Точилин и Искаков стали лучшими тренерами марта в ФНЛМатч ТВ 04:16

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин признан лучшим тренером марта в ФНЛ по версии лиги. Сочинцы в пяти матчах набрали 13 очков, одержав четыре победы.

Точилин и Искаков стали лучшими тренерами марта в ФНЛ

Футбол Сборная России поделила с Конго 46-е место в новом рейтинге ФИФА В апрельском рейтинге ФИФА россияне поднялись на 46-е место, которое теперь делят с Демократической Республикой Конго.

Кино Скончался режиссер Георгий Данелия Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая Газета» со ссылкой на его семью.

Политика Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов ответил Конору Макгрегору на оскорбление супруги Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов в социальной сети ответил экс-чемпиону UFC Конору Макгрегору на оскорбления в адрес жены.

Армия и оружие В МИД России оценили слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд руководителя Советского Союза генералиссимуса Иосифа Сталина, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и «Исламское государство» (ИГ — террористическая организация, запрещенная в России).

Армия и оружие В США намерены создать систему выявления пусков гиперзвуковых ракет США рассчитывают в течение трех лет создать систему предупреждения о нападении с применением гиперзвуковых вооружений.

Общество Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.

Происшествия В министерстве здравоохранения Якутии прошли обыски В кабинете и квартире одного из заместителей министра здравоохранения Якутии в четверг прошли обыски.

Происшествия В Благовещенске уволен врач, проверивший ногой состояние пациента В Благовещенске уволили врача городской станции скорой медицинской помощи, который несколько раз дотронулся носом ботинка до головы пациента, проверяя тем самым самочувствие мужчины.

Происшествия Полиция возбудила дело после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье Полиция Московской области возбудила уголовное дело по факту ДТП на трассе М-4 «Дон», в котором шесть человек погибли и двое пострадали.

Происшествия Карлос Гон арестован в четвертый раз Бывший председатель совета директоров Nissan и гендиректор альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон в четвертый раз арестован прокуратурой Японии по делу о злоупотреблении доверием, сообщает NHK.

Политика Зеленский вызвал Порошенко на дебаты Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.

Общество Зарплата чиновников Свердловской области выросла на 10% Зарплата чиновников в Свердловской области выросла почти на 10%, а у госслужащих региональных органов власти рост оказался еще выше.

Шоу-бизнес Софья Каштанова показала фигуру в купальнике через месяц после родов Звезда опубликовала фото с купальнике с идеальной фигурой и объявила, что оно было сделано через полтора месяца после родов.

Происшествия Самолет из Москвы в Гавану экстренно сел в Осло Самолет авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в столицу Кубы Гавану, совершил экстренную посадку в Осло.

Происшествия За избиение рядовых лейтенант получил условный срок Лейтенанта, избивавшего рядовых, приговорили в Петербурге к условному сроку. Соответствующий приговор вынес 224 гарнизонный военный суд.

Общество Представитель Норкина назвал причину плохого самочувствия телеведущего Калашников подчеркнул, что на самочувствие журналиста также повлияли "нервы", поскольку он вынужден был "в сотый раз" опровергать "злобную, откровенную чушь" некоторых гостей в студии и игнорировать агрессию.

Технологии Южная Корея первой в мире запустила коммерческую сеть 5G Предполагается, что первая волна коммерческого использования 5G будет охватывать около одной трети населения мира, и этот масштаб намного превышает аналогичные периоды распространения 3G и 4G.

Политика В Конгрессе США запросили налоговые декларации Трампа за шесть лет Председатель комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США Ричард Нил запросил в Службе внутренних доходов налоговые декларации американского лидера Дональда Трампа, передает CNN.

Экономика Эксперты рассказали о рынке готового бизнеса в России Общий объем предложений по продаже готового бизнеса в России в первом квартале 2019 года вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Происшествия В Шереметьеве задержали группу контрабандистов во главе с полицейским По данным СКР, ценный груз общим весом свыше 13 килограммов переместили через российскую границу 28 марта, а спустя несколько часов задержали и трех предполагаемых участников преступной группы, среди которых оказался и страж порядка.

Армия и оружие Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вооружат по максимуму Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" получит самое мощное вооружение из имеющегося в распоряжении ВМФ России.

Шоу-бизнес Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу Источники сообщают, что Бритни пробудет в больнице 30 дней. В первый раз в психиатрической клинике Спирс оказалась более десяти лет назад.

Футбол Гинер ответил на вопрос о будущем Дзагоева в ЦСКА Президент московского ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал ситуацию с футболистом команды Аланом Дзагоевым.

Космос Грузовой корабль «Прогресс МС-11» отправился к МКС Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-11" стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.