Политика
Токаев принёс присягу и вступил в должность президента КазахстанаRT на русском 01:12
Победивший на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии инаугурации принёс присягу и вступил в должность главы государства.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:48, Ашберн
Спорт
Вице-президент ВФЛА Сильнов заявил, что получил уведомление от AIU
Олимпийский чемпион Пекина-2008 по прыжкам в высоту, ныне первый вице-президент ВФЛА Андрей Сильнов заявил РИА Новости, что получил уведомление от независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU), но не может давать дальнейших комментариев.
Обновлено вчера в 14:28
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
В ВКС России появятся летчицы-истребители
Обновлено в 05:37
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
Обновлено в 07:40
Здоровье
Медик рассказал об опасности мороженого в жару
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 06:00
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Васильев заявил, что по данному вопросу Дагестан и Чечня находятся в постоянном контакте.
Обновлено вчера в 08:28
Хоккей
Парэйко: игроков «Сент-Луиса» ждёт самый главный матч в карьере
Защитник клуба «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко поделился ожиданиями от седьмого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».
Обновлено вчера в 13:15
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»
Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
Обновлено вчера в 08:06
Авто
Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах
В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено
Правоохранителями принято решение о прекращении уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Футбол
Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру
Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес
Шура пошутил, что продает старые зубы для покупки квартиры
Обновлено в 06:55
Политика
Умер российский посол в Сенегале
"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Обновлено в 05:15
Футбол
Лука Йович прошел медосмотр перед презентацией в «Реале»
Сербский форвард Лука Йович, недавно перешедший футбольный мадридский клуб «Реал», прошел успешное медобследование в одной из столичных испанских клиник, сообщает 12 июня пресс-служба «Реала».
Обновлено в 07:36
Музыка
Хакеры потребовали выкуп у группы Radiohead за неизданные записи
Британская рок-группа Radiohead была подвержена атаке хакеров, которые стали требовать от них выкуп рабочих материалов альбома OK Computer.
Обновлено в 01:54
Экономика
Мутко призвал строителей формировать положительный имидж отрасли
Вице-премьер Виталий Мутко в ходе совещания, посвященного готовности к переходу застройщиков жилья на проектное финансирование, призвал строителей совместно с властями начать работу по формированию положительного имиджа строительной отрасли.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия
В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков
Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:29
Политика
В Гонконге произошли столкновения полиции и демонстрантов
В Гонконге начались столкновения полиции и демонстрантов, которые выступают против поправок к закону об экстрадиции.
Обновлено в 04:31
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Авто
«Самый быстрый в мире автодом» продали на eBay
На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу редкий кемпер GMC Motorhome 1976 года выпуска.
Обновлено 10 июня в 08:35
Политика
Тимошенко рассказала о падении экономики Украины
Обновлено вчера в 22:01
Технологии
WhatsApp собрался судиться со своими пользователями
Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.
Обновлено в 02:18
Футбол
Мбаппе забил 100 голов быстрее Месси и Роналду
В матче квалификационного раунда Евро-2020 между Францией и Андоррой нападающий чемпионов мира Киллиан Мбаппе забил сотый гол в карьере (13-й) за сборную.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Звезда покера погибла в Москве в результате несчастного случая
Мировая звезда покера трагически погибла в Москве в ночь на 12 июня.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Петербурге в тире спортивный пистолет выстрелил посетителю в голову
В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурге в одном из тиров произошел несчастный случай: спортивный пистолет выстрелил в голову посетителю 20-летнему тира.
Обновлено в 08:31
Политика
Борис Джонсон начал избирательную кампанию за пост премьера Британии
Экс- глава МИД Великобритании Борис Джонсон начал избирательную кампании за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.
Обновлено в 06:48
Политика
Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ
Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
Обновлено в 04:59