Политика

Токаев предложил переименовать Астану в честь НазарбаеваRambler News Service вчера в 02:41

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу страны Астану в Нурсултан в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева, сообщил портал Tengrinews.kz.
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Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан

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Советский и казахстанский государственный и политический деятель, действующий президент Казахстана с 24 апреля 1990 года. В прошлом - президент Казахской ССР.
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