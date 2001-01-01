Экономика

Титов предложил создать бизнес-инкубаторы в СИЗОПраво.ру 03:32

О создании бизнес-инкубаторов в СИЗО говорится в ежегодном докладе президенту Владимиру Путину «Реестр системных проблем российского бизнеса», который вчера представил Титов, пишет ТАСС.
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Титов: устаревшая система ценообразования отпугивает бизнес в дорожном строительстве

Будущее России. Национальные проекты03:18

Титов: бизнес-сообщество отмечает увеличение доли государства в экономике России

ТАСС03:44

Титов предложил создать бизнес-инкубаторы в СИЗО

Право.ру03:32
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Политика

Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива

Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:25
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Культура

Якубович рассказал о секретах «Поля чудес»

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович заявил, что никогда не смотрел ее по телевизору и не понимает, как шоу продолжает выходить в эфир на протяжении многих лет.
Обновлено в 02:06
Общество

Правительство поддержало повышение штрафов за неявку в военкомат

Правительство поддерживает законопроект об увеличении штрафов за неявку в военкомат, сообщает ТАСС со ссылкой на проект официального отзыва кабинета министров на законодательную инициативу депутатов Еврейской автономной области.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Происшествия

В Томске взяли под стражу «вора в законе»

Как рассказала представитель областного ГУ МВД Юлия Язовских, по решению суда мужчина был заключен под стражу.
Обновлено в 04:45
Хоккей

Братиславский «Слован» отказался от участия в следующем сезоне КХЛ

Обновлено вчера в 14:52
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала первые кадры из медового месяца с Потапом

Сегодня же певица рассказала в своем микроблоге, что у нее и вместе с новоиспеченным мужем начался медовый месяц.
Обновлено 25 мая в 12:44
Происшествия

В Саратовской области подросток ударил школьницу топором

Ученик принес в школу в городе Вольске Саратовской области топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 04:12
ЖКХ

В Свердловской области значительно снизились тарифы на вывоз мусора

В 2019 году тариф для «Спецавтобазы» составит 474 рубля за кубометр мусора.
Обновлено в 04:35
Экономика

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде

В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Общество

Беглов призвал сделать бюджет открытым и понятным для горожан

На заседании в Смольном во вторник, 28 мая, врио губернатора Петербурга Александр Беглов призвал сделать бюджет открытым и понятным.
Обновлено в 04:09
Общество

Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.
Обновлено в 04:30
Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2%

Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором выступает коррекция нефти Brent после роста накануне; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2%, а индекс РТС почти не претерпел изменений.
Обновлено в 03:16
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Господин Зеленский осмотрел позиции военных в станице Луганской и населенный пункт Счастье, также выслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.
Обновлено вчера в 14:47
Музыка

Саратовская участница шоу завоевала первое место и квартиру

Предприниматель, поэт и меценат Михаил Гуцериев преподнес подарок всем финалистам: они получат квартиры в своих городах.
Обновлено вчера в 08:44
Шоу-бизнес

Телеведущий Борис Корчевников сильно поправился

Обновлено в 03:42
Армия и оружие

Израиль атаковал ракетную установку в Сирии

Обновлено вчера в 16:13
Политика

Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность, передает национальное телевидение.
Обновлено в 03:56
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Общество

В России госучреждениям запретили закупать импортные вина

Отмечается, что ограничительные меры водятся только для госучреждений и не распространяется на импортные вина, реализуемые коммерческими торговыми организациями.
Обновлено в 00:47
Общество

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.
Обновлено в 02:01
Политика

Генпрокурор Украины Луценко отказался уходить в отставку

Зеленский, выступая 20 мая в зале Верховной рады, в своей инаугурационной речи призвал главу СБУ Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака уйти в отставку.
Обновлено вчера в 15:54
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине

Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).
Обновлено 26 мая в 11:09
Хоккей

Победу сборной Финляндии в Хельсинки празднуют около 40 тысяч человек

Победу сборной Финляндии в Хельсинки празднуют около 40 тысяч человек, информирует Iltalehti.
Обновлено вчера в 14:25
Музыка

Украинцы возмутились успехом россиянки на украинском шоу «Голос. Дети»

Некоторые были возмущены тем, что в украинской программе участвует девочка, живущая в «стране-агрессоре».
Обновлено в 04:39
Политика

Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

В аэропорту Иркутска совершил аварийную посадку Boeing

Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", выполнявший рейс из Благовещенска в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска днем во вторник.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес

Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой

31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:54
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