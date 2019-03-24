Титов: «Поставлю на то, что Казахстан не проиграет России»Sport24.ru 18:13

Экс-капитан «Спартака» и сборной России Егор Титов сделал прогноз с коэффициентом 2,05 на матч 2-го тура квалификации Евро-2020 Казахстан — Россия, который состоится 24 марта и начнется в 17:00 мск.

Титов: «Поставлю на то, что Казахстан не проиграет России»

Гаджеты От аккумулятора до челки: что раздражает пользователей смартфонов Составлен список особенностей современных телефонов, которые раздражают пользователей. Первое место в нем заняли маленькие аккумуляторы.

Наука Созданы алгоритмы, использующие перепрограммируемую ДНК Ученые из Университета Мейнут (Ирландия) и Калифорнийского технологического института на примере продемонстрировали, что возможна концепция перепрограммируемого компьютера на базе ДНК.

Религия Безруков раскритиковал недовольных строительством храма в Екатеринбурге Российский актер Сергей Безруков раскритиковал недовольных строительством храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, посоветовав им «подумать о своей душе».

Политика Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.

Культура Режиссер Юрий Мамин сообщил об эмиграции в США В марте Мамин вместе с супругой уехал в США. Режиссер признался, что несколько лет не снимает кино, потому что у него нет такой возможности.

Политика В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.

Спорт Логинов стал третьим в зачете пасьютов, малый глобус — у Йоханнеса Бе Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал обладателем Малого хрустального глобуса в гонках преследования по итогам сезона-2018/19.

Происшествия Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.

Шоу-бизнес Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти Отец Юлии Началовой Виктор убежден, что в смерти певицы виновата только она сама.

Армия и оружие СМИ сообщили об отравлении боевиками газом 21 человека в Сирии В сирийской провинции Хама 21 человек был госпитализирован с симптомами удушья из-за отравления токсичным газом.

Общество Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу Comedy Woman на канале ТНТ.

Политика Первые детали для крыла МС-21 изготовлены из российских композитов Завод «Аэрокомпозит» в Ульяновске изготовил из российских композитных материалов первые детали для крыла нового среднемагистрального самолета МС-21.

Политика Россию признали энергетической сверхдержавой Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.

Общество Почти четверть россиян курят ежедневно По данным Росстата, на которые ссылается РБК, 22,5% россиян курят каждый день.

Экономика Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.

Происшествия WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.

Политика Пушков прокомментировал доклад Мюллера о «российском вмешательстве» Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал доклад американского спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", который планируют опубликовать в выходные, заявил, что "гора вновь родила дохлого мышонка".

Политика В Таиланде стартовали парламентские выборы В Таиланде началось голосование на первых с 2011 года парламентских выборах.

Политика Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза.

Происшествия Второе судно за день терпит бедствие у берегов Норвегии Сухогруз получил повреждения двигателя и стоит на якоре возле круизного лайнера Viking Sky, так же терпящего бедствие у берегов Норвегии.