Экономика
Титов выступил на российско-китайском деловом форумеРИА Новости 03:30
Россия бы хотела, чтобы Китай снизил барьерные ограничения на российские сельскохозяйственные товары, чтобы нарастить объемы экспорта в КНР этого вида продукции, заявил в субботу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса в Харбине.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 06:51, Вашингтон
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Страны СВМДА выступили за сохранение статус-кво Иерусалима
Лидеры стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) выступили против любых «односторонних решений», которые могут привести к изменению статус-кво Иерусалима.
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Транспорт
Водителям разрешат разгоняться на дорогах до 130 км в час
Скоростной лимит на дорогах хотят повысить до 130 километров в час.
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Художник «Ну, погоди!» раскрыл прообраз зайца из мультфильма
По данным опроса ВЦИОМа, «Ну, погоди!» является самым популярным мультфильмом среди россиян.
Обновлено в 06:12
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Обновлено 13 июня в 08:06
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Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре
Обновлено в 04:26
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Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено в 04:36
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Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:42
Политика
Глава МИД Южной Кореи встретится с Лавровым в ходе визита в Россию
Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва посетит Россию 16—17 июня.
Обновлено 13 июня в 04:34
Экономика
Стоимость электрошокеров, закупаемых Росгвардией, за полгода выросла в 4 раза
Стоимость электрошокеров, закупаемых Росгвардией, за полгода выросла в 4 раза.
Обновлено в 04:30
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Армия и оружие
Новейший бронеавтомобиль «Тигр Next» впервые попал на видео
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Обновлено в 01:21
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Мозгов не уверен, что поможет сборной России на чемпионате мира
Центровой "Орландо" Тимофей Мозгов не уверен, что сумеет восстановиться к предстоящему чемпионату миру и сыграть за сборную России .
Обновлено в 06:28
Экономика
Правительство одобрило законопроект о службе в органах внутренних дел
Правительство РФ одобрило законопроект о правовом регулировании отношений, связанных со службой в органах внутренних дел, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
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В Сети появилось видео с регистратора, запечатлевшего момент столкновения грузовиков, произошедшего вечером в минувшую пятницу, 14 июня, под Екатеринбургом.
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