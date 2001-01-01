Экономика
Титов предложил создать бизнес-инкубаторы в СИЗОПраво.ру 03:32
О создании бизнес-инкубаторов в СИЗО говорится в ежегодном докладе президенту Владимиру Путину «Реестр системных проблем российского бизнеса», который вчера представил Титов, пишет ТАСС.
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Титов: устаревшая система ценообразования отпугивает бизнес в дорожном строительстве
Будущее России. Национальные проекты03:18
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Скандал с шоу «Голос. Дети» перекинулся на Украину
Обновлено в 02:38
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В Турции заявили о начале антитеррористической операции в Ираке
Турция начала наземную и воздушную антитеррористическую операцию на севере Ирака.
Обновлено в 04:04
Общество
Смолянину грозит штраф до 100 тысяч рублей за оскорбление президента
Смоленский блогер Сергей Командиров может заплатить до 100 тысяч рублей за единственный пост ВКонтакте.
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Происшествия
В петербургском парке обнаружили тело младенца
Обновлено в 04:53
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
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Происшествия
КамАЗ протаранил маршрутку в Кемерове: есть пострадавшие
Днем 28 мая в Комиссарово многотонный КамАЗ врезался в маршрутку. Жуткое ДТП произошло около 16:25 на улице Центральной.
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Авто
Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России
Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
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Происшествия
Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Приморье
Туристический автобус с иностранцами перевернулся в Приморье, погибли два человека, 13 пострадали, сообщили "Интерфаксу" во вторник в администрации региона.
Обновлено в 02:25
Наука
«Причин не идти в медицинский вуз, наверное, нет»
Ученые из московского Физтеха повлияли на мое решение своими исследованиями по медицинской физике, биохимии, которые меня очень заинтересовали.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В саратовской школе ученик ударил топором шестиклассницу
Обновлено в 05:39
Происшествия
В России впервые арестовали криминального авторитета по новой статье
В Томской области задержали подозреваемого в рамках уголовного дела, возбужденного по новой статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», сообщает УМВД по региону.
Обновлено в 06:58
Общество
Число погибших альпинистов на Эвересте в весеннем сезоне достигло 11
Американский альпинист скончался во время спуска с самой высокой горы мира - Эвереста, общее число покорителей вершин, погибших во время и после восхождения с пика в весеннем сезоне текущего года, достигло 11, сообщает агентство IANS со ссылкой на непальские власти.
Обновлено в 01:21
Политика
В Косове задержан россиянин, сотрудник миссии ООН
В Косове полиция задержала россиянина, сотрудника миссии ООН. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.
Обновлено в 05:07
Футбол
Кейта пропустит финал Лиги чемпионов, Фирмино сможет сыграть
Как сообщает Daily Mail, полузащитник Ливерпуля Наби Кейта не сможет помочь команду в финале Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:38
Общество
В России госучреждениям запретили закупать импортные вина
Отмечается, что ограничительные меры водятся только для госучреждений и не распространяется на импортные вина, реализуемые коммерческими торговыми организациями.
Обновлено в 00:47
Финансы
ЦБ применил на банкнотах новое покрытие
Банкноты номиналом 200 рублей выполнены на износоустойчивой бумаге с лаковым покрытием, это признанный в мире способ продлить жизнь банкнот и улучшить их качество.
Обновлено в 04:55
Футбол
ЦСКА объявил об уходе Игнашевича
Футбольный клуб ЦСКА объявил об уходе Сергея Игнашевича с поста тренера молодёжного состава команды.
Обновлено в 05:19
Экономика
Россиянам пересчитают доплаты к пенсиям
В России вступил в силу приказ Минтруда, который уточняет порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, пишет Российская газета.
Обновлено 26 мая в 09:52
Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео
В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено вчера в 09:20
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая ждет ребенка от нового мужа
Ирина Слуцкая ждет ребенка от нового мужа Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию вновь беременна.
Обновлено в 06:36
Общество
Российских школьников начнут обучать ЗОЖ
К 2020 году в российских школах могут появиться программы, направленные на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ).
Обновлено в 05:08
Кино
Как Харингтон и Кларк отреагировали, узнав финал «Игры престолов»
На днях в Instagram Кита Харингтона и Эмилии Кларк появилось видео, доказывающее, что актеры сами были в шоке от решения сценаристов.
Обновлено в 03:00
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Господин Зеленский осмотрел позиции военных в станице Луганской и населенный пункт Счастье, также выслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.
Обновлено вчера в 14:47
Футбол
Гаттузо подтвердил уход из «Милана»
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо подтвердил уход со своего поста в летнее межсезонье.
Обновлено в 03:49
Политика
Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил правительство страны во главе с канцлером Себастьяном Курцем от обязанностей после вотума недоверия, вынесенного парламентом.
Обновлено в 06:23
Авто
Новый Kia XCeed сфотографировали без камуфляжа
Новый кросс-хэтчбек KIA XCeed, который ранее неоднократно попадал в объективы фотошпионов, впервые показали без камуфляжа.
Обновлено вчера в 07:37
Общество
Генконсул Италии рассказал, как получить шенгенскую визу на пять лет
Шенгенскую визу сроком на пять лет выдают, если предыдущая виза была трехлетней, так как в этом случае действует принцип постепенности, и если предыдущая виза была правильно использована, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул Италии в Москве Франческо Форте.
Обновлено в 03:19
Хоккей
Сборная России сыграет в группе с командами Финляндии и США на ЧМ-2020
Сборные Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании сыграют в группе А. Встречи сборной России пройдут в Цюрихе, команды из группы А будут играть в Лозанне.
Обновлено в 05:49
Экономика
Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей
Ущерб России от аварий в российской ракетно-космической отрасли, которые произошли с 2010 по 2018 год, превышает 35 млрд руб. Данные приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 05:59