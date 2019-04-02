Точилин и Искаков стали лучшими тренерами марта в ФНЛМатч ТВ 04:16

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин признан лучшим тренером марта в ФНЛ по версии лиги. Сочинцы в пяти матчах набрали 13 очков, одержав четыре победы.

Точилин и Искаков стали лучшими тренерами марта в ФНЛ

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