Борис Титов объяснил, почему российское вино не экспортируют в КитайКрасная весна 06:43

Поставки российской винодельческой продукции в Китай сдерживаются высокими ввозными пошлинами, в то время как другие страны — импортеры алкоголя пользуются правом беспошлинного ввоза, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках V Российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса, 15 июня сообщает ТАСС.

Борис Титов объяснил, почему российское вино не экспортируют в Китай

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