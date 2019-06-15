Экономика
Титов выступил на российско-китайском деловом форумеРИА Новости 03:30
Россия бы хотела, чтобы Китай снизил барьерные ограничения на российские сельскохозяйственные товары, чтобы нарастить объемы экспорта в КНР этого вида продукции, заявил в субботу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса в Харбине.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:04, Вашингтон
Происшествия
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Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Политика
Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны
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Российские туристы попали в ДТП в Турции
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Кино
Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
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Появилось видео последствий жесткой посадки самолета в Краснодаре
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Космос
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Скоростной предел на автотрассах может увеличиться до 130 километров в час.
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Политика
Путин поздравил Си Цзиньпина и подарил ему мороженое
«Президент высоко отозвался о роли Си Цзиньпина в развитии двусторонних отношений и отметил успех недавнего государственного визита председателя КНР в Россию», — подчеркнул пресс-секретарь.
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США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
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Авто
Jeep Renegade PHEV скоро представят публике
К электрифицированному Renegade в Турине присоединится гибридный Compass PHEV, который использует идентичную силовую установку и имеет очень похожие характеристики.
Обновлено в 01:03
Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Технологии
Робот дал отпор своим обидчикам
Обновлено в 07:21
Политика
Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей
Президент Украины Владимир Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:31
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:36
Политика
Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу
Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
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Религия
Православные отмечают Троицкую субботу
Обновлено вчера в 22:41
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В Душанбе открылся саммит СВМДА
В Душанбе сегодня, 15 июня, начинается саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено в 01:57
Теннис
Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Хертогенбоше
Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила американке Элисон Риске в полуфинале турнира в Нидерландах.
Обновлено в 07:44
Политика
Зеленский посетит оккупированный Мариуполь
Президент Украины Зеленский намерен отправиться в зону проведения карательной операции Киева в Донбассе, в частности на оккупированную территорию Донецкой Народной Республики.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Глава ПЦУ обвинил Филарета в желании подмять церковь под себя
Глава неканонической Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) назвал причину конфликта с лидером так называемого Киевского патриархата Филаретом (Денисенко).
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Культура
Джеймсу Белуши — 65
15 июня американский актёр и комик Джеймс Белуши отмечает 65-летие.
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Наука
В Австралии обнаружена окаменелость гигантского трилобита
Окаменелость крупного членистоногого из давно вымершей группы морских существ, называемых трилобитами, были найдены на острове Кенгуру (Южная Австралия), сообщается на сайте Университета Аделаиды.
Обновлено вчера в 07:23
Экономика
ЦБ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты
Банк России изучает возможность запуска собственной цифровой валюты.
Обновлено в 07:34
Происшествия
На Пулковском шоссе произошло ДТП из-за утки с утятами
Обновлено в 06:25