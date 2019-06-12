Политика

Токаев принёс присягу и вступил в должность президента КазахстанаRT на русском 01:12

Победивший на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии инаугурации принёс присягу и вступил в должность главы государства.
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Новые подходы и верность традициям. Президент Казахстана Токаев принес присягу

ТАСС07:26

Токаев принёс присягу и вступил в должность президента Казахстана

RT на русском01:12

В Казахстане, в день инаугурации президента, оказались недоступны популярные соцсети и мессенджеры

Эхо Москвы04:30

Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана

РБК01:30

Кавказ проигрывает «битву» за Каспий

Кавказ Пост06:49

Токаев вступил в должность президента Казахстана

РИА Новости01:09

Токаев вступил в должность президента Казахстана

Говорит Москва01:13
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:48, Ашберн
Происшествия

Полиция задержала Навального на акции в поддержку Голунова в Москве

Обновлено в 06:01
Спорт

Вице-президент ВФЛА Сильнов заявил, что получил уведомление от AIU

Олимпийский чемпион Пекина-2008 по прыжкам в высоту, ныне первый вице-президент ВФЛА Андрей Сильнов заявил РИА Новости, что получил уведомление от независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU), но не может давать дальнейших комментариев.
Обновлено вчера в 14:28
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Эксперты назвали разрушающий почки витамин

Обновлено в 01:50
Армия и оружие

В ВКС России появятся летчицы-истребители

Обновлено в 05:37
Общество

Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
Обновлено в 07:40
Общество

От находящегося без сознания Бари Алибасова сбежал любимый кот

Обновлено в 06:51
Здоровье

Медик рассказал об опасности мороженого в жару

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 06:00
Политика

Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

Васильев заявил, что по данному вопросу Дагестан и Чечня находятся в постоянном контакте.
Обновлено вчера в 08:28
Хоккей

Парэйко: игроков «Сент-Луиса» ждёт самый главный матч в карьере

Защитник клуба «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко поделился ожиданиями от седьмого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».
Обновлено вчера в 13:15
Общество

Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»

Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
Обновлено вчера в 08:06
Авто

Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах

В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия

Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено

Правоохранителями принято решение о прекращении уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Обновлено вчера в 10:12
Политика

В Киеве предложили новый способ закупки российского газа

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Футбол

Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру

Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес

Шура пошутил, что продает старые зубы для покупки квартиры

Обновлено в 06:55
Политика

Умер российский посол в Сенегале

"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Обновлено в 05:15
Футбол

Лука Йович прошел медосмотр перед презентацией в «Реале»

Сербский форвард Лука Йович, недавно перешедший футбольный мадридский клуб «Реал», прошел успешное медобследование в одной из столичных испанских клиник, сообщает 12 июня пресс-служба «Реала».
Обновлено в 07:36
Музыка

Хакеры потребовали выкуп у группы Radiohead за неизданные записи

Британская рок-группа Radiohead была подвержена атаке хакеров, которые стали требовать от них выкуп рабочих материалов альбома OK Computer.
Обновлено в 01:54
Экономика

Мутко призвал строителей формировать положительный имидж отрасли

Вице-премьер Виталий Мутко в ходе совещания, посвященного готовности к переходу застройщиков жилья на проектное финансирование, призвал строителей совместно с властями начать работу по формированию положительного имиджа строительной отрасли.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия

В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков

Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:29
Политика

В Гонконге произошли столкновения полиции и демонстрантов

В Гонконге начались столкновения полиции и демонстрантов, которые выступают против поправок к закону об экстрадиции.
Обновлено в 04:31
Происшествия

МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей

Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Авто

«Самый быстрый в мире автодом» продали на eBay

На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу редкий кемпер GMC Motorhome 1976 года выпуска.
Обновлено 10 июня в 08:35
Политика

Тимошенко рассказала о падении экономики Украины

Обновлено вчера в 22:01
Технологии

WhatsApp собрался судиться со своими пользователями

Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.
Обновлено в 02:18
Футбол

Мбаппе забил 100 голов быстрее Месси и Роналду

В матче квалификационного раунда Евро-2020 между Францией и Андоррой нападающий чемпионов мира Киллиан Мбаппе забил сотый гол в карьере (13-й) за сборную.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Звезда покера погибла в Москве в результате несчастного случая

Мировая звезда покера трагически погибла в Москве в ночь на 12 июня.
Обновлено в 06:04
Происшествия

В Петербурге в тире спортивный пистолет выстрелил посетителю в голову

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурге в одном из тиров произошел несчастный случай: спортивный пистолет выстрелил в голову посетителю 20-летнему тира.
Обновлено в 08:31
Политика

Борис Джонсон начал избирательную кампанию за пост премьера Британии

Экс- глава МИД Великобритании Борис Джонсон начал избирательную кампании за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.
Обновлено в 06:48
Политика

Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ

Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
Обновлено в 04:59
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