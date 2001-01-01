Экономика

Титов предложил создать бизнес-инкубаторы в СИЗОПраво.ру 03:32

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О создании бизнес-инкубаторов в СИЗО говорится в ежегодном докладе президенту Владимиру Путину «Реестр системных проблем российского бизнеса», который вчера представил Титов, пишет ТАСС.
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В СИЗО могут появиться бизнес-инкубаторы

9111.ru06:26

Титов назвал способы повысить конкуренцию российских интернет-магазинов

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Титов предложил создать бизнес-инкубаторы в СИЗО

Право.ру03:32

Титов: бизнес-сообщество отмечает увеличение доли государства в экономике России

ТАСС03:44
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Культура

Ксения Собчак может стать ведущей передачи на «Первом канале»

Обновлено в 15:43
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира

Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено в 17:36
Здоровье

В Петербурге только пять пляжей соответствуют санитарным требованиям

Специалисты признали только пять пляжей Северной столицы соответствующим санитарным требованиям.
Обновлено в 09:30
Наука

Как растения запоминают стрессы

Как и все живые существа, растения время от времени переживают разные стрессовые обстоятельства, например, слишком высокую или слишком низкую температуру, нехватку воды и т. д. И, как у всех живых существ, у растений есть механизмы, которые помогают справиться со стрессами.
Обновлено 25 мая в 01:26
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Кино

Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал

Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
Обновлено вчера в 17:29
Музыка

Группа «Ленинград» опубликовала новый клип перед прощальным туром

Новый клип рок-группы «Ленинград» появился в Сети. Ролик доступен на официальном YouTube-канале музыкантов.
Обновлено в 11:18
Происшествия

В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей

Обновлено в 12:15
Политика

Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косове

В Косове полиция задержала россиянина Михаила Краснощенкова, сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в Косове.
Обновлено в 06:21
Политика

Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины

Обновлено в 09:37
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Наука

Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу

Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.
Обновлено вчера в 08:03
Здоровье

В России изменились правила обязательного медицинского страхования

Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Гаджеты

Xiaomi представила новые флагманские смартфоны

Обновлено в 15:27
Футбол

«Витесс» Слуцкого не пробился в Лигу Европы

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Утрехта» в ответном матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА.
Обновлено в 16:45
Наука

Умные камеры сменят кнопки на светофорах Вены

Власти Вены установят на некоторых пешеходных переходах в городе камеры, распознающие приближение пешехода и активирующие разрешающий сигнал светофора.
Обновлено в 04:22
Баскетбол

ЦСКА победил «Зенит» и вышел в финал Единой лиги ВТБ

Обновлено в 14:40
Культура

Эмир Кустурица презентует на Ставрополье свою новую книгу

Обновлено в 07:23
Происшествия

В Татарстане на несанкционированной свалке нашли медкарты

Специалисты минэкологии Татарстана обнаружили в Альметьевском районе республики несанкционированную свалку, где наряду со строительным мусором были медицинские карты жителей, сообщает региональное министерство экологии и природных ресурсов.
Обновлено в 14:15
Авто

Алексей Чадов стал лицом рекламной кампании Haval F7

Обновлено в 12:12
Наука

Плагиат нашли в 75% диссертаций из случайной репрезентативной выборки

Ученые взяли случайную выборку из 2468 диссертаций — 10% от всех, защищенных в России в 2006—2015 годах.
Обновлено вчера в 09:54
Политика

Зеленский посетил передовую Донбасса

Минувшим вечером, 27 мая, новый глава Украины Владимир Зеленский приехал на территорию Донбасса в качестве верховного главнокомандующего Вооруженных сил государства.
Обновлено в 04:23
Авто

Новый Nissan Qashqai стал бестселлером марки в РФ

Обновлено в 08:54
Политика

Китай прекратил закупку иранской нефти

Закупки, возможно, прекратил не только Китай Однако в мае 2019 года срок исключений закончился, что вынудило вышеозначенные страны прекратить прямые закупки нефти из Ирана.
Обновлено в 01:14
Хоккей

В «Тракторе» высказались о нашумевшем видео с хоккеистом Кузнецовым

В челябинском хоккейном клубе «Трактор» прокомментировали нашумевшее видео с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым.
Обновлено в 16:54
Футбол

Сарри ушел с тренировки «Челси» из-за ссоры игроков

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ушел с тренировки команды из-за ссоры двух футболистов - защитника Давида Луиса и форварда Гонсало Игуаина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:26
Армия и оружие

Главком Сухопутных войск Японии опробовал в деле «летающий танк» Т-80

Главком сухопутных войск Японии опробовал танк Т-80У на полигоне Головеньки.
Обновлено в 10:04
Игры

Игроки в Dota 2 нашли несколько неработающих изменений в патче 7.22

Пользователи форума Reddit указали разработчикам Dota 2 на ряд неработающих внутриигровых изменений.
Обновлено в 17:25
Политика

Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины

Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Авто

Рассекречены цены на автомобили Opel для России

Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
Обновлено вчера в 10:45
Как работают Яндекс.Новости?
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