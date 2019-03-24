Футбол
Титов: «Поставлю на то, что Казахстан не проиграет России»Sport24.ru 18:13
Экс-капитан «Спартака» и сборной России Егор Титов сделал прогноз с коэффициентом 2,05 на матч 2-го тура квалификации Евро-2020 Казахстан — Россия, который состоится 24 марта и начнется в 17:00 мск.
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