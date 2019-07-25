Технологии
В России точность прогнозов погоды может вырасти вдвоеREGNUM 04:50
В России внедряют новые станции зондирования атмосферы, благодаря которым точность прогнозов погоды вырастет в два раза, сообщают 25 июля «Известия» со ссылкой на Росгидромет. Отмечается, что поставка оборудования уже началась.
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В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды.Известиявчера в 18:05
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