Футбол
Точилин и Искаков стали лучшими тренерами марта в ФНЛМатч ТВ 04:16
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин признан лучшим тренером марта в ФНЛ по версии лиги. Сочинцы в пяти матчах набрали 13 очков, одержав четыре победы.
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Наставник «Тамбова» претендует на звание лучшего тренера ФНЛ
Московский Комсомолец Тамбов02 апреля в 02:01
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