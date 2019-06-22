Точилин прокомментировал игру Билялетдинова против «Спартака»Спорт день за днем 11:13

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился впечатлениями от игры Динияра Билялетдинова против «Спартака» (1:7). – Билялетдинов отыграл один тайм. Должно быть понимание, что у него был большой перерыв.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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