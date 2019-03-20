Политика

Токаев предложил переименовать столицу КазахстанаРИА Новости 03:57

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в честь Нурсултана Назарбаева. Также среди его инициатив: памятник первому президенту в столице республики и переименование в его честь центральных улиц всех областных городов.
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Токаев предложил переименовать столицу Казахстана

РИА Новости03:57

Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан

ТАСС03:04

Новый глава Казахстана предложил переименовать столицу в Нурсултан

РБК02:48

Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в честь Назарбаева

RT на русском02:53

Монумент в честь Назарбаева воздвигнут в Астане

Газета.Ru03:48

Президент Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в Нурсултан

Интерфакс02:54

Монумент в честь Назарбаева появится в Астане

Говорит Москва03:58
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Как пояснили в ведомстве, сейчас получаемая пенсия индексируется, а только потом, с помощью социальной доплаты, доводится до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП).
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Токаев вступил в должность президента Казахстана

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Обновлено в 02:33
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Метеорит взорвался над Беринговым морем в декабре. Но видео появилось в сети только сейчас. Метеорит взорвался на высоте 25,6 км от Земли.
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Полный цикл испытаний беспилотной системы "Посейдон" займет до двух лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат "Эвертону", заявил, что аренда в московский клуб была правильным и удачным решением.
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