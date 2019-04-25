«Спартак» сыграет против тульского «Арсенала» в белой формеSoccer.ru 06:58

Тульский "Арсенал" и "Спартак" определились с экипировкой на сегодняшний матч 25-го тура РПЛ. Хозяева сыграют в красной форме, и московский коллектив - в белом.

«Спартак» сыграет против тульского «Арсенала» в белой форме

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