Политика
Токаев призвал назвать столицу Казахстана в честь НазарбаеваИзвестия 02:31
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что столица республики должна носить имя ее первого главы — Нурсултана Назарбаева. Он также сказал, что в Астане должен появиться памятник Назарбаеву.
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Технологии
«Ильюшин» показал облик салона новейшего самолета Ил-96-400М
Авиационный комплекс имени Ильюшина представил дизайн пассажирского салона перспективного самолета Ил-96-400М.
Обновлено в 19:09
Шоу-бизнес
Началову похоронят рядом с Малашенко на Троекуровском
Обновлено в 15:34
Происшествия
По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 17:53
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота
Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Интернет
Google представила дудл на основе технологий искусственного интеллекта
Американская компания Google представила новый дудл, который был создан на основе технологий искусственного интеллекта.
Обновлено в 19:58
Общество
Сергей Надсадин об итогах за 2018 год: не так много сделано, чтобы почивать на лаврах
На расширенное заседание коллегии при администрации Южно-Сахалинска, где обсуждались итоги работы мэрии за прошлый год, приглашены были в основном сотрудники структурных подразделений администрации и городские депутаты, среди которых затесался областной Александр Шарифулин (он ради двух минут речи прогулял сессию облдумы), а также несколько общественников.
Обновлено в 22:21
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»
Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено в 21:27
Политика
Глава Якутии пообещал защитить права легальных мигрантов
«Мигранты, соблюдающие российское законодательство, находятся под его защитой так же, как и российские граждане, и в Якутии эта защита будет обеспечена»,— заявил господин Николаев.
Обновлено в 22:26
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Политика
Новая Зеландия запретила штурмовые и полуавтоматические винтовки
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела в четверг запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок на территории страны.
Обновлено в 22:45
Космос
Сторонники теории плоской Земли отправятся на поиски «конца света»
Сторонники теории плоской Земли верят в то, что Земля на самом деле имеет форму диска, а Антарктида представляет собой периметр из ледяной стены.
Обновлено в 08:20
Экономика
Центробанк в феврале закупил около 31 тонны золота
Банк России в феврале 2019 года закупил 1 млн тройских унций (около 31 тонны) золота, следует из материалов ЦБ.
Обновлено в 09:38
Экономика
Минфин спасет бизнес на гарантиях нескольким десяткам банков
Среди банков, входящих в топ-50 по размеру портфеля гарантий на 1 февраля 2019 года, новому требованию по рейтингу (rиВВ -) не соответствуют только три — Интерпромбанк, Байкалинвестбанк и НС Банк, рассказала младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Людмила Кожекина.
Обновлено в 22:00
Происшествия
На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.
Обновлено в 22:00
Политика
Сенат Казахстана возглавила Дарига Назарбаева
Обновлено в 05:37
Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»
Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено в 21:12
Баскетбол
«Филадельфия» обыграла «Бостон», «Юта» в гостях разгромила «Нью-Йорк»
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19 Главным героем встречи стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, который оформил дабл-дабл из 37 очков и 22 подборов.
Обновлено в 21:58
Футбол
Черчесов ответил на вопрос о «блате» в сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на предположение журналиста Василия Уткина о том, что он формирует состав команды, исходя из интересов своего представителя Алана Агузарова.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Опубликованы адреса подвоза воды в Воронеже
Обновлено в 09:39
Игры
Nindies Showcase – Cuphead выйдет на Nintendo Switch в апреле
Обновлено в 18:00
Музыка
Автор песен Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой
Примерно 10 лет назад продюсер решил сделать из Началовой звезду мирового уровня. Им помог познакомиться в 2010 году Филипп Киркоров.
Обновлено в 06:20
Общество
Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года
Средняя продолжительность жизни в России в 2018 году составила более 73 лет.
Обновлено в 09:57
Политика
Лидер «Ночных волков» Хирург попал в санкционный список Украины
Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) внесен в санкционный список Украины.
Обновлено в 20:07
Общество
Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Хоккей
Дубль Кучерова помог «Тампе» одолеть «Вашингтон»
Обновлено в 22:42
Армия и оружие
Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками
Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.
Обновлено в 20:57