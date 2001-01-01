Экономика

Титов предложил создать бизнес-инкубаторы в СИЗОПраво.ру 03:32

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О создании бизнес-инкубаторов в СИЗО говорится в ежегодном докладе президенту Владимиру Путину «Реестр системных проблем российского бизнеса», который вчера представил Титов, пишет ТАСС.
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