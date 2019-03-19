Политика
Токаев вступает в должность главы КазахстанаГазета.Ru 01:25
Касым-Жомарт Токаев вступает в должность президента Казахстана в среду, 20 марта. Церемония присяги назначена на совместное заседание палат парламента в 12.00.
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Касым-Жомарт Кемелович рядом со мной работает с первых дней независимости Казахстана. Он человек честный, ответственный и обязательный. Поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вовне. Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном.
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