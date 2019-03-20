Политика

Токаев вступил в должность президента КазахстанаРИА Новости 02:33

Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана, передает корреспондент РИА Новости.
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Токаев вступил в должность президента Казахстана

РИА Новости02:33

Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана

ТАСС02:25

Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента страны

Эхо Москвы04:03

Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана

Аргументы и Факты03:10

Токаев вступил в должность президента Казахстана

Известия02:10

Токаев принёс присягу и вступил в должность президента Казахстана

RT на русском02:13

Токаев вступает в должность президента Казахстана

РЕН ТВ00:58
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Политика

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Начальник полиции Якутска сообщил об аресте группы людей, учинивших погромы в овощных киосках, и призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после преступления мигранта, всколыхнувшего регион, сообщает пресс-служба межмуниципального управления МВД России "Якутское".
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Происшествия

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Обновлено в 02:51
Хоккей

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Травмы получили пять человек, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:17
Политика

Нурсултан Назарбаев объявил об отставке с поста президента Казахстана

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Политика

Сегодня Челябинской области представят нового врио губернатора

Сегодня в 14 часов дня Николай Цуканов представит в региональном правительстве нового врио главы области.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Керимова во Франции обвинили в уклонении от уплаты налогов

Российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции обвинили в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.
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При обстреле силовиков погибли два сотрудника Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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Политика

Посольство в США объяснило законопроект о защите Рунета «на шайбах»

Посольство России в США в ответ на заявления игроков НХЛ Артемия Панарина и Никиты Задорова о законопроекте по защите Рунета порекомендовало хоккеистам внимательнее изучить суть инициативы и пояснило ее на примере заброшенных шайб.
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Двоих мужчин расстреляли на кладбище в Челябинске

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Моуринью: «Уже отклонил 3-4 предложения»

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о своем скором возвращении на тренерский мостик.
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Правительство РФ утвердило комплексный план реализации инвестиционного проекта по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке.
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Франция и Италия приняли решение блокировать отсрочку Brexit

«Франция и Италия готовы заблокировать на саммите ЕС продление сроков Brexit, если не получат гарантий, что это решение позволит обеспечить подписание Лондоном соглашения с ЕС и упорядоченный выход», — отметил он.
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