Политика
Токаев предложил переименовать Астану в честь НазарбаеваRambler News Service вчера в 02:41
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу страны Астану в Нурсултан в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева, сообщил портал Tengrinews.kz.
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Политика
Порошенко отстал от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге
Как показывают опросы, он уверенно отрывается как от лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, так и от президента Украины Петра Порошенко, который замыкает тройку лидеров.
Обновлено вчера в 05:59
Энергетика
Кабмин решил отказаться от ручного управления ценами на нефтепродукты
Правительство изучит необходимость корректировки налогового маневра в нефтяной отрасли, а также будет стараться отказаться от ручного управления ценами на нефтепродукты, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 08:30
Политика
Дочь Назарбаева Дарига избрана спикером Сената Казахстана
Обновлено вчера в 05:19
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Генпрокурор Украины заявил о переданном ему США списке «неприкасаемых»
Украинский генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
Обновлено вчера в 22:04
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что США начинают терять преимущество в космосе
Обновлено вчера в 12:16
Экономика
Центр Хруничева намерен продать OneWeb 10 ракет «Протон-М»
Обновлено вчера в 21:07
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
В Рязани задержали мужчину за убийство семьи из трех человек 15 лет назад
Рязанские полицейские задержали обвиняемого в убийстве семьи из трех человек, которое тот совершил из-за 10 тысяч долларов в 2004 году, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие
Украинские самолеты пролетели над Азовом с полной боевой нагрузкой
Обновлено вчера в 07:07
Технологии
«Ильюшин» представил возможные варианты салона самолета Ил-96-400М
Салоны новых самолетов могут иметь различные комплектации и формироваться под потребности заказчика.
Обновлено вчера в 16:20
Гаджеты
Apple представила новые беспроводные наушники AirPods
Обновлено вчера в 09:40
Энергетика
Китай построит первую плавучую АЭС
В этом году Китай начнет строить свою первую плавучую атомную электростанцию.
Обновлено в 00:28
Спорт
Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира
Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу по итогам короткой программы на чемпионате мира в Японии.
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия
На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.
Обновлено вчера в 22:00
Кино
Скончался народный артист Анатолий Адоскин
Обновлено вчера в 07:50
Общество
Эксперты составили портрет типичного хейтера в Рунете
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено вчера в 17:53
Общество
В Екатеринбурге на уик-энде пойдет мокрый снег
В Екатеринбурге синоптики прогнозируют жуткие осадки, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.
Обновлено в 00:01
Общество
Подала в доставку: «Почта» привезет зарубежные онлайн-заказы за 4 дня
Россияне смогут получать посылки из западных интернет-магазинов за 4–5 дней. Об этом «Известиям» рассказали в «Почте России».
Обновлено вчера в 17:01
Политика
МИД России вызвал посла Чехии из-за ситуации с недвижимостью в Праге
МИД России вызвал и сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации", сложившейся вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге.
Обновлено вчера в 10:40
Общество
Названы самые трудолюбивые регионы России
В Федеральной службе государственной статистики рассказали RT, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели.
Обновлено в 00:00
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина
Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия
Личная жизнь постояльцев корейских отелей транслировалась в Сеть
СМИ узнали, что жертвами злоумышленников, устанавливающих скрытые камеры в ванных и уборных корейских отелей, стали тысячи человек.
Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес
Ксения Собчак раскрыла размер своего ежемесячного дохода
Собчак раскрыла размер своего ежемесячного дохода во время интервью с видеоблогером Эдвардом Билом во время шоу «Осторожно, Собчак».
Обновлено вчера в 15:14
Финансы
Катар создает банк для финансирования проектов в сфере энергетики
Крупнейший в мире банк для финансирования проектов в сфере энергетики с капиталом в $10 млрд появится в Катаре в конце этого года, сообщили «РИА Новости» в финансовом центре Катара.
Обновлено в 00:22
Экономика
Глава «Норникеля» раскрыл подход к решению экологических проблем
В 2023 году компания намерена нормализовать экологическую обстановку в Норильске: в частности, в четыре раза сократить выбросы серы в атмосферу города.
Обновлено вчера в 13:38
Шоу-бизнес
Елена Ваенга отменила концерты из-за болезни
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику
В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Политика
Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации»
Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.
Обновлено вчера в 18:33