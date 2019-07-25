Технологии

В России точность прогнозов погоды может вырасти вдвоеREGNUM 04:50

В России внедряют новые станции зондирования атмосферы, благодаря которым точность прогнозов погоды вырастет в два раза, сообщают 25 июля «Известия» со ссылкой на Росгидромет. Отмечается, что поставка оборудования уже началась.
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с чего всё началось

Точность прогноза погоды вырастет вдвое

В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды.
Известиявчера в 18:05

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Новая система вдвое повысит точность прогноза погоды

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СМИ: Точность прогноза погоды повысится вдвое

Life.ruвчера в 22:02

В России точность прогнозов погоды может вырасти вдвое

REGNUM04:50

Точность прогноза погоды вырастет вдвое

Известиявчера в 18:05
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