Политика
Токаев принял присягу и вступил в должность президента КазахстанаКоммерсантъ 02:05
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства. Господин Токаев набрал 70,96% голосов избирателей при явке в 77%.
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Политика
Украина потребовала в Гааге разрешение на добычу газа в Черном море
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Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкоматах без карт
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Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»
Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
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Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Луценко
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Обновлено вчера в 08:36
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Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.
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Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
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Обновлено в 03:46
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Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС
По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
Обновлено вчера в 06:19
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Рэпер L’One покинул лейбл Тимати Black Star со скандалом
Тимати, комментируя скандальный уход L'One из лейбла, под постом коллеги отметил, что исполнитель преувеличивает, заявляя, якобы ему «затыкают рот».
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Общество
Московские власти призвали воздержаться от участия в акции в поддержку Голунова
Власти Москвы предупредили организаторов марша в поддержку журналиста Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, об ответственности за проведение несанкционированного мероприятия и призвали граждан в нем не участвовать.
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Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей
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Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:02
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Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Адвокат Ирины Цывиной рассказала, что актрисе угрожали перед смертью
Несмотря на успех дела, в какой-то момент Цывина позвонила своему адвокату и потребовала срочно закончить процесс.
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Происшествия
Бывший глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
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Обновлено 10 июня в 11:44
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Эммануэль Макрон анонсировал переговоры с Владимиром Путиным
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Обновлено вчера в 21:22
Политика
В МИД допустили встречу Путина и Трампа на G20 «на ногах»
Накануне советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп рассчитывает встретиться в Осаке с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Обновлено в 03:04
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В США у женщины с симптомами рака мозга нашли ленточных червей
Жительнице Америки, симптомы болезни которой указывали на рак головного мозга, диагностировали другую болезнь.
Обновлено в 03:26
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Новый универсал BMW 3-Series был рассекречен до премьеры
Универсал BMW 3-Series Touring нового поколения должен дебютировать осенью этого года на автосалоне во Франкфурте.
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Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
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Медведев поздравил граждан страны с Днем России
Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил россиян с государственным праздником — Днем России.
Обновлено в 04:01
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В Индии предупредили о приближении мощного циклона
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