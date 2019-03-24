Футбол

Титов заявил, что Казахстан не проиграет РоссииНева Спорт 02:54

Казахстан — Россия
сегодня
в 10:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Астана Арена»
Экс-футболист сборной России Егор Титов оценил шансы сборной России в матче против Казахстана, который пройдет в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года. Титов заявил, что проблемой для нашей команды станет искусственный газон, к которому придется привыкать.
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Титов заявил, что Казахстан не проиграет России

Нева Спорт02:54

Титов: «Поставлю на то, что Казахстан не проиграет России»

Sport24.ruвчера в 18:13
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