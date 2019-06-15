Титов выступил на деловом форуме в КитаеФАН 13:17

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил на российско-китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса, который прошел в китайской Харбине.

Титов выступил на деловом форуме в Китае

Происшествия Младший сын Соколова мог убить мать из ревности По информации источника, причиной страшной трагедии в семье могла стать ревность младшего сына.

Гаджеты На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».

Происшествия Авария с пятью машинами произошла на МКАД ДТП произошло на 24-м километре внешней стороны автодороги. Пострадал один человек, ему оказывают медицинскую помощь.

Происшествия Семь человек погибли в ДТП под Воронежем По словам собеседника агентства, в 20:26 часов на 59 км автодороги "Воронеж-Луганск" произошло лобовое столкновение автомобиля Ford Focus двигавшегося в сторону Воронежа, и микроавтобуса Volkswagen, в результате которого 7 человек погибли и 2 пострадали.

Происшествия В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.

Политика Орешкин заявил, что Москва и Минск согласовали 90% вопросов интеграции Подходы Москвы и Минска в вопросах интеграции сблизились на 90%, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

Шоу-бизнес Юлия Ковальчук обвинила Дмитрия Шепелева в бедах родных Жанны Фриске Юлия Ковальчук считает, что во всем произошедшем виноват бывший супруг Жанны Фриске Дмитрий Шепелев.

Теннис Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста Дэвида Ли Экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста Дэвида Ли.

Происшествия В Японии неизвестный ударил ножом полицейского и отобрал у него оружие Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейского в японской Осаке и забрал у него заряженный пистолет, пишет 16 июня «Киодо».

Общество В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех» Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.

Экономика Путин одобрил новые пенсионные изменения Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.

Политика Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.

Наука Злоупотребление фастфудом может быть причиной слабоумия Употребление гамбургеров и другого фастфуда способствует преждевременному старению мозга.

Политика Водная блокада Крыма ударила по Украине Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

Политика Медведчук обвинил Порошенко в росте тарифов на газ на Украине Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что политика бывшего президента Украины Петра Порошенок привела к многократному увеличению тарифов на газ.

Авто Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России Специалисты портала «Автоновости дня» поделилась с пользователями сети списком лучших полноприводных минивэнов повышенной проходимости в России.

Политика Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.