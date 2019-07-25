В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды.

с чего всё началось

С развитием материальной базы для наблюдений более верный прогноз можно будет делать уже на срок до двух недель, считают в центре «Фобос». Точность прогнозирования, в том числе долгосрочного, крайне важна для экономики, поскольку влияет на ВВП страны в целом, отмечают экономисты.

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