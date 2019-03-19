Политика
Токаев вступил в должность президента КазахстанаРИА Новости 02:33
Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана, передает корреспондент РИА Новости.
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Политика
Губернатор Мурманской области подала заявление об отставке
Обновлено вчера в 13:39
Общество
Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными
Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Здоровье
Врачи три года принимали рак пациентки за послеродовую депрессию
В Великобритании врачи на протяжении трех лет принимали рак яичников пациентки за симптомы послеродовой депрессии.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено 18 марта в 12:57
Спорт
Погорилая раскритиковала номер Туктамышевой с раздеванием
Бронзовая призерка чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года Анна Погорилая не оценила номер Елизаветы Туктамышевой, передает "Аргументы и факты".
Обновлено вчера в 18:12
Наука
Абелевская премия по математике впервые присуждена женщине
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Порошенко обвинил Россию в торможении развития киевского метро
Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в медленном развитии Киевского метрополитена, запись его выступления опубликовал канал NewsOne.
Обновлено вчера в 21:29
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Общество
Медведев подписал распоряжение о повышении зарплаты бюджетникам
Заработная плата бюджетников увеличится на 4,3%, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, 19 марта сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Четыре российские авиакомпании приостановили закупку Boeing 737 MAX
Четыре российские авиакомпании приостановили свои контракты по закупке самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 00:28
Футбол
Жозе Моуринью: «Хочу вернуться к работе в июне»
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
Израильский спецназ застрелил палестинца, убившего военного и раввина
Израильские силовики ликвидировали на Западном берегу реки Иордан палестинца, который убил в воскресенье двух граждан еврейского государства, сообщила пограничная полиция.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Подросток до смерти избил мужчину в Петербурге
По предварительным данным, причиной потасовки стала ссора. Правоохранители заявили, что подросток избивал мужчину руками и ногами.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
Шойгу передал Асаду послание Путина
Глава Минобороны Сергей Шойгу 19 марта совершил по поручению президента РФ Владимира Путина рабочую поездку в Сирию, где передал президенту Сирии Башару Асаду послание от главы российского государства.
Обновлено вчера в 13:15
Экономика
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года
В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:00
Финансы
Тенге упал к доллару на фоне отставки президента Казахстана
На фоне ухода президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в отставку наблюдается падение тенге к американскому доллару, свидетельствуют данные сервиса Investing.com.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Прокуратура ВВО проверит сообщения об избиении солдат на Цуголе
Сотрудники прокуратуры Восточного военного округа (ВВО) проверят информацию комитета солдатских матерей Забайкалья, который заявил об избиении срочников на полигоне Цугол.
Обновлено вчера в 23:25
Футбол
Вартапетов: Зобнин чувствовал, что ушиб кисть, но не придал этому значения
Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о состоянии игроков, получивших повреждения в домашнем матче с «Зенитом» (1:1) и ранее.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
Минобороны покажет танковый биатлон на АрМИ-2019 в режиме онлайн
Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел, посвященный Армейским международным играм-2019, на котором во время проведения соревнований можно будет в режиме онлайн смотреть соревнования по танковому биатлону, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная Звезда".
Обновлено вчера в 18:43
Общество
Кузнецова предложила дать Минстрою полномочия по жилью для сирот
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с губернатором Забайкалья Александром Осиповым предложила передать полномочия по решению жилищных проблем детей-сирот в министерство строительства РФ.
Обновлено в 02:33
Наука
Ученые назвали способ предотвратить преждевременную смерть
Ученые из Шаньдунского политехнического университета (Китай) заявили, что короткие прогулки один или два раза в неделю снижают риск смерти от сердечного приступа, рака или инсульта.
Обновлено в 01:29
Финансы
Белоруссия разместит в России облигации на сумму до 30 млрд рублей
Белоруссия разместит гособлигации в России на сумму до 30 млрд российских рублей.
Обновлено в 00:39
Политика
В Новой Зеландии отреагировали на слова Эрдогана о теракте
Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом.
Обновлено в 02:14
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в рамках коррекции после достижения максимальных отметок с лета прошлого года в ходе предыдущей торговой сессии.
Обновлено вчера в 03:25
Общество
Настоящая весна придет в Москву в середине апреля
В течение ближайшей недели в столице может сойти снег. Теплая погода, когда можно будет снять плащи, установится только в середине апреля.
Обновлено в 02:02
Общество
«Новая газета»: Во многих российских судах штампуются приговоры по уголовным делам
Иногда, пишет «Новая», судьи копируют приговор, уже отмененный судом высшей инстанции, или используют текст обвинительного заключения.
Обновлено в 03:02
Хоккей
Кузнецов и Овечкин принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»
Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Нью-Джерси Дэвилз". Итоговый счет – 4:1 в пользу "столичных".
Обновлено вчера в 22:23