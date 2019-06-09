Политика
На выборах президента Казахстана побеждает ТокаевRT на русском 01:47
На выборах президента Казахстана побеждает действующий глава государства, кандидат от партии «Нур Отан» Касым-Жомарт Токаев. По предварительным данным ЦИК, он набирает 70,76% голосов. Сообщается, что явка превысила 77%, проголосовали более 9 млн человек.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства, сообщил заместитель главы ЦИК Константин Петров.РИА Новости02:15
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:55, Ашберн
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