Экономика
Титов предложил создать бизнес-инкубаторы в СИЗОПраво.ру 03:32
О создании бизнес-инкубаторов в СИЗО говорится в ежегодном докладе президенту Владимиру Путину «Реестр системных проблем российского бизнеса», который вчера представил Титов, пишет ТАСС.
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Титов: устаревшая система ценообразования отпугивает бизнес в дорожном строительстве
Будущее России. Национальные проекты03:18
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Политика
Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива
Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:25
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Культура
Якубович рассказал о секретах «Поля чудес»
Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович заявил, что никогда не смотрел ее по телевизору и не понимает, как шоу продолжает выходить в эфир на протяжении многих лет.
Обновлено в 02:06
Общество
Правительство поддержало повышение штрафов за неявку в военкомат
Правительство поддерживает законопроект об увеличении штрафов за неявку в военкомат, сообщает ТАСС со ссылкой на проект официального отзыва кабинета министров на законодательную инициативу депутатов Еврейской автономной области.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Происшествия
В Томске взяли под стражу «вора в законе»
Как рассказала представитель областного ГУ МВД Юлия Язовских, по решению суда мужчина был заключен под стражу.
Обновлено в 04:45
Хоккей
Братиславский «Слован» отказался от участия в следующем сезоне КХЛ
Обновлено вчера в 14:52
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала первые кадры из медового месяца с Потапом
Сегодня же певица рассказала в своем микроблоге, что у нее и вместе с новоиспеченным мужем начался медовый месяц.
Обновлено 25 мая в 12:44
Происшествия
В Саратовской области подросток ударил школьницу топором
Ученик принес в школу в городе Вольске Саратовской области топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 04:12
ЖКХ
В Свердловской области значительно снизились тарифы на вывоз мусора
В 2019 году тариф для «Спецавтобазы» составит 474 рубля за кубометр мусора.
Обновлено в 04:35
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде
В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Общество
Беглов призвал сделать бюджет открытым и понятным для горожан
На заседании в Смольном во вторник, 28 мая, врио губернатора Петербурга Александр Беглов призвал сделать бюджет открытым и понятным.
Обновлено в 04:09
Общество
Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.
Обновлено в 04:30
Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2%
Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором выступает коррекция нефти Brent после роста накануне; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2%, а индекс РТС почти не претерпел изменений.
Обновлено в 03:16
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Господин Зеленский осмотрел позиции военных в станице Луганской и населенный пункт Счастье, также выслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.
Обновлено вчера в 14:47
Музыка
Саратовская участница шоу завоевала первое место и квартиру
Предприниматель, поэт и меценат Михаил Гуцериев преподнес подарок всем финалистам: они получат квартиры в своих городах.
Обновлено вчера в 08:44
Шоу-бизнес
Телеведущий Борис Корчевников сильно поправился
Обновлено в 03:42
Армия и оружие
Израиль атаковал ракетную установку в Сирии
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово
Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность, передает национальное телевидение.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Общество
В России госучреждениям запретили закупать импортные вина
Отмечается, что ограничительные меры водятся только для госучреждений и не распространяется на импортные вина, реализуемые коммерческими торговыми организациями.
Обновлено в 00:47
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.
Обновлено в 02:01
Политика
Генпрокурор Украины Луценко отказался уходить в отставку
Зеленский, выступая 20 мая в зале Верховной рады, в своей инаугурационной речи призвал главу СБУ Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака уйти в отставку.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине
Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).
Обновлено 26 мая в 11:09
Хоккей
Победу сборной Финляндии в Хельсинки празднуют около 40 тысяч человек
Победу сборной Финляндии в Хельсинки празднуют около 40 тысяч человек, информирует Iltalehti.
Обновлено вчера в 14:25
Музыка
Украинцы возмутились успехом россиянки на украинском шоу «Голос. Дети»
Некоторые были возмущены тем, что в украинской программе участвует девочка, живущая в «стране-агрессоре».
Обновлено в 04:39
Политика
Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
В аэропорту Иркутска совершил аварийную посадку Boeing
Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", выполнявший рейс из Благовещенска в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска днем во вторник.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой
31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:54