел
После выхода фильма фанаты заметили, что Капитан Марвел (Бри Ларсон) и героиня фильма «Тор: Рагнарек», каноническая бисексуальная икона Валькирия (Тесса Томпсон) очень подходят друг другу.
Обновлено вчера в 21:14
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о гибели двух ополченцев при обстреле силовиков
При обстреле силовиков погибли два сотрудника Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 00:49
Политика
Посольство в США объяснило законопроект о защите Рунета «на шайбах»
Посольство России в США в ответ на заявления игроков НХЛ Артемия Панарина и Никиты Задорова о законопроекте по защите Рунета порекомендовало хоккеистам внимательнее изучить суть инициативы и пояснило ее на примере заброшенных шайб.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Двоих мужчин расстреляли на кладбище в Челябинске
Обновлено в 04:26
Авто
Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья
Японский автопроизводитель «Mitsubishi» выпустил обновленную версию своего пикапа «L200», который предназначен для покорения самого сурового бездорожья, сообщает «Тарантас Ньюс».
Обновлено вчера в 16:57
Футбол
Моуринью: «Уже отклонил 3-4 предложения»
Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о своем скором возвращении на тренерский мостик.
Обновлено в 01:54
Общество
«Уральские авиалинии» отозвали допуски на 67 маршрутов
Авиаперевозчик «Уральские авиалинии» отозвал допуски на полеты по 67 маршрутам, говорится в материалах Росавиации (.pdf).
Обновлено в 03:37
Экономика
Правительство утвердило план строительства терминала СПГ на Камчатке
Правительство РФ утвердило комплексный план реализации инвестиционного проекта по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке.
Обновлено в 03:27
Политика
Франция и Италия приняли решение блокировать отсрочку Brexit
«Франция и Италия готовы заблокировать на саммите ЕС продление сроков Brexit, если не получат гарантий, что это решение позволит обеспечить подписание Лондоном соглашения с ЕС и упорядоченный выход», — отметил он.
Обновлено в 04:33
Путешествия
Названы самые популярные у российских туристов страны
Обновлено в 02:08
Авто
Новый Nissan Juke вышел на дорожные тесты в серийном кузове
Японская компания Nissan приступила к дорожным испытаниям предсерийных экземпляров кроссовера Juke нового поколения.
Обновлено в 03:00