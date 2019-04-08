Тодибо и Дембеле включены в заявку «Барселоны» на матч ЛЧ с «МЮ»Sports.ru 08:59

Полузащитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо включен в заявку команды на предстоящий матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». 19-летний футболист перешел в «Барселону» в зимнее трансферное окно и не заявлен для участия в турнире.

Тодибо и Дембеле включены в заявку «Барселоны» на матч ЛЧ с «МЮ»

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