Экономика
Титов выступил на российско-китайском деловом форумеРИА Новости 03:30
Россия бы хотела, чтобы Китай снизил барьерные ограничения на российские сельскохозяйственные товары, чтобы нарастить объемы экспорта в КНР этого вида продукции, заявил в субботу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса в Харбине.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 06:31, Вашингтон
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