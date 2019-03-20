Политика
Токаев вступает в должность президента КазахстанаРЕН ТВ 00:58
Менее чем через час в Казахстане впервые за почти 30 лет сменится президент страны. Бывшего лидера Нурсултана Назарбаева в этой должности сменит Касым-Жомарт Токаев. В 9 часов утра по московскому времени действующий глава сената принесет присягу и станет вторым президентом Казахстана.
Читать в источнике
Оценить772
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
Происшествия
В Челябинске на кладбище расстреляли двоих мужчин
Обновлено в 05:30
Политика
Сегодня Челябинской области представят нового врио губернатора
Сегодня в 14 часов дня Николай Цуканов представит в региональном правительстве нового врио главы области.
Обновлено в 00:30
Политика
Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку
Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил в своем Facebook.
Обновлено в 02:45
Экономика
Forbes назвал самые надежные российские банки
Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Финансы
Официальный курс евро на среду снизился
Официальный курс евро на среду снизился на 36,15 копейки - до 72,9995 рубля, курс доллара - на 35,27 копейки, до 64,3167 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено вчера в 06:34
Экономика
Правила продажи топлива на заправках планируют ужесточить
Ожидается, что меры будут касаться запрета на продажу на АЗС любого топлива в жидком виде, исключая дизель и бензин сертифицированного класса «Евро-5».
Обновлено в 00:11
Хоккей
Радулов не попал в пустые ворота и забил
Шайбу российского форварда "Даллас Старс" Александра Радулова в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Флориды Пэнтерс" засчитали, несмотря на то, что она не пересекла линию ворот.
Обновлено в 03:59
Политика
Путин отреагировал на отставку Назарбаева
Президент России Владимир Путин поблагодарил объявившего об отставке бывшего главу Казахстана Нурсултана Назарбаева за совместную работу.
Обновлено в 05:59
Политика
Президент Казахстана Назарбаев сложил полномочия главы государства
Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия президента Казахстана. Об этом он сообщил в телеобращении к народу страны 19 марта.
Обновлено вчера в 09:39
Экономика
В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств
С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Елену Беркову
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Авто
Scania в 2018 году продемонстрировала рекорд продаж в России
Российская компания подвела итоги продаж в 2018 году.
Обновлено в 02:14
Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Зампред бундестага потребовал выслать из Германии посла США
Посла США в ФРГ Ричарда Гренелла потребовали выдворить из страны и «незамедлительно объявить персоной нон-грата».
Обновлено вчера в 10:10
Авто
Названы подержанные автомобили с надежными АКПП
Обновлено в 03:21
Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Общество
Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Финансы
Чистая прибыль «Банка Санкт-Петербург» в 2018 году выросла на 20,8%
Чистая прибыль "Банка Санкт-Петербург" в 2018 году по МСФО выросла на 20,8% и достигла наивысшего результата за всю историю банка 9 млрд рублей за 2018 год, в том числе 2,6 млрд рублей за 4 квартал 2018 года (+46,8% по сравнению с 4 кварталом 2017 года).
Обновлено в 03:08
Музыка
Шнуров объявил о последнем турне группы «Ленинград»
Обновлено в 05:51
Политика
Путин призвал повысить доходы крымчан
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо повышать доходы жителей Крыма, а также выровнять цены на ряд товаров, стоимость которых в других регионах ниже.
Обновлено в 06:00
Политика
В НАТО воздержались от комментариев по заявлениям Трампа о Бразилии
В НАТО воздержались от комментариев по заявлениям президента США Дональда Трампа, допустившего возможность предоставить Бразилии статус союзнической страны, переадресовав вопрос к американским властям.
Обновлено в 05:40
Путешествия
Украина стала одной из самых посещаемых россиянами стран
Больше всего россиян посетили Турцию (5,719 млн поездок), Абхазию (4 496), Финляндию (3 361), Казахстан (2 955), Украину (2 290), Китай (2 018), Эстонию (1 798), Германию (1 297), Грузию (1 233) и Таиланд (1 173).
Обновлено в 02:58
Политика
Совфед ответил на обвинение Порошенко в адрес России из-за метро
В Совфеде отреагировали на заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что причиной плохого развития киевского метрополитена является Россия, сообщает RT.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Франция предъявила Керимову новые обвинения
Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Якутске водители автобусов не вышли на работу после акций протеста
Водители автобусов в Якутске не вышли на маршруты после митинга против мигрантов, пишет РБК.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Президент дал старт освоению Харасавэйского месторождения на Ямале
На полуострове Ямал началось освоение и обустройство Харасавэйского месторождения.
Обновлено в 05:16
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминистскому движению
Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к феминистскому движению.
Обновлено в 04:40
Политика
Ляшко сорвал заседание кабинета министров Украины
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко с членами парламентской фракции прибыли на заседание кабинета министров Украины и потребовали не продлевать контракт с главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:10
Экономика
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года
Обновлено вчера в 13:00