Технологии

Точность прогнозов погоды в России вырастет вдвое3DNews 05:05

«Системы нового поколения позволят российским метеорологам развивать численные прогнозы погоды на основе современных моделей атмосферы, контролировать уровень промышленных выбросов и предупреждать о природных и техногенных катастрофах», — отмечает Ростех.
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с чего всё началось

Точность прогноза погоды вырастет вдвое

В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды.
Известиявчера в 18:05

Подробнее о событии

Новая система вдвое повысит точность прогноза погоды

News.ruвчера в 19:02

Точность прогноза погоды вырастет вдвое

Известиявчера в 18:05

В России выпустили систему, которая повысит точность прогноза погоды вдвое

REGNUM08:32

Точность прогнозов погоды вырастет вдвое

Lenta.ruвчера в 20:47

СМИ: Точность прогноза погоды повысится вдвое

Life.ruвчера в 22:02

Погоду начнут предсказывать с военной точностью

Вечерняя Москва06:39

Прогноз погоды в России станет точнее вдвое

Телеканал 360°вчера в 19:17
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Экономика

Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян

Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
Обновлено в 02:11
Политика

СБУ задержала российский танкер

Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Политика

Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура

Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Пассажирский самолет экстренно сел в Симферополе из-за неполадок

Самолет Airbus A320 вынужденно сел в крымском аэропорту по техническим причинам.
Обновлено в 08:38
Экономика

Минфин нашел способы стимулировать страхование жилья от ЧС

Минфин разработал меры стимулирования граждан к страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС).
Обновлено в 04:11
Происшествия

Пострадавший в Турции белорусский дипломат пришёл в сознание

Посол Белоруссии в Анкаре Андрей Савиных сообщил, что раненный в Турции белорусский дипломат пришёл в сознание.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие

Первый этап поставок С-400 в Турцию завершён

Министерство национальной обороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено в 06:22
Кино

Стал известен гонорар Микки Рурка за съемки в «Брате-3»

Голливудский актер Микки Рурк, сыгравший одну из ролей в российском фильме «Брат-3», получил за участие в съемках триста тысяч долларов.
Обновлено в 06:03
Политика

Девочка из затопленного Тулуна рассмешила всех на встрече с Путиным

Обновлено в 07:38
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева

Обновлено вчера в 09:06
Происшествия

Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления

Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Кино

Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети

Обновлено в 02:11
Происшествия

Женщину, усыновившую 118 детей, осудили на 20 лет за мошенничество

54-летнюю жительницу Китая Ли Янься, известную усыновлением 118 детей, приговорили к 20 годам тюрьмы за мошенничество.
Обновлено в 07:41
Авто

Mitsubishi представил обновленный внедорожник Pajero Sport

Японский автоконцерн Mitsubishi представил обновленную версию легендарного внедорожника Pajero Sport.
Обновлено в 05:15
Спорт

Главную соперницу Ефимовой дисквалифицировали на ЧМ

Главную соперницу российской пловчихи Юлии Ефимовой на чемпионате мира - американку Лили Кинг, которая уже обошла нашу спортсменку на дистанции 100 м брассом, дисквалифицировали в предварительном заплыве на 200-метровке.
Обновлено в 02:32
Авто

«АвтоВАЗ» в августе в третий раз поднимет цены

В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%. Решение поднять цены в августе после недавнего, июльского повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес

Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет как пара

Максим Виторган поздравил Нино Нинидзе с днем рождения на фоне слухов о романе с актрисой На минувших выходных в ряде СМИ появилась информация, что Нинидзе и Виторган отдыхают вместе с Одессе.
Обновлено в 03:41
Политика

Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не регистрировать Соболь

Обновлено в 07:44
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Политика

Порошенко пришёл на допрос в ГБР

Экс-президент Украины Пётр Порошенко в 15:15 пришёл в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос. Об этом сообщает «112 Украина».
Обновлено в 08:34
Политика

В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме

Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.
Обновлено вчера в 23:22
Шоу-бизнес

Ольга Филиппова рассказала о ссорах с Вдовиченковым

Актриса театра и кино Ольга Филиппова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем знакомстве и конфликтах с известным актером Владимиром Вдовиченковым.
Обновлено в 05:49
Политика

Путин отменил часть санкций против Турции

Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.
Обновлено в 06:30
Политика

Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина

Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено вчера в 15:47
Авто

Новый Kia Telluride получил высшую награду за безопасность

Обновлено в 00:45
Спорт

Бузова признана одной из самых успешных звезд России

Певица Ольга Бузова заняла второе место в рейтинге "40 самых успешных звезд России до 40 лет", опубликованном Forbes.
Обновлено в 06:27
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 06:03
Интернет

В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10

Компания Microsoft случайно показала, каким будет новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 04:56
Политика

Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа

Обновлено в 04:30
Наука

Российские ученые разработают алгоритм, позволяющий операторам связи делить сети 5G

По мнению экспертов, стандарты предусматривают возможности сетевых операторов "нарезать" и передавать мощности сетей 5G контрагентам (виртуальным операторам), что потребует разработки новых системных моделей и алгоритмов для взаимодействия участников нового рынка коммуникационных услуг.
Обновлено в 04:46
Главное