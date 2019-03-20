Токаев предложил переименовать Астану в честь НазарбаеваRambler News Service вчера в 02:41

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу страны Астану в Нурсултан в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева, сообщил портал Tengrinews.kz.

Политика Порошенко отстал от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге Как показывают опросы, он уверенно отрывается как от лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, так и от президента Украины Петра Порошенко, который замыкает тройку лидеров.

Энергетика Кабмин решил отказаться от ручного управления ценами на нефтепродукты Правительство изучит необходимость корректировки налогового маневра в нефтяной отрасли, а также будет стараться отказаться от ручного управления ценами на нефтепродукты, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

Происшествия Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.

Политика Генпрокурор Украины заявил о переданном ему США списке «неприкасаемых» Украинский генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.

Политика Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.

Происшествия В Рязани задержали мужчину за убийство семьи из трех человек 15 лет назад Рязанские полицейские задержали обвиняемого в убийстве семьи из трех человек, которое тот совершил из-за 10 тысяч долларов в 2004 году, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Технологии «Ильюшин» представил возможные варианты салона самолета Ил-96-400М Салоны новых самолетов могут иметь различные комплектации и формироваться под потребности заказчика.

Энергетика Китай построит первую плавучую АЭС В этом году Китай начнет строить свою первую плавучую атомную электростанцию.

Спорт Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу по итогам короткой программы на чемпионате мира в Японии.

Происшествия На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.

Происшествия По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Политика МИД России вызвал посла Чехии из-за ситуации с недвижимостью в Праге МИД России вызвал и сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации", сложившейся вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге.

Общество Названы самые трудолюбивые регионы России В Федеральной службе государственной статистики рассказали RT, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели.

Экономика Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.

Происшествия Личная жизнь постояльцев корейских отелей транслировалась в Сеть СМИ узнали, что жертвами злоумышленников, устанавливающих скрытые камеры в ванных и уборных корейских отелей, стали тысячи человек.

Шоу-бизнес Ксения Собчак раскрыла размер своего ежемесячного дохода Собчак раскрыла размер своего ежемесячного дохода во время интервью с видеоблогером Эдвардом Билом во время шоу «Осторожно, Собчак».

Финансы Катар создает банк для финансирования проектов в сфере энергетики Крупнейший в мире банк для финансирования проектов в сфере энергетики с капиталом в $10 млрд появится в Катаре в конце этого года, сообщили «РИА Новости» в финансовом центре Катара.

Экономика Глава «Норникеля» раскрыл подход к решению экологических проблем В 2023 году компания намерена нормализовать экологическую обстановку в Норильске: в частности, в четыре раза сократить выбросы серы в атмосферу города.

Политика Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.