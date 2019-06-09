На выборах президента Казахстана побеждает ТокаевRT на русском 01:47

с чего всё началось

На выборах президента Казахстана побеждает действующий глава государства, кандидат от партии «Нур Отан» Касым-Жомарт Токаев. По предварительным данным ЦИК, он набирает 70,76% голосов. Сообщается, что явка превысила 77%, проголосовали более 9 млн человек.

Хоккей «Сент-Луис» и «Бостон» начали шестой матч финала Кубка Стэнли Пятый матч в Бостоне завершился победой гостей со счетом 2:1. Если «Сент-Луис Блюз» выиграет и текущий матч, то команда станет обладателем Кубка Стэнли в рамках розыгрыша текущего сезона.

Происшествия В Москве разгромили редакцию «Сноба» Журнал "Сноб" сообщил о погроме в офисе редакции в Москве.

Футбол Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.

Общество В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.

Футбол Черчесов назвал сборную Кипра крепкой и организованной командой Кипр с Шотландией выглядел хорошо. Это крепкая и организованная команда.

Происшествия После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.

Происшествия Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно Музыкальный продюсер Бари Алибасов, если выйдет из медикаментозного сна, вероятнее всего, не сможет питаться самостоятельно, заявил 10 июня его PR-директор Вадим Горжанкин.

Происшествия Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.

Армия и оружие Террористам в Идлибе поблажек не будет, заявил Лавров Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и армия Сирии не будут оставлять без ответа действия террористов в Идлибе, ситуация будет урегулирована без каких-либо поблажек террористам.

Общество Число кошек и собак в квартире могут ограничить Число кошек и собак в квартире могут ограничить нормативами, сообщает "Парламентская газета".

Происшествия Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.

Музыка Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.

Происшествия На Урале очевидец спас младенца, выброшенного из окна Как сообщает пресс-служба ведомства, пьяный житель Североуральска выбросил из окна первого этажа трехмесячного мальчика.

Шоу-бизнес Дарья Мороз появилась на открытии «Кинотавра» в прозрачном мини-платье Дарья Мороз появилась на открытии "Кинотавра" в прозрачном мини-платье Напомним, что Дарья Мороз дважды была замужем.

Общество Власти Солсбери выкупят дом Скрипаля Городской совет Солсбери принял решение выкупить дом, в котором проживал экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль до отравления, сообщают "Известия".

Экономика Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов.

Происшествия УФСБ задержало замдиректора Горэлектротранса Андрея Ростокина Сотрудники УФСБ по Петербургу задержали заместителя гендиректора ГУП «Горэлектротранс» Андрея Ростокина, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на свои источники.