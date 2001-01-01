Экономика
Титов предложил создать бизнес-инкубаторы в СИЗОПраво.ру 03:32
О создании бизнес-инкубаторов в СИЗО говорится в ежегодном докладе президенту Владимиру Путину «Реестр системных проблем российского бизнеса», который вчера представил Титов, пишет ТАСС.
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Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира
Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено в 17:36
Здоровье
В Петербурге только пять пляжей соответствуют санитарным требованиям
Специалисты признали только пять пляжей Северной столицы соответствующим санитарным требованиям.
Обновлено в 09:30
Наука
Как растения запоминают стрессы
Как и все живые существа, растения время от времени переживают разные стрессовые обстоятельства, например, слишком высокую или слишком низкую температуру, нехватку воды и т. д. И, как у всех живых существ, у растений есть механизмы, которые помогают справиться со стрессами.
Обновлено 25 мая в 01:26
Кино
Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал
Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
Обновлено вчера в 17:29
Музыка
Группа «Ленинград» опубликовала новый клип перед прощальным туром
Новый клип рок-группы «Ленинград» появился в Сети. Ролик доступен на официальном YouTube-канале музыкантов.
Обновлено в 11:18
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено в 12:15
Политика
Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косове
В Косове полиция задержала россиянина Михаила Краснощенкова, сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в Косове.
Обновлено в 06:21
Политика
Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины
Обновлено в 09:37
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Наука
Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу
Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.
Обновлено вчера в 08:03
Здоровье
В России изменились правила обязательного медицинского страхования
Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Гаджеты
Xiaomi представила новые флагманские смартфоны
Обновлено в 15:27
Футбол
«Витесс» Слуцкого не пробился в Лигу Европы
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Утрехта» в ответном матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА.
Обновлено в 16:45
Наука
Умные камеры сменят кнопки на светофорах Вены
Власти Вены установят на некоторых пешеходных переходах в городе камеры, распознающие приближение пешехода и активирующие разрешающий сигнал светофора.
Обновлено в 04:22
Баскетбол
ЦСКА победил «Зенит» и вышел в финал Единой лиги ВТБ
Обновлено в 14:40
Культура
Эмир Кустурица презентует на Ставрополье свою новую книгу
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Татарстане на несанкционированной свалке нашли медкарты
Специалисты минэкологии Татарстана обнаружили в Альметьевском районе республики несанкционированную свалку, где наряду со строительным мусором были медицинские карты жителей, сообщает региональное министерство экологии и природных ресурсов.
Обновлено в 14:15
Авто
Алексей Чадов стал лицом рекламной кампании Haval F7
Обновлено в 12:12
Наука
Плагиат нашли в 75% диссертаций из случайной репрезентативной выборки
Ученые взяли случайную выборку из 2468 диссертаций — 10% от всех, защищенных в России в 2006—2015 годах.
Обновлено вчера в 09:54
Политика
Зеленский посетил передовую Донбасса
Минувшим вечером, 27 мая, новый глава Украины Владимир Зеленский приехал на территорию Донбасса в качестве верховного главнокомандующего Вооруженных сил государства.
Обновлено в 04:23
Авто
Новый Nissan Qashqai стал бестселлером марки в РФ
Обновлено в 08:54
Политика
Китай прекратил закупку иранской нефти
Закупки, возможно, прекратил не только Китай Однако в мае 2019 года срок исключений закончился, что вынудило вышеозначенные страны прекратить прямые закупки нефти из Ирана.
Обновлено в 01:14
Хоккей
В «Тракторе» высказались о нашумевшем видео с хоккеистом Кузнецовым
В челябинском хоккейном клубе «Трактор» прокомментировали нашумевшее видео с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым.
Обновлено в 16:54
Футбол
Сарри ушел с тренировки «Челси» из-за ссоры игроков
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ушел с тренировки команды из-за ссоры двух футболистов - защитника Давида Луиса и форварда Гонсало Игуаина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:26
Армия и оружие
Главком Сухопутных войск Японии опробовал в деле «летающий танк» Т-80
Главком сухопутных войск Японии опробовал танк Т-80У на полигоне Головеньки.
Обновлено в 10:04
Игры
Игроки в Dota 2 нашли несколько неработающих изменений в патче 7.22
Пользователи форума Reddit указали разработчикам Dota 2 на ряд неработающих внутриигровых изменений.
Обновлено в 17:25
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Авто
Рассекречены цены на автомобили Opel для России
Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
Обновлено вчера в 10:45