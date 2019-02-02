Титов заявил, что в России сформировалось новое поколение бизнесменовТАСС 05:33

Новое поколение предпринимателей сформировалось в России, заявил журналистам в субботу бизнес-обмудсмен РФ Борис Титов на пресс-конференции, посвященной объявлению шорт-листа премии "Немалый бизнес".

Титов заявил, что в России сформировалось новое поколение бизнесменов

Политика Госдеп прокомментировал решение России о приостановке участия в ДРСМД Зеркальный ответ Ранее днем президент Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Политика ООН пришлось объяснять, почему пишут «на Украине» В ООН объяснили пользователям Twitter, почему в сообщениях организации на русском языке со словом "Украина" используется предлог "на", а не "в".

Происшествия В Египте обнаружили некрополь с десятками мумий Некрополь с 40 мумиями обнаружили в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщает Ynetnews со ссылкой на власти Египта.

Происшествия Полиция Парижа применила слезоточивый газ против демонстрантов Французская полиция использовала слезоточивый газ для усмирения участников очередной акции «желтых жилетов» в Париже.

Происшествия Адвокат задержанного аспиранта МГУ заявила, что он пропал Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов, задержанный накануне по подозрению в изготовлении взрывчатки, пропал, заявила РИА Новости его адвокат Светлана Сидоркина.

Армия и оружие Опубликовано видео «потерянного флота Гитлера» Турецкий телеканал TRT Haber опубликовал кадры с места обнаружения трёх подводных лодок Третьего рейха на дне Чёрного моря недалеко от берегов Турции.

Авто В России ожидают повышения цен на автомобили Антон Салдунов, гендиректор группы «Петровский Автоцентр», считает, что при незначительных внешних факторах повышения цен следует ожидать лишь в начале второго квартала, когда на складах останутся в основном только автомобили 2019 года выпуска.

Происшествия Десять машин попали в ДТП на трассе «Дон» в Тульской области Сразу семь автоаварий произошло на трехкилометровом участке федеральной трассы "Дон" в Тульской области, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Общество Суд впервые арестовал мужчину за экстремизм по новой статье КоАП Меру пресечения в виде административного ареста на пять суток суд впервые принял в соответствии с новой статьей 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, введенной в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ.

Происшествия В Сети появилось видео последствий взрыва метеорита в небе над Кубой Пользователи социальных сетей публикуют фото- и видеозаписи последствий взрыва метеорита в небе на западе Кубы, напугавшего тысячи местных жителей.

Происшествия Площадь пожара на складе в Киеве достигла семи тысяч квадратных метров Площадь пожара на складе в Киеве увеличилась с 5 до 7 тысяч квадратных метров, существует угроза распространения огня на стоящее рядом здание, сообщает в субботу пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Авто Составлен рейтинг лучших кроссоверов с пробегом за 600 000 рублей Всего за 600 тыс. рублей вы получите достойный автомобиль 2010—2011 года выпуска, оснащенный климат-контролем, мульти-рулем, системой курсовой устойчивости и штатной мультимедией с Bluetooth.

Политика Военные устранили угрозу наводнения из-за схода оползня на реке Бурея Специалисты Минобороны ликвидировали угрозу наводнения, появившуюся после схода массы грунта в реку Бурея.

Авто Эксперты назвали ТОП-5 автомобилей для путешествий В рейтинг вошли лучшие автомобили для путешествий, показанные на Туристической ярмарке в Дрездене.

Происшествия На Кипре по запросу России задержали бывшего мэра Тулы Алису Толкачеву Правоохранительные органы Республики Кипр задержали бывшего мэра города Тулы Алису Толкачеву по запросу из России.

Общество Сурок Фил предсказал ранний приход весны Сурок Фил из города Панксатони (штат Пенсильвания, США) предсказал в субботу, 2 февраля, раннюю весну, сообщает USA Today.

Транспорт В Нидерландах велосипедистов будут штрафовать за использование гаджетов В Нидерландах велосипедистам придется платить штраф, если они, находясь за рулем, будут пользоваться смартфонами без специальной гарнитуры hands-free, сообщает "ЕвроПульс".

Гаджеты Apple устранила ошибку в приложении FaceTime Компания Apple устранила ошибку в приложении FaceTime, которая позволяла прослушивать других пользователей до того как они ответят на звонок.

Происшествия Следователи отпустили активистку «Открытой России» на похороны дочери Находящуюся под домашним арестом в Ростове-на-Дону активистку регионального общественного движения "Открытая Россия" Анастасию Шевченко отпустили на похороны дочери, которые пройдут 4 февраля.

Происшествия Следственный комитет преодолел постановление Конституционного суда Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела, с которым удалось познакомиться «Ведомостям», Егорову инкриминируется троекратное привлечение к административной ответственности за организацию и участие в несанкционированных публичных мероприятиях: в мае, июне и августе прошлого года (то есть более двух раз в течение 180 дней).