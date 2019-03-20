Политика
Токаев предложил переименовать столицу КазахстанаРИА Новости 03:57
Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в честь Нурсултана Назарбаева. Также среди его инициатив: памятник первому президенту в столице республики и переименование в его честь центральных улиц всех областных городов.
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Кино
Умер народный артист России Анатолий Адоскин
Обновлено в 07:46
Политика
Мэй попросила ЕС отложить Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Семеро россиян ограбили обменник на Бали
Как рассказали в полиции Бали, вооруженные огнестрельным и холодным оружием неизвестные в масках, среди которых была одна женщина, напали на обменный пункт и похитили около 63 тысяч долларов США.
Обновлено в 05:35
Театры
Умер оперный певец Сергей Балашов
В Москве на 48-м году жизни скончался оперный певец Сергей Балашов.
Обновлено в 07:27
Политика
Лавров отметил угрозу реальности ядерной войны
Угроза конфликта с применением ядерного оружия может стать реальной, если продолжится подрыв соглашений по контролю за вооружениями, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Музыка
Гитарист «Ленинграда» подтвердил новость о роспуске группы
Гитарист российской группировки "Ленинград" Дмитрий Гугучкин подтвердил слова Сергея Шнурова о роспуске музыкального коллектива.
Обновлено в 08:59
Экономика
Минтруд внес законопроект о детских пособиях семьям с низким доходом
С 1 февраля правительство проиндексировало социальные выплаты федеральным льготным категориям граждан — детские пособия, выплаты инвалидам и ветеранам.
Обновлено в 08:13
Кино
Кит Харингтон ходил к психотерапевту из-за «Игры престолов»
Британский актер Кит Харрингтон, известный главным образом как Король Севера Джон Сноу в "Игре престолов", ранее заявлял, что по окончании съемок в саге выдохнул с облегчением.
Обновлено в 06:44
Общество
Открыт прием заявок на конкурс «Доброволец России – 2019»
Прием заявок на конкурс "Доброволец России" будет проходить с 20 марта по 16 июня 2019 года, заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" председатель совета Ассоциации волонтерских центров (АВЦ), член Общественной палаты РФ Артем Метелев.
Обновлено в 09:18
Космос
Израильский «луноход» успешно вышел на траекторию сближения с Луной
Первый частный лунный аппарат "Берешит", созданный израильским космическим стартапом SpaceIL, в четвертый раз успешно включил свои двигатели и сделал последний шаг к сближению с Луной и посадке на ее поверхности.
Обновлено в 05:19
Спорт
Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧМ в Японии
Россиянка Алина Загитова лидирует после короткой программы в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305»
ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
Полиция сняла с рейса Сочи–Москва двух дебоширов
Сотрудники правоохранительных органов сняли с авиарейса Сочи–Москва двух пассажиров, которые во время посадки на борт самолета оскорбляли с использованием нецензурной лексики других граждан и экипаж, сообщает 20 марта «РИА Новости» со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.
Обновлено в 06:39
Игры
Google представил облачный игровой сервис Stadia
Обновлено вчера в 14:02
Армия и оружие
Порошенко оценил турецкие беспилотники во время испытаний на Украине
Президент Украины Петр Порошенко присутствовал на испытаниях турецких ударных беспилотников (БПЛА) Bayraktar TB2 в Хмельницкой области и дал им высокую оценку.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Брошенную в московской квартире девочку выписали из больницы
Пятилетнюю девочку, которая была брошена одна в московской квартире, а затем проходила лечение в детской городской клинической больнице им. Башляевой, выписали из медучреждения, сообщила журналистам заместитель начальника управления социальной защиты населения Северо-Западного административного округа Москвы Светлана Хохлова.
Обновлено в 08:14
Экономика
Медведев подписал программу развития РЖД до 2025 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал долгосрочную программу развития РЖД на период до 2025 года.
Обновлено в 08:59
Авто
Skoda Karoq начнут собирать в России
Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 08:28
Спорт
Тарьей Бе обвинил Логинова в трусости
Норвежец Тарьей Бе критически высказался о нежелании Александра Логинова отвечать на вопросы, связанные с допингом.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Индийский миллиардер-мошенник арестован в Лондоне
Индийский ювелир Нирав Моди, однофамилец премьер-министра страны, заработавший миллиардное состояние на продаже эксклюзивных украшений знаменитостям, был арестован в Лондоне по обвинениям в мошенничестве почти на $2 млрд.
Обновлено в 07:09
Кино
Сербские зрители увидели «Балканский рубеж»
Милош Бикович — пожалуй, самый знаменитый из молодых сербских актеров и главный герой светских хроник Белграда, в фильме "Балканский рубеж" играет полицейского со шрамом на пол-лица.
Обновлено вчера в 18:35
Общество
Продолжительность жизни в России превысила 73 года
Средняя продолжительность жизни в России, по данным за 2018 год, составила более 73 лет, сообщила журналистам директор Российского геронтологического научно-клинического центра, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.
Обновлено в 08:56
Политика
Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах
Глава государства пригласил британских предпринимателей принять участие в реализации национальных проектов России.
Обновлено в 08:33
Общество
Детям работающих в школе учителей могут дать приоритет при зачислении
Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предоставляющий первоочередное право для детей учителей быть принятыми на обучение в образовательные организации, в которых работают их родители, а также детям из многодетных семей право на зачисление в ту же школу, где учатся их братья или сестры.
Обновлено в 06:44
Кино
Опубликован трейлер нового сезона «Очень странных дел»
Обновлено в 08:50
Футбол
«Дерби Каунти» выставлен на продажу за 1 фунт
Владелец «Дерби Каунти» Мел Моррис выставил символическую цену за свой клуб в один фунт стерлингов.
Обновлено в 04:53
Общество
Глава комитета по печати Санкт-Петербурга уволен после проверки
Поводом для отставки господина Серезлеева стали результаты проверки деятельности комитета, ранее проведенной Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:19