Футбол
Точилин прокомментировал игру Билялетдинова против «Спартака»Спорт день за днем 11:13
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился впечатлениями от игры Динияра Билялетдинова против «Спартака» (1:7). – Билялетдинов отыграл один тайм. Должно быть понимание, что у него был большой перерыв.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:26, Ашберн
Космос
Хакеры похитили у НАСА данные о миссиях на Марс
Хакеры проникли в сеть Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и похитили почти 500 мегабайт данных о миссиях на Марсе.
Обновлено в 09:20
Культура
Выступление Загитовой под любимую песню Медведевой попало на видео
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила на ледовом шоу Fantasy on Ісе в Японии под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.
Обновлено в 10:36
Единоборства
Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга
Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено в 08:16
Политика
Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Москве трое детей упали с аттракциона
Обновлено в 06:25
Общество
Грозы обрушатся на Крым в ближайшие часы
Синоптики и МЧС предупредили о резком ухудшении погодных условий в Крыму в ближайшие часы.
Обновлено в 09:19
Политика
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено вчера в 21:13
Авто
Suzuki Jimni вскоре появится на российском рынке
Suzuki Jimni вначале производилась для итальянского рынка, но затем было принято решение, что продажи вскоре начнутся и в России.
Обновлено в 10:24
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Игры
Microsoft Flight Simulator создаётся прежде всего для РС
Обновлено в 10:45
Общество
Оранжевый уровень. Невыносимая жара идет на Урал
Продержится такая погода в Челябинской области, да и на всем Урале, недолго.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
Женщина впервые вошла в состав военного комитета НАТО
Контр-адмирал Вооружённых сил Норвегии Луиз Дедичен стала первой женщиной, вошедшей в состав военного комитета НАТО.
Обновлено в 13:08
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию этапа «Формулы-1» во Франции
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Франции.
Обновлено в 10:28
ЖКХ
Украинцев предупредили об отключении электричества
Энергетики предупредили украинцев об аварийных отключениях электроэнергии из-за аномальной жары.
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Новая акция протеста началась у парламента в Тбилиси
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 14:00
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Ранее грузинское кафе "Езо" в центре Тбилиси и кафе-ресторан "Гарденс" в Батуми объявили, что повысят цены на 20 процентов для клиентов из России.
Обновлено в 14:50
Политика
Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями
Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
Обновлено в 12:30
Общество
Температура в субботу в Москве может побить рекорд 1917 года
Обновлено в 02:41
Футбол
Гендиректор «Зенита» высказался о будущем Кокорина в клубе
Обновлено в 07:56
Футбол
«Торпедо» разгромило старейший клуб мира
Футболисты московского "Торпедо" в товарищеском матче с крупным счетом победили старейший клуб мира английский "Шеффилд".
Обновлено в 13:06
Футбол
Сборная Нигерии победила Бурунди на Кубке Африки
В Египте на стадионе "Александрия" завершился матч первого тура группового этапа Кубка африканских наций-2019 между сборными Нигерии и Бурунди.
Обновлено в 15:18
Политика
Путин в День памяти возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Владимир Путин в субботу, 22 июня, в День памяти и скорби возложит венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы.
Обновлено вчера в 09:45
Здоровье
Онколог рассказал о мерах по борьбе с раком в России
Главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, что в России разработан паспорт федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Обновлено в 07:24
Происшествия
Женщина погибла в ДТП в Волховском районе
Обновлено в 13:14