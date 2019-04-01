Происшествия
Титов посетил топ-менеджера Baring Vostok Дельпаля в СИЗОРИА Новости 05:51
С топ-менеджерем Baring Vostok французом Филиппом Дельпалем с 21 февраля не проводятся следственные действия, заявил журналистам бизнес-омбудсмен Борис Титов после посещения Дельпаля в СИЗО в понедельник.
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Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:03
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Режиссер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Рустама Минниханова Наталия Фишман поженились в Казани.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Москве нашли тело чемпионки России по тайскому боксу
Обновлено в 08:23
Происшествия
Террористы взяли на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке
Экстремистская группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке.
Обновлено в 06:33
Общество
Двое детей ямальского депутата за год заработали три миллиона рублей
Двое несовершеннолетних детей депутата Заксобрания Ямало-Ненецкого округа Эдуарда Яунгада в 2018 году суммарно заработали почти три миллиона рублей.
Обновлено в 07:41
Футбол
Cуд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО
Обновлено в 06:10
Общество
«Аэрофлот» запустил продажу льготных билетов
Обновлено в 00:04
Общество
Знаменитое «кандальное» кольцо декабристов продано за 6 млн рублей
В результате торгов, «кандальное» кольцо декабриста князя Евгения Петровича Оболенского было продано за 6 миллионов рублей.
Обновлено в 06:40
Политика
Жаров призвал не сравнивать закон об устойчивом Рунете с опытом Китая
Глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал не сравнивать закон об устойчивом рунете с опытом Китая в этой области.
Обновлено в 08:40
Экономика
Медведев утвердил федеральную программу развития генетики
Interfax-Russia.ru - Премьер Дмитрий Медведев подписал федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий на 2019-2027 годы.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Алла Пугачева оконфузилась во время выступления с Кристиной Орбакайте
В Сети появился отрывок выступления двух звезд эстрады.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Пожар в психдиспансере произошел в Рыбинске
В Рыбинске Ярославской области в психдиспансере произошел пожар, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.
Обновлено в 08:19
Происшествия
В Нижегородской области горят 17 дачных домов в садовых товариществах
Дачные дома в двух садовых товариществах горят в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:03
Общество
Представитель Жванецкого рассказал о самочувствии сатирика
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий чувствует себя лучше после перелома руки, сообщил представитель артиста Олег Сташкевич в понедельник, 22 апреля.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Ространснадзор нашел у S7 нарушения после крушения в Германии
Ространснадзор нашел семь нарушений в работе авиакомпании «Глобус» (дочерняя структура группы компаний S7 Group) во время внеплановой проверки.
Обновлено в 08:13
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Экономика
Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах
«Меры, предусмотренные законом, направлены на установление дополнительных гарантий защиты имущественных интересов граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также на снижение финансовой нагрузки на граждан при обслуживании ипотечных жилищных займов в случае их реструктуризации», — сказано в пояснительной записке к инициативе.
Обновлено в 06:50
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
Обновлено в 03:19
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Технологии
На Белорусской АЭС приступили к загрузке имитаторов топлива в реактор
Специалисты начали загрузку имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор первого энергоблока Белорусской АЭС, сообщает 22 апреля пресс-служба инжиниринговой компании «Атомстройэкспорт» (АСЭ).
Обновлено в 08:30
Политика
В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича
В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Российский военный самолет проведет наблюдательный полет над США
Наблюдательный полет над территорией США совершит российский Ту-214ОН. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Красную звезду».
Обновлено в 01:59
Хоккей
Да Коста не сыграет за сборную Франции на ЧМ по хоккею
Нападающий екатеринбургского "Автомобилиста" Стефан Да Коста не поможет сборной Франции по хоккею на чемпионате мира, который пройдет в Словакии в мае, сообщается на сайте Федерации хоккея Франции.
Обновлено в 08:20
Гаджеты
Samsung отложила выход Galaxy Fold из-за проблем с экраном
Компания Samsung отложила сроки выхода гибкого смартфона Galaxy Fold на рынок.
Обновлено в 04:09
Авто
Hyundai и Kia готовят инновационную опцию
Технология изменения параметров электрокара через специальное приложение в смартфоне будет внедрена в будущих новинках Hyundai и Kia, в каких именно — пока не уточняется.
Обновлено в 02:07