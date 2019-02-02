Политика

Титов заявил, что в России сформировалось новое поколение бизнесменовТАСС 05:33

Новое поколение предпринимателей сформировалось в России, заявил журналистам в субботу бизнес-обмудсмен РФ Борис Титов на пресс-конференции, посвященной объявлению шорт-листа премии "Немалый бизнес".
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Титов заявил о формировании нового поколения бизнесменов в России

Реальное время05:56

Новое поколение предпринимателей сформировалось в России

ForRent.ru09:55

Титов: в России сформировалось новое поколение бизнесменов – они ведут дела не как в 1990-х

БИЗНЕС Online06:33

Новое поколение бизнесменов в России стало лучше — Титов

Политика Сегодня06:01

В России появилось новое поколение бизнесменов, считают эксперты

Вечерний Волгоград10:12

Титов заявил, что в России сформировалось новое поколение бизнесменов

ТАСС05:33
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Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
Шоу-бизнес

Собчак рассказала об отношениях с Виторганом

Обновлено в 11:22
Политика

Госдеп прокомментировал решение России о приостановке участия в ДРСМД

Зеркальный ответ Ранее днем президент Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 12:26
Политика

ООН пришлось объяснять, почему пишут «на Украине»

В ООН объяснили пользователям Twitter, почему в сообщениях организации на русском языке со словом "Украина" используется предлог "на", а не "в".
Обновлено в 12:18
Происшествия

В Египте обнаружили некрополь с десятками мумий

Некрополь с 40 мумиями обнаружили в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщает Ynetnews со ссылкой на власти Египта.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Полиция Парижа применила слезоточивый газ против демонстрантов

Французская полиция использовала слезоточивый газ для усмирения участников очередной акции «желтых жилетов» в Париже.
Обновлено в 10:08
Политика

Генерал ВВС Венесуэлы признал Гуайдо

Обновлено в 08:30
Происшествия

Адвокат задержанного аспиранта МГУ заявила, что он пропал

Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов, задержанный накануне по подозрению в изготовлении взрывчатки, пропал, заявила РИА Новости его адвокат Светлана Сидоркина.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие

Опубликовано видео «потерянного флота Гитлера»

Турецкий телеканал TRT Haber опубликовал кадры с места обнаружения трёх подводных лодок Третьего рейха на дне Чёрного моря недалеко от берегов Турции.
Обновлено в 10:13
Хоккей

Сборная России по хоккею с мячом выиграла чемпионат мира

Обновлено в 12:46
Авто

В России ожидают повышения цен на автомобили

Антон Салдунов, гендиректор группы «Петровский Автоцентр», считает, что при незначительных внешних факторах повышения цен следует ожидать лишь в начале второго квартала, когда на складах останутся в основном только автомобили 2019 года выпуска.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Десять машин попали в ДТП на трассе «Дон» в Тульской области

Сразу семь автоаварий произошло на трехкилометровом участке федеральной трассы "Дон" в Тульской области, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 11:14
Общество

Суд впервые арестовал мужчину за экстремизм по новой статье КоАП

Меру пресечения в виде административного ареста на пять суток суд впервые принял в соответствии с новой статьей 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, введенной в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ.
Обновлено в 13:05
Происшествия

В Сети появилось видео последствий взрыва метеорита в небе над Кубой

Пользователи социальных сетей публикуют фото- и видеозаписи последствий взрыва метеорита в небе на западе Кубы, напугавшего тысячи местных жителей.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия

Семилетняя школьница из Санкт-Петербурга обвинила учителя в избиении

Обновлено в 09:49
Происшествия

Площадь пожара на складе в Киеве достигла семи тысяч квадратных метров

Площадь пожара на складе в Киеве увеличилась с 5 до 7 тысяч квадратных метров, существует угроза распространения огня на стоящее рядом здание, сообщает в субботу пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 08:53
Авто

Составлен рейтинг лучших кроссоверов с пробегом за 600 000 рублей

Всего за 600 тыс. рублей вы получите достойный автомобиль 2010—2011 года выпуска, оснащенный климат-контролем, мульти-рулем, системой курсовой устойчивости и штатной мультимедией с Bluetooth.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Представлен новый архивный документ по группе Дятлова

Обновлено в 07:48
Политика

Военные устранили угрозу наводнения из-за схода оползня на реке Бурея

Специалисты Минобороны ликвидировали угрозу наводнения, появившуюся после схода массы грунта в реку Бурея.
Обновлено в 08:51
Авто

Эксперты назвали ТОП-5 автомобилей для путешествий

В рейтинг вошли лучшие автомобили для путешествий, показанные на Туристической ярмарке в Дрездене.
Обновлено в 05:50
Происшествия

На Кипре по запросу России задержали бывшего мэра Тулы Алису Толкачеву

Правоохранительные органы Республики Кипр задержали бывшего мэра города Тулы Алису Толкачеву по запросу из России.
Обновлено в 07:55
Общество

Сурок Фил предсказал ранний приход весны

Сурок Фил из города Панксатони (штат Пенсильвания, США) предсказал в субботу, 2 февраля, раннюю весну, сообщает USA Today.
Обновлено в 08:08
Транспорт

В Нидерландах велосипедистов будут штрафовать за использование гаджетов

В Нидерландах велосипедистам придется платить штраф, если они, находясь за рулем, будут пользоваться смартфонами без специальной гарнитуры hands-free, сообщает "ЕвроПульс".
Обновлено в 13:09
Футбол

Дубль Игуаина помог «Челси» разгромить «Хаддерсфилд» в матче АПЛ

Обновлено в 12:10
Общество

На Сахалине коммунальщики засыпали грязный снег чистым

Обновлено в 11:52
Происшествия

Пожар в центре для передержки животных: погиб человек

Погибла хозяйка центра, а также несколько животных.
Обновлено в 13:47
Гаджеты

Apple устранила ошибку в приложении FaceTime

Компания Apple устранила ошибку в приложении FaceTime, которая позволяла прослушивать других пользователей до того как они ответят на звонок.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия

Следователи отпустили активистку «Открытой России» на похороны дочери

Находящуюся под домашним арестом в Ростове-на-Дону активистку регионального общественного движения "Открытая Россия" Анастасию Шевченко отпустили на похороны дочери, которые пройдут 4 февраля.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Следственный комитет преодолел постановление Конституционного суда

Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела, с которым удалось познакомиться «Ведомостям», Егорову инкриминируется троекратное привлечение к административной ответственности за организацию и участие в несанкционированных публичных мероприятиях: в мае, июне и августе прошлого года (то есть более двух раз в течение 180 дней).
Обновлено вчера в 12:56
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Кулижников завоевал золото на этапе Кубка мира в Норвегии

Обновлено в 11:31
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Таллин стал столицей «Тотального диктанта-2019»

Новость сообщил на конференции "Тотального диктанта" в Новосибирске Вячеслав Бычков, координатор ТД во Владивостоке, столицы акции прошлого года.
Обновлено в 11:17
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