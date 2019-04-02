Точилин и Искаков стали лучшими тренерами марта в ФНЛМатч ТВ 04:16

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин признан лучшим тренером марта в ФНЛ по версии лиги. Сочинцы в пяти матчах набрали 13 очков, одержав четыре победы.

Точилин и Искаков стали лучшими тренерами марта в ФНЛ

Армия и оружие В МИД Венесуэлы не исключают прибытия российских военных Заместитель главы МИД Венесуэлы не исключил прибытия новых российских военных миссий в рамках существующих договоренностей по военно-техническому сотрудничеству.

Футбол ЦСКА не отпустил Чалова в «Рому» «Рома» была готова расстаться с суммой, сопоставимой с той, которую изначально предлагал «Ювентус» за Головина (18 млн — ред.). Эти деньги явно не устраивали ЦСКА, поэтому большого интереса со стороны армейцев не последовало, — приводит слова Петровича «Матч ТВ».

Политика Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что останки погибшего в 1982 году израильского солдата Закарии Баумеля, считавшегося пропавшим без вести, скоро отправятся в Израиль.

Авто На российском рынке зафиксирован рекорд продаж Lada Vesta В марте 2019 года на российском рынке реализовано 12850 автомобилей Lada Vesta, что является абсолютным рекордом продаж с момента создания модели.

Культура Законопроект о госзакупках в сфере культуры Госдума приняла в I чтении Законопроект о смягчении системы госзакупок в сфере культуры Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.

Происшествия На западе Москвы в «Океании» треснул аквариум Течь воды образовалась в четверг днем в аквариуме в торгово-развлекательном центре "Океания" на западе Москвы, инцидент не угрожает людям, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Политика Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.

Политика В МИД России прокомментировали заявления США о закупке С-400 Турцией Москва не видит ничего удивительного в заявлениях США по решению Турции купить российские комплексы С-400, в политике Вашингтона присутствует "явно выраженный" экономический интерес, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Кино Тело Булдакова доставили из Монголии в Россию В Москву доставили тело народного артиста России Алексея Булдакова, который скончался накануне в Монголии.

Армия и оружие Опубликованы уникальные кадры первого полета Ил-112В ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" опубликовал уникальные кадры полета в своем YouTube-канале.

Футбол Зинченко получил травму в матче с «Кардиффом» Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не доиграл матч с «Кардиффом» (1:0, первый тайм).

Армия и оружие Россия ответила генсеку НАТО о Гитлере и Сталине Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, советского лидера Иосифа Сталина и «Исламское государство» (ИГ, террористическая группировка, запрещена в России), выступая ранее в Конгрессе США.

Политика Аркадий Дворкович вернулся в Россию Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович вернулся в Россию.

Политика ЦИК Украины предложил Зеленскому и Порошенко самим оплатить дебаты Центризбирком Украины предложил кандидатам на пост президента Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко самим оплатить дебаты на стадионе «Олимпийский».

Происшествия Шесть человек погибло в страшном ДТП в Подмосковье Шесть человек погибли, еще двое – ребенок и взрослый – получили ранения, попав в ДТП на 65-м километре трассы М-4 "Дон".

Происшествия В Белгороде задержали сотрудницу налоговой за взятку в 2,75 млн рублей 35-летняя женщина получила крупную сумму денег от директора частной компании. Оперативники насчитали 2 миллиона 750 тысяч рублей.

Экономика Власти придумали новый способ борьбы с уходом от уплаты налогов Опрошенные изданием эксперты полагают, что теперь ФНС будет лучше понимать особенности деятельности в каждой отрасли, а значит, будет более жестко бороться с уходом от уплаты налогов.

Здоровье Россияне пожаловались на качество дорог и состояние ЖКХ Почти 63% участников опроса заявили, что недовольны качеством дорог. Среди горожан таковых оказалось 61%, среди жителей сел – более 67%.

Кино Вышел трейлер сериала Николаса Виндинга Рефна Вышел стилистически безупречный трейлер сериала "Слишком стар, чтобы умереть молодым" (Too Old to Die Young) датского призера Николаса Виндинга Рефна ("Неоновый демон", "Драйв"), ценителя тяжело нависающих пауз, неона, кровавых подсветок и вообще эстета хоть куда.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова рассказала об отношениях с матерью Балерина Анастасия Волочкова в интервью с Ксенией Собчак рассказала об отношениях со своей матерью.

Экономика Девелопера «Лидер-инвест» возглавил топ-менеджер «Эталона» Руководитель московского территориального управления группы «Эталон» Максим Берлович стал президентом девелоперской компании «Лидер-инвест», следует из сообщения последней.

Происшествия Разведчик оказался владельцем взорванного в Киеве автомобиля Источник в правоохранительных органах рассказал о том, что взорванный в Киеве легковой автомобиль Chevrolet Epic принадлежал военному разведчику.