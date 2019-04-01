Происшествия

Титов посетил топ-менеджера Baring Vostok Дельпаля в СИЗОРИА Новости 05:51

С топ-менеджерем Baring Vostok французом Филиппом Дельпалем с 21 февраля не проводятся следственные действия, заявил журналистам бизнес-омбудсмен Борис Титов после посещения Дельпаля в СИЗО в понедельник.
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Титов: Домашний арест — избыточная мера пресечения для фигурантов так называемого дела Беринг Восток

Эхо Москвы08:31

Фигурант дела Baring Vostok не видел следователей со дня ареста в феврале

Ведомости06:19

Титов: с фигурантом дела Baring Vostok с 21 февраля не проводят следственных действий

ТАСС05:25

Титов посетил топ-менеджера Baring Vostok Дельпаля в СИЗО

РИА Новости05:51

«Дело Baring Vostok» должно быть закрыто, считает бизнес-омбудсмен Титов

Интерфакс - Россия05:49

Оставшийся в СИЗО фигурант дела Baring Vostok жалуется на отсутствие следственных действий

Фонтанка.Ру06:02

Бизнес-омбудсмен Титов не видит оснований для ареста участников дела Baring Vostok

РАПСИ07:25
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Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

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Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
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Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Режиссер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Рустама Минниханова Наталия Фишман поженились в Казани.
Обновлено в 07:24
Происшествия

В Москве нашли тело чемпионки России по тайскому боксу

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Происшествия

Террористы взяли на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке

Экстремистская группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке.
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Политика

Климкин после победы Зеленского процитировал мультфильм «Жил-был пес»

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Общество

Двое детей ямальского депутата за год заработали три миллиона рублей

Двое несовершеннолетних детей депутата Заксобрания Ямало-Ненецкого округа Эдуарда Яунгада в 2018 году суммарно заработали почти три миллиона рублей.
Обновлено в 07:41
Футбол

Cуд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО

Обновлено в 06:10
Общество

«Аэрофлот» запустил продажу льготных билетов

Обновлено в 00:04
Общество

Знаменитое «кандальное» кольцо декабристов продано за 6 млн рублей

В результате торгов, «кандальное» кольцо декабриста князя Евгения Петровича Оболенского было продано за 6 миллионов рублей.
Обновлено в 06:40
Общество

Инициатор «Бессмертного полка» отреагировал на жалобу учительницы

Обновлено в 08:22
Политика

Жаров призвал не сравнивать закон об устойчивом Рунете с опытом Китая

Глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал не сравнивать закон об устойчивом рунете с опытом Китая в этой области.
Обновлено в 08:40
Происшествия

В Волгограде бывшего командира батальона осудили по 15 уголовным делам

Обновлено в 07:04
Экономика

Медведев утвердил федеральную программу развития генетики

Interfax-Russia.ru - Премьер Дмитрий Медведев подписал федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий на 2019-2027 годы.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

Алла Пугачева оконфузилась во время выступления с Кристиной Орбакайте

В Сети появился отрывок выступления двух звезд эстрады.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Пожар в психдиспансере произошел в Рыбинске

В Рыбинске Ярославской области в психдиспансере произошел пожар, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.
Обновлено в 08:19
Происшествия

В Нижегородской области горят 17 дачных домов в садовых товариществах

Дачные дома в двух садовых товариществах горят в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
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Общество

Представитель Жванецкого рассказал о самочувствии сатирика

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий чувствует себя лучше после перелома руки, сообщил представитель артиста Олег Сташкевич в понедельник, 22 апреля.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Ространснадзор нашел у S7 нарушения после крушения в Германии

Ространснадзор нашел семь нарушений в работе авиакомпании «Глобус» (дочерняя структура группы компаний S7 Group) во время внеплановой проверки.
Обновлено в 08:13
Авто

Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul

Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Экономика

Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах

«Меры, предусмотренные законом, направлены на установление дополнительных гарантий защиты имущественных интересов граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также на снижение финансовой нагрузки на граждан при обслуживании ипотечных жилищных займов в случае их реструктуризации», — сказано в пояснительной записке к инициативе.
Обновлено в 06:50
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

Обновлено в 03:19
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Технологии

На Белорусской АЭС приступили к загрузке имитаторов топлива в реактор

Специалисты начали загрузку имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор первого энергоблока Белорусской АЭС, сообщает 22 апреля пресс-служба инжиниринговой компании «Атомстройэкспорт» (АСЭ).
Обновлено в 08:30
Политика

В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича

В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие

Российский военный самолет проведет наблюдательный полет над США

Наблюдательный полет над территорией США совершит российский Ту-214ОН. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Красную звезду».
Обновлено в 01:59
Общество

Дмитрий Быков рассчитывает вернуться к работе как можно скорее

Обновлено в 08:41
Хоккей

Да Коста не сыграет за сборную Франции на ЧМ по хоккею

Нападающий екатеринбургского "Автомобилиста" Стефан Да Коста не поможет сборной Франции по хоккею на чемпионате мира, который пройдет в Словакии в мае, сообщается на сайте Федерации хоккея Франции.
Обновлено в 08:20
Гаджеты

Samsung отложила выход Galaxy Fold из-за проблем с экраном

Компания Samsung отложила сроки выхода гибкого смартфона Galaxy Fold на рынок.
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Авто

Hyundai и Kia готовят инновационную опцию

Технология изменения параметров электрокара через специальное приложение в смартфоне будет внедрена в будущих новинках Hyundai и Kia, в каких именно — пока не уточняется.
Обновлено в 02:07
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Baring Vostok Capital Partners
Фонд частных капиталовложений. Фонд инвестирует в разные отрасли промышленности, включая нефть и газ, потребительские товары, СМИ и технологии, телекоммуникации и финансовые услуги.
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