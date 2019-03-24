Титов заявил, что Казахстан не проиграет РоссииНева Спорт 02:54

Экс-футболист сборной России Егор Титов оценил шансы сборной России в матче против Казахстана, который пройдет в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года. Титов заявил, что проблемой для нашей команды станет искусственный газон, к которому придется привыкать.

Титов заявил, что Казахстан не проиграет России

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