Футбол
Тите покинет сборную Бразилии после Кубка Америки-2019Спорт-Экспресс вчера в 22:52
Главный тренер сборной Бразилии Тите после Кубка Америки-2019 покинет команду, утверждает ESPN со ссылкой на источник из окружения специалиста. 7 июля бразильцы в финале турнира встретятся с Перу. 58-летний специалист возглавил сборную Бразилии в июне 2016 года.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 10:57, Вашингтон
Авто
«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей
Компания ООО "Завод Автокомпонент" возобновил поставки компонентов и продолжит далее выполнять условия контракта.
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Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
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Под Воронежем оштрафовали учителя, который «отпарил» ребенка утюгом
Ученики плохо себя вели, "трудовик" обжег одного из них утюгом и ударил гладильной доской.
Обновлено в 10:10
Экономика
ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Торговый центр в Новой Москве эвакуировали из-за пожара на газовой АЗС
У торгово-развлекательного комплекса «Новомосковский» произошел пожар на газовой АЗС.
Обновлено в 10:10
Политика
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
"Украинская правда" сообщила о конфликте между новым главой Службы безопасности Украины Ивана Баканова с окружением главы Офиса президента Андреем Богданом.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Петергофе
Днем в пятницу 5 июля в Петергофе произошло ДТП с участием маршрутки, в котором пострадали пять человек.
Обновлено в 10:39
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
«Шереметьево» уволило менеджеров из-за проблем с багажом
Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила об увольнении ряда руководителей «Шереметьево хэндлинг» (100%-ная «дочка» аэропорта «Шереметьево») из-за проблем с обслуживанием багажа пассажиров.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Обвиняемые в поджоге петербургской редакции ФАН получили штрафы
В пятницу, 5 июля, Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Игоря Васильева, Василия Кирсанова, Вадима Лифшица и Аркадия Орлова.
Обновлено в 09:22
Авто
В России за 2018 год выдали более 800 тыс. автокредитов
Эксперты ГК «АвтоСпецЦентр» выяснили в ходе опроса, что по итогам 2018 года в России было выдано 801,3 тыс. автокредитов.
Обновлено вчера в 08:34
Транспорт
Трассу «Москва — Санкт-Петербург» откроют в октябре
Трассу М-11, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург, полностью откроют в октябре 2019 года.
Обновлено в 09:58
Политика
Зеленский представил нового донецкого главу на русском языке
Как следует из опубликованной пользователем Facebook видеозаписи, на которой Зеленский представляет Кириленко, президент Украины во время выступления в Краматорске начал говорить по-русски.
Обновлено в 10:41
Политика
Российских редакторов «Википедии» подозревают в очернении оппозиции
Как сообщает TJournal, это первый случай в истории русскоязычной «Википедии», когда группу пользователей уличили в политически мотивированной манипуляции информацией в интернет-энциклопедии.
Обновлено в 07:02
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России
Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено в 03:14
Авто
Полицейские модели Lada Vesta и Lada Granta получили ОТТС в России
Как сообщает портал «Лада.онлайн», 3 июля этого года «АвтоВАЗу» было выдано «Одобрение типа транспортного средства» - ОТТС на полицейские модели Lada Vesta и Lada Granta.
Обновлено в 03:16
Общество
В Москве построят самый высокий жилой небоскреб в Европе
На форуме был представлен проект небоскреба, который одновременно станет самым высоким в «Москва-Сити».
Обновлено в 05:37
Наука
Ученые создали помогающие лечить рак бактерии
Ученые из Колумбийского университета в рамках исследования создали бактерии, разумно воспринимающие и реагирующие на различные среды.
Обновлено в 06:47
Политика
Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы
В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Обновлено в 10:00
Политика
Пресс-служба Зеленского и депутат Рады Геращенко учат географию
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Путин отреагировал на призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней.
Обновлено в 00:39
Футбол
Грузинский регбист Бродзели раскаялся в своем поступке
Обновлено в 09:28
Наука
Атлантический океан зарастает водорослями-сорняками
Крупнейшее за всю историю наблюдений скопление водорослей в Атлантическом океане угрожает жизни морских обитателям.
Обновлено в 10:02
Наука
На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы
Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 04:58
Футбол
«Краснодар» стал победителем Кубка «Матч Премьер»
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия
Жилой дом загорелся в центре Екатеринбурга
Отмечается, что на первом этаже дома расположены административные помещения, а остальная площадь занята жилыми квартирами.
Обновлено в 10:44