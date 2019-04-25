Футбол
«Спартак» сыграет против тульского «Арсенала» в белой формеSoccer.ru 06:58
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Тульский "Арсенал" и "Спартак" определились с экипировкой на сегодняшний матч 25-го тура РПЛ. Хозяева сыграют в красной форме, и московский коллектив - в белом.
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