Политика

Токаев предложил переименовать Астану в честь НазарбаеваRambler News Service вчера в 02:41

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу страны Астану в Нурсултан в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева, сообщил портал Tengrinews.kz.
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Токаев предложил переименовать столицу Казахстана

РИА Новостивчера в 03:57

Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан

ТАССвчера в 03:34

Президент Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в Нурсултан

Интерфаксвчера в 02:54

Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Казахстана

Газета.Ruвчера в 09:04

Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в честь Назарбаева

RT на русскомвчера в 02:53

Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в Нурсултан

Говорит Москвавчера в 02:40

Столицу Казахстана переименовали в честь Назарбаева

URA.Ruвчера в 06:50
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Политика

Путин назначил врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса

Президент Владимир Путин назначил врио главы Мурманской области Андрея Чибиса.
Обновлено в 05:06
Экономика

Минтруд подготовил законопроект о пособиях для семей с низким доходом

Документ предполагает выплату пособий за первого и второго ребенка в случае, если среднедушевой доход семьи ниже размера двух прожиточных минимумов вместо полутора.
Обновлено вчера в 07:31
Политика

Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах

Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия

Жители Саратова побили помешавшего проезду скорой помощи водителя

В Саратове машина скорой помощи с больным ребенком не смогла выехать со двора многоэтажного дома.
Обновлено в 05:02
Спорт

Фигуристы Тарасова и Морозов установили мировой рекорд по сумме баллов

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов установили мировой рекорд по сумме баллов за короткую и произвольную программы.
Обновлено в 01:03
Общество

Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного

Согласно прогнозу, хорошее лето должно быть на севере Урала и в Сибири, где температура может превысить прошлогодние значения.
Обновлено в 02:59
Финансы

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Обновлено вчера в 14:04
Здоровье

Подчищающая иммунизация против кори ждет жителей региона

Подчищающая кампания по иммунизации от кори начнется в Калужской области.
Обновлено вчера в 09:12
Армия и оружие

«Адскую молотилку» заметили в Лондоне

«Государственные испытания ЗСУ «Деривация-ПВО» с артсистемой калибра 57 мм должны были быть завершены в ноябре 2018 года», - говорится в информационном сообщении издания.
Обновлено вчера в 03:04
Армия и оружие

В США проверят пилотов ВВС после авиакатастрофы «Боинга» в Эфиопии

Власти США проверят американских пилотов военных самолетов после крушения «Боинга» в небе над Эфиопией.
Обновлено в 04:41
Футбол

Винисиус Жуниор: «Хочу выиграть „Золотой мяч“»

Обновлено в 04:29
Финансы

Россия начала размещение евробондов в евро и долларах

Минфин РФ открыл книгу заявок на евробонды в долларах и евро, сообщили ТАСС источники в финансовых кругах.
Обновлено в 04:07
Экономика

Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом

Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.
Обновлено в 02:59
Политика

Врио губернатора Челябинской области уволил главу миндора

«Безусловно, основная задача исполнительной и представительной власти — содействовать социально-экономическому развитию, чтобы жизнь граждан улучшалась, чтобы у них было желание жить и работать на территории Челябинской области», — отметил Алексей Текслер.
Обновлено в 01:33
Авто

Ravon заново сертифицировал для России свою самую популярную модель

Хэтчбек Ravon R2 получил Одобрение типа транспортного средства. Соответствующий документ появился в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 05:02
Гаджеты

Бюджетные смартфоны Rokit Io 3D и Io Pro 3D

Недавно бывший магнат шампуня Джон Пол Де Джориа анонсировал новые смартфоны бюджетного сегмента Rokit Io 3D и Io Pro 3D.
Обновлено в 02:25
Политика

Юрий Берг ушел с поста Губернатора Оренбургской области

Сегодня, 21 марта, стало известно о том, что Юрий Берг подал заявление об отставке с поста главы региона.
Обновлено в 03:42
Политика

СМИ сообщили о желании Ким Чен Ына посетить Россию

Обновлено вчера в 22:25
Армия и оружие

США могут приостановить подготовку к поставке F-35 в Турцию

Вашингтон рассматривает возможность приостановки подготовительных мероприятий для поставки в Турцию самолетов F-35, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на исполняющую обязанности помощника министра обороны США Кэти Уилбаргер.
Обновлено в 02:33
Политика

Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией

Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 04:19
Музыка

Сергей Шнуров заявил о прощальном туре группы «Ленинград»

Музыканты выступят на стадионах, которые принимали матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Завершится тур в Петербурге 12 октября.
Обновлено вчера в 11:23
Экономика

Объявлена нынешняя кадастровая стоимость всей недвижимости России

На сегодняшний день общая стоимость всей зарегистрированной по кадастру недвижимости в России достигает 672 трлн рублей.
Обновлено в 04:47
Автоспорт

Мик Шумахер: «Сравнения с отцом никогда не были для меня проблемой»

Обновлено в 03:36
Политика

Аваков призвал уважать русскоговорящих граждан Украины

Глава МИД Украины Аваков призвал народ страны уважать русскоговорящих сограждан.
Обновлено в 03:01
Происшествия

По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено дело о клевете

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подал в полицию заявление о клевете и защите чести и достоинства, после чего было возбуждено уголовное дело.
Обновлено вчера в 15:16
Политика

Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»

Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

ЛДПР предлагает срочно реабилитировать Колчака

Российского военного и политического деятеля, одного из глав «Белого движения» Александра Колчака следует немедленно реабилитировать.
Обновлено в 03:33
Экономика

Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур

Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Происшествия

Один человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем

Обновлено в 05:07
Армия и оружие

Бомбардировщик США летел к России и был обнаружен

Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
Обновлено в 05:05
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Нурсултан Абишевич Назарбаев
Политик
Советский и казахстанский государственный и политический деятель, действующий президент Казахстана с 24 апреля 1990 года. В прошлом - президент Казахской ССР.
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