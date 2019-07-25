Технологии
Точность прогнозов погоды в России вырастет вдвое3DNews 05:05
«Системы нового поколения позволят российским метеорологам развивать численные прогнозы погоды на основе современных моделей атмосферы, контролировать уровень промышленных выбросов и предупреждать о природных и техногенных катастрофах», — отмечает Ростех.
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с чего всё началось
В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды.Известиявчера в 18:05
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Экономика
Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян
Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
Обновлено в 02:11
Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Политика
Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура
Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно сел в Симферополе из-за неполадок
Самолет Airbus A320 вынужденно сел в крымском аэропорту по техническим причинам.
Обновлено в 08:38
Экономика
Минфин нашел способы стимулировать страхование жилья от ЧС
Минфин разработал меры стимулирования граждан к страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС).
Обновлено в 04:11
Происшествия
Пострадавший в Турции белорусский дипломат пришёл в сознание
Посол Белоруссии в Анкаре Андрей Савиных сообщил, что раненный в Турции белорусский дипломат пришёл в сознание.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
Первый этап поставок С-400 в Турцию завершён
Министерство национальной обороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено в 06:22
Кино
Стал известен гонорар Микки Рурка за съемки в «Брате-3»
Голливудский актер Микки Рурк, сыгравший одну из ролей в российском фильме «Брат-3», получил за участие в съемках триста тысяч долларов.
Обновлено в 06:03
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено вчера в 09:06
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети
Обновлено в 02:11
Происшествия
Женщину, усыновившую 118 детей, осудили на 20 лет за мошенничество
54-летнюю жительницу Китая Ли Янься, известную усыновлением 118 детей, приговорили к 20 годам тюрьмы за мошенничество.
Обновлено в 07:41
Авто
Mitsubishi представил обновленный внедорожник Pajero Sport
Японский автоконцерн Mitsubishi представил обновленную версию легендарного внедорожника Pajero Sport.
Обновлено в 05:15
Спорт
Главную соперницу Ефимовой дисквалифицировали на ЧМ
Главную соперницу российской пловчихи Юлии Ефимовой на чемпионате мира - американку Лили Кинг, которая уже обошла нашу спортсменку на дистанции 100 м брассом, дисквалифицировали в предварительном заплыве на 200-метровке.
Обновлено в 02:32
Авто
«АвтоВАЗ» в августе в третий раз поднимет цены
В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%. Решение поднять цены в августе после недавнего, июльского повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет как пара
Максим Виторган поздравил Нино Нинидзе с днем рождения на фоне слухов о романе с актрисой На минувших выходных в ряде СМИ появилась информация, что Нинидзе и Виторган отдыхают вместе с Одессе.
Обновлено в 03:41
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Порошенко пришёл на допрос в ГБР
Экс-президент Украины Пётр Порошенко в 15:15 пришёл в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос. Об этом сообщает «112 Украина».
Обновлено в 08:34
Политика
В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме
Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.
Обновлено вчера в 23:22
Шоу-бизнес
Ольга Филиппова рассказала о ссорах с Вдовиченковым
Актриса театра и кино Ольга Филиппова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем знакомстве и конфликтах с известным актером Владимиром Вдовиченковым.
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Политика
Путин отменил часть санкций против Турции
Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.
Обновлено в 06:30
Политика
Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина
Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено вчера в 15:47
Авто
Новый Kia Telluride получил высшую награду за безопасность
Обновлено в 00:45
Спорт
Бузова признана одной из самых успешных звезд России
Певица Ольга Бузова заняла второе место в рейтинге "40 самых успешных звезд России до 40 лет", опубликованном Forbes.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 06:03
Интернет
В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10
Компания Microsoft случайно показала, каким будет новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 04:56
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа
Обновлено в 04:30
Наука
Российские ученые разработают алгоритм, позволяющий операторам связи делить сети 5G
По мнению экспертов, стандарты предусматривают возможности сетевых операторов "нарезать" и передавать мощности сетей 5G контрагентам (виртуальным операторам), что потребует разработки новых системных моделей и алгоритмов для взаимодействия участников нового рынка коммуникационных услуг.
Обновлено в 04:46