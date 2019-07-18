Футбол
«Тобол» сына Газзаева вылетел из ЛЕ от клуба из ЛюксембургаSoccer.ru 11:58
В первом квалификационном раунде команда под руководством Владимира Газзаева по сумме двух встреч уступила "Женессу", представляющему Люксембург. В гостях "Тобол" сыграл вничью (0:0), а в Казахстане команды обменялись голами, но за счет выездного мяча дальше идет "Женесс".
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