Экономика
Титов выступил на деловом форуме в КитаеФАН 13:17
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил на российско-китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса, который прошел в китайской Харбине.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 23:18, Вашингтон
Происшествия
Младший сын Соколова мог убить мать из ревности
По информации источника, причиной страшной трагедии в семье могла стать ревность младшего сына.
Обновлено вчера в 09:22
Гаджеты
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено в 09:15
Происшествия
Авария с пятью машинами произошла на МКАД
ДТП произошло на 24-м километре внешней стороны автодороги. Пострадал один человек, ему оказывают медицинскую помощь.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Семь человек погибли в ДТП под Воронежем
По словам собеседника агентства, в 20:26 часов на 59 км автодороги "Воронеж-Луганск" произошло лобовое столкновение автомобиля Ford Focus двигавшегося в сторону Воронежа, и микроавтобуса Volkswagen, в результате которого 7 человек погибли и 2 пострадали.
Обновлено в 15:07
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
Обновлено в 14:32
Общество
Сын Алибасова о проблемах отца: «Теряется во времени»
Обновлено в 10:12
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено в 12:36
Происшествия
В Новой Зеландии столкнулись два легкомоторных самолёта
Обновлено в 21:53
Политика
Орешкин заявил, что Москва и Минск согласовали 90% вопросов интеграции
Подходы Москвы и Минска в вопросах интеграции сблизились на 90%, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук обвинила Дмитрия Шепелева в бедах родных Жанны Фриске
Юлия Ковальчук считает, что во всем произошедшем виноват бывший супруг Жанны Фриске Дмитрий Шепелев.
Обновлено в 13:25
Теннис
Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста Дэвида Ли
Экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста Дэвида Ли.
Обновлено в 17:24
Происшествия
На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»
Обновлено в 14:22
Происшествия
В Японии неизвестный ударил ножом полицейского и отобрал у него оружие
Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейского в японской Осаке и забрал у него заряженный пистолет, пишет 16 июня «Киодо».
Обновлено в 21:21
Технологии
Блокчейн против мусора: как современные технологии спасают планету от экологической катастрофы
RTVI рассказывает, как с помощью современных технологий удалось избавить Филиппины от тонн мусора.
Обновлено в 11:45
Общество
В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»
Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено в 17:24
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
Обновлено в 18:44
Экономика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено вчера в 05:47
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
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Злоупотребление фастфудом может быть причиной слабоумия
Употребление гамбургеров и другого фастфуда способствует преждевременному старению мозга.
Обновлено вчера в 04:59
Футбол
Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»
Обновлено в 12:55
Политика
Водная блокада Крыма ударила по Украине
Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Медведчук обвинил Порошенко в росте тарифов на газ на Украине
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что политика бывшего президента Украины Петра Порошенок привела к многократному увеличению тарифов на газ.
Обновлено в 22:56
Авто
Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России
Специалисты портала «Автоновости дня» поделилась с пользователями сети списком лучших полноприводных минивэнов повышенной проходимости в России.
Обновлено в 01:40
Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Украинская певица Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. Об этом сообщает издание «Обозреватель».
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Виктор Логинов: «Сосиски, я по вам скучаю!»
Обновлено в 21:00