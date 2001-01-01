Экономика
Титов предложил создать бизнес-инкубаторы в СИЗОПраво.ру 03:32
О создании бизнес-инкубаторов в СИЗО говорится в ежегодном докладе президенту Владимиру Путину «Реестр системных проблем российского бизнеса», который вчера представил Титов, пишет ТАСС.
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Экономика
Сеть «Пятёрочек» и «Карусель» ограничат в расширении в Петербурге
В свою очередь сеть «X5 Retail Group» («Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») перешагнула планку в 25%.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Три человека погибли при нападении неизвестного на детей в Японии
Жертвами нападения вооруженного ножом мужчины на детей в Японии стали три человека, в том числе один ребенок и сам злоумышленник.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
Россия заплатит более миллиона евро родственникам исчезнувших в Чечне
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить денежную компенсацию родным пропавших без вести в Чечне в период с 2000 по 2005 год.
Обновлено в 09:26
Политика
В Вильнюсе задержали шеф-редактора агентства Sputnik Литва
Шеф-редактор новостного агентства Sputnik Литва Марат Касем во вторник был задержан в аэропорту Вильнюса.
Обновлено в 10:06
Политика
Госдума приняла законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.
Обновлено в 09:38
Гаджеты
Apple впервые за 4 года презентовала новый iPod Touch
Обновлено в 10:47
Игры
В Steam добавили китайскую игру Tank Battlegrounds с трейлером и скриншотами Battlefield 1942
В Steam появилась страница игры Tank Battlegrounds от китайской студии. В описании игры использованы трейлер и скриншоты Battlefield 1942.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Обстрелы со стороны ВСУ усилились после визита Зеленского в Донбасс
ВСУ усилили огонь по позициям своих противников после визита президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс, сообщили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 09:27
Общество
Москвичей предупредили о торнадо после жары
Обновлено в 09:58
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства.
Обновлено в 09:21
Футбол
«Аль-Садд» объявил о назначении Хави новым главным тренером
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Новый образ: Филипп Киркоров предстал в образе бандита с автоматом
Киркоров заинтриговал поклонников, что скоро их ждет что-то новое и интересное.
Обновлено вчера в 16:01
Экономика
Европа вводит новые купюры номиналом 100 и 200 евро
Европейский центробанк обновил купюры номиналом 100 и 200 евро.
Обновлено в 08:00
Спорт
Объявлены города чемпионата мира по волейболу 2022 года в России
Международная федерация волейбола (FIVB) объявила восемь из 10 городов, которые примут матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года среди мужских команд.
Обновлено в 10:06
Происшествия
В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 07:09
Политика
В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива
Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объявила о намерении добиваться присвоения проливу международного статуса.
Обновлено в 04:51
Музыка
Результаты Евровидения-2019 намерена оспорить Литва
Литва в ближайшее время намерена подать официальную заявку в Европейский вещательный союз (EBU) с требованием пересмотреть итоги прошедшего две недели назад песенного конкурса Евровидение.
Обновлено в 10:46
Политика
Верховная рада присоединила к Украине часть ДНР
Верховная рада изменила границы Бахмутского района оккупированной части ДНР, увеличив его территорию на 71,7 гектара земель и включив в него село Гладосово.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Под Омском пропала семья из трех человек
Пропавшую семью на протяжении всего дня разыскивают полиция, Росгвардия, и волонтеры.
Обновлено в 08:47
Энергетика
Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину
Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.
Обновлено в 10:48
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Обновлено в 01:11
Общество
Названы самые опасные районы Москвы
В марте были названы районы Москвы с самым грязным воздухом.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
Полину Гагарину обвинили в анорексии
Поклонники попросили певицу перестать худеть. Полина Гагарина часто получает награды.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Российская авиация наносит удары по югу Идлиба
С утра 28 мая российские ВКС начали наносить удары по южным районам провинции Идлиб. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.
Обновлено в 10:12
Футбол
Фанаты заполнили отели Баку в преддверии финала Лиги Европы
Футбольные фанаты выкупили все места в отелях в центре столицы Азербайджана, где пройдёт финал Лиги Европы между английскими «Челси» и «Арсеналом».
Обновлено в 08:51
Политика
Освобожден задержанный в Косово россиянин
В Косово освободили задержанного россиянина-сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:06
Экономика
На Урале нашли крупнейший за тридцать лет изумруд
Обновлено в 10:13