Футбол

Точилин прокомментировал игру Билялетдинова против «Спартака»Спорт день за днем 11:13

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился впечатлениями от игры Динияра Билялетдинова против «Спартака» (1:7). – Билялетдинов отыграл один тайм. Должно быть понимание, что у него был большой перерыв.
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Точилин о 1:7 от «Спартака»: «Руководству есть над чем задуматься. „Сочи“ нужно усиление»

Sports.ru15:12

Александр Точилин: «1:7 от „Спартака“? Сигнал, что „Сочи“ надо усиливаться»

Матч ТВ13:43

Александр Точилин: «1:7 от „Спартака“? Сигнал, что „Сочи“ надо усиливаться»

Sportbox.RU13:43

Точилин прокомментировал игру Билялетдинова против «Спартака»

Спорт день за днем11:13

Точилин: выводы о состоянии Динияра Билялетдинова делать рано

РИА Новости09:45
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:26, Ашберн
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Хакеры проникли в сеть Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и похитили почти 500 мегабайт данных о миссиях на Марсе.
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Выступление Загитовой под любимую песню Медведевой попало на видео

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Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
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Синоптики и МЧС предупредили о резком ухудшении погодных условий в Крыму в ближайшие часы.
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Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
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«Островки безопасности» для автомобилистов появятся на дорогах РФ

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Игры

Microsoft Flight Simulator создаётся прежде всего для РС

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Оранжевый уровень. Невыносимая жара идет на Урал

Продержится такая погода в Челябинской области, да и на всем Урале, недолго.
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Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

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Женщина впервые вошла в состав военного комитета НАТО

Контр-адмирал Вооружённых сил Норвегии Луиз Дедичен стала первой женщиной, вошедшей в состав военного комитета НАТО.
Обновлено в 13:08
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию этапа «Формулы-1» во Франции

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Франции.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Назван виновный в накачивании Алибасова психотропными веществами

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Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников

Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие

Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
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Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Ранее грузинское кафе "Езо" в центре Тбилиси и кафе-ресторан "Гарденс" в Батуми объявили, что повысят цены на 20 процентов для клиентов из России.
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Политика

Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями

Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
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Температура в субботу в Москве может побить рекорд 1917 года

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Гендиректор «Зенита» высказался о будущем Кокорина в клубе

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«Торпедо» разгромило старейший клуб мира

Футболисты московского "Торпедо" в товарищеском матче с крупным счетом победили старейший клуб мира английский "Шеффилд".
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В Египте на стадионе "Александрия" завершился матч первого тура группового этапа Кубка африканских наций-2019 между сборными Нигерии и Бурунди.
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Путин в День памяти возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Владимир Путин в субботу, 22 июня, в День памяти и скорби возложит венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы.
Обновлено вчера в 09:45
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Онколог рассказал о мерах по борьбе с раком в России

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, что в России разработан паспорт федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».
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Александр Васильевич Точилин
Российский футболист
Российский футболист и тренер. Известен по выступлениям за московское «Динамо» на протяжении 14 сезонов.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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