Политика
Токаев предложил переименовать столицу КазахстанаРИА Новости 03:57
Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в честь Нурсултана Назарбаева. Также среди его инициатив: памятник первому президенту в столице республики и переименование в его честь центральных улиц всех областных городов.
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Политика
Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области
Обновлено вчера в 12:14
Политика
В Симферополе арестовали первого президента Крыма
Первый президент Крыма Юрий Мешков получил двое суток ареста за неподчинение требованиям полицейских в день празднования пятилетия присоединения полуострова к России, пишет «Новая газета».
Обновлено в 03:19
Футбол
Лукаку пропустил тренировку сборной Бельгии
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустил тренировку национальной команды, которая прошла вчера, 19 марта, сообщает Voetbalnieuws.be.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
Керимова во Франции обвинили в уклонении от уплаты налогов
Российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции обвинили в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.
Обновлено в 04:35
Экономика
Компания Takeda с апреля прекратит поставки в Россию трех препаратов
Японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в РФ трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Приморье уволили двух учителей после конфликта с восьмиклассником
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие
Вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету
В среду, 20 марта, ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительном комплексе сообщило,что российский вертолет Ми-28НМ в скором времени получит новую управляемую ракету "Изделие 305".
Обновлено вчера в 20:27
Спорт
В Японии стартует чемпионат мира по фигурному катанию
В японскую Сайтаму врывается чемпионат мира по фигурному катанию. Ледовые выступления продолжатся до 24 марта.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
На митинге Порошенко в Ивано-Франковске произошли столкновения
Обновлено вчера в 20:17
Политика
Глава Республики Алтай Бердников ушел в отставку
Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке Владимиру Путину. О решении он сообщил на своей странице в Facebook.
Обновлено в 03:08
Общество
Росстат показал связь между бедностью и одиночеством
Обновлено в 02:00
Происшествия
Предполагаемый член банды Басаева в суде не признал свою вину
В среду Северо-Кавказский окружной военный суд приступил к слушанию дела Яндиева - предполагаемого члена банды Басаева.
Обновлено в 04:17
Финансы
Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий
Как пояснили в ведомстве, сейчас получаемая пенсия индексируется, а только потом, с помощью социальной доплаты, доводится до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП).
Обновлено в 01:48
Политика
Токаев вступил в должность президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:33
Общество
Кузнецова предложила дать Минстрою полномочия по жилью для сирот
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с губернатором Забайкалья Александром Осиповым предложила передать полномочия по решению жилищных проблем детей-сирот в министерство строительства РФ.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло более чем в 2 раза
В 2018 году число жертв авиакатастроф в России увеличилось в 2,5 раза.
Обновлено в 03:14
Происшествия
ФСБ показала видео тайника с оружием банды рейдеров из 90-х
ФСБ опубликовала видео тайника со взрывчаткой и оружием в Московской области, который принадлежит банды рейдеров из 90-х, причастных к убийствам и похищениям.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Задержан еще один подозреваемый в причастности к стрельбе в Утрехте
По подозрению в причастности к стрельбе в городе Утрехте полиция Нидерландов задержала еще одного человека.
Обновлено вчера в 19:14
Финансы
Рубль в начале торгов растет к доллару и евро
Курс рубля в начале торгов среды уверенно растет против доллара и евро, следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:11
Происшествия
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2
Обновлено в 02:51
Политика
Москалькова приехала в Киев для участия в суде по делу Вышинского
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла на Украину, где она будет присутствовать на суде по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено вчера в 21:12
Космос
Видео взрыва метеорита над Беринговым морем разместили в сети
Метеорит взорвался над Беринговым морем в декабре. Но видео появилось в сети только сейчас. Метеорит взорвался на высоте 25,6 км от Земли.
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
Полный цикл испытаний «Посейдона» займет два года
Полный цикл испытаний беспилотной системы "Посейдон" займет до двух лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Обновлено в 04:10
Спорт
Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости
Норвежский биатлонист Тарьей Бё высказал мнение о нежелании россиянина Александра Логинова отвечать на вопросы о допинговом прошлом.
Обновлено в 04:21
Экономика
Forbes назвал самые надежные российские банки
Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Политика
Путин и Назарбаев обсуждали решение президента Казахстана об отставке
Обновлено вчера в 13:35
Спорт
Во Франции выдан ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева
Французский суд выдал международные ордера на арест экс-главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева и старшего тренера сборной России по легкой атлетике Алексея Мельникова.
Обновлено вчера в 12:30
Футбол
Влашич: «Переход в ЦСКА – лучшее, что могло со мной случиться»
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат "Эвертону", заявил, что аренда в московский клуб была правильным и удачным решением.
Обновлено вчера в 20:31