Футбол
Титов заявил, что Казахстан не проиграет РоссииНева Спорт 02:54
Экс-футболист сборной России Егор Титов оценил шансы сборной России в матче против Казахстана, который пройдет в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года. Титов заявил, что проблемой для нашей команды станет искусственный газон, к которому придется привыкать.
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести Хадсона-Одои
Руководство «Манчестер Юнайтед» в предстоящее летнее трансферное окно попытается приобрести нападающего лондонского «Челси» Каллума Хадсона-Одои, сообщает Daily Mail.
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Федор Конюхов попал в смертельно опасный шторм в Южном океане
Обновлено вчера в 05:41
Армия и оружие
По прозвищу «Джо»: В США вспомнили об испытаниях советской супербомбы
Эксперты США в очередной раз возвращаются к теме испытания Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы.
Обновлено вчера в 09:30
Общество
В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»
В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос».
Обновлено в 02:16
Происшествия
Новая Зеландия запретила манифест стрелка из Крайстчерча
Новозеландское ведомство по классификации фильмов и литературных произведений признало незаконным манифест Брентона Тарранта, по версии следствия, устроившего стрельбу в городе Крайстчерч, сообщил телеканал CNN.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия
Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети
В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Мужчину избили и ранили ножом в центре Москвы
Трое злоумышленников напали на мужчину и ранили его ножом в Пресненском районе столицы, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 02:16
Авто
Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 миллион рублей добрался до дилеров
Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.
Обновлено вчера в 00:36
Происшествия
Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
В Испании задержали грабивших банки мужчин в возрасте 80 и 73 лет
В Испании сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин в возрасте 80 и 73 лет, которые ограбили два банка в Барселоне на общую сумму € 77 тыс. Об этом говорится на странице Национальной полиции Испании в Facebook.
Обновлено вчера в 22:57
Экономика
В Японии опасаются краха из-за гуляний по случаю отречения императора
Скоро в Японии будут 10-дневные выходные, жители страны станут отмечать отречение от престола императора Акихито и чествовать нового правителя, сообщает британское издание The Financial Times.
Обновлено в 00:27
Общество
На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалились на дорогу
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Украина усилила меры безопасности на границе с Россией перед выборами
Госпогранслужба Украины усилила меры безопасности на границе с Россией в преддверии президентских выборов.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
В Москве один человек погиб в ДТП
Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил ДТП на съезде с ТТК в Кутузовский тоннель в Москве, в результате один человек погиб и один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД столицы.
Обновлено в 02:58
Общество
В Бахчисарае археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов
Декан исторического факультета Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Александр Герцен в беседе с ТАСС сообщил, что в ходе экспедиции в Бахчисарай археологи обнаружили более 10 тыс. артефактов.
Обновлено в 02:13
Происшествия
В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи
У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено вчера в 15:41
Авто
Назван ТОП-5 подержанных автомобилей по цене LADA Vesta
Ориентируясь на LADA Vesta, ставшую бестселлером российского рынка в 2018 году, эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ликвидных подержанных автомобилей в России по цене от 550 000 до 750 000 рублей.
Обновлено в 02:48
Политика
Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт
Министр культуры РФ Владимир Мединский отреагировал на предложение лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова разогнать Минкульт.
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия
В Азербайджане прогремел взрыв в жилом доме
Взрыв произошёл в жилом доме на севере Азербайджана, пострадали четыре человека, по предварительным данным, причиной является утечка газа.
Обновлено в 02:14
Политика
Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан
В субботу новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым был подписан указ о переименовании Астаны в город Нур-Султан.
Обновлено вчера в 03:42
Армия и оружие
20 лет назад ВВС НАТО начали бомбардировки Югославии
24 марта 1999 года Военно-воздушные силы стран НАТО начали операцию «Союзная сила» против Югославии.
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Шоу-бизнес
«Звезда растет»: трехлетняя дочь Екатерины Климовой очаровала Сеть
Актриса поделилась забавными видео с младшей дочкой. Трехлетняя дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи Белла — настоящий талант.
Обновлено вчера в 15:05
Авто
А что, если... дикие животные купили бы автомобили? Фантазия художника
Мюллер, используя свой опыт в 3D-искусстве, попытался выразить, как он видит классические автомобили в качестве транспорта для диких животных, таких как лев, бегемот, крокодил и панда.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в Сан-Франциско
Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в американском Сан-Франциско, передаёт ABC со ссылкой на полицию.
Обновлено в 02:05
Политика
С зарубежных счетов Венесуэлы похищено 30 млрд долларов
На днях президент республики Николас Мадуро обвинил Дональда Трампа в краже у Венесуэлы 5 млрд долларов, предназначавшихся для производства лекарств.
Обновлено в 00:59
Политика
Акции протеста против президента и правительства проходят в Белграде
Обновлено вчера в 13:49
Общество
Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта
Обновлено вчера в 17:49