Футбол

Тите покинет сборную Бразилии после Кубка Америки-2019Спорт-Экспресс вчера в 22:52

Главный тренер сборной Бразилии Тите после Кубка Америки-2019 покинет команду, утверждает ESPN со ссылкой на источник из окружения специалиста. 7 июля бразильцы в финале турнира встретятся с Перу. 58-летний специалист возглавил сборную Бразилии в июне 2016 года.
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Конфедерация футбола Бразилии не подтвердила скорый уход Тите из сборной

Матч ТВ00:26

Стало известно будущее Тите в сборной Бразилии

Газета.Ru01:33

Бразильская конфедерация футбола опровергла информацию о скором уходе тренера сборной

ТАССвчера в 23:40

Конфедерация футбола Бразилии не подтвердила скорый уход Тите из сборной

Sportbox.RU00:26

Бразильская конфедерация футбола опровергла уход Тите после Кубка Америки

Sport24.ru01:03

Федерация футбола Бразилии опровергла слухи об уходе Тите

Чемпионат00:20

Конфедерация футбола Бразилии опровергла скорый уход Тите

Спорт-Экспресс00:10
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 10:57, Вашингтон
Авто

«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей

Компания ООО "Завод Автокомпонент" возобновил поставки компонентов и продолжит далее выполнять условия контракта.
Обновлено в 00:39
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Под Воронежем оштрафовали учителя, который «отпарил» ребенка утюгом

Ученики плохо себя вели, "трудовик" обжег одного из них утюгом и ударил гладильной доской.
Обновлено в 10:10
Экономика

ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Торговый центр в Новой Москве эвакуировали из-за пожара на газовой АЗС

У торгово-развлекательного комплекса «Новомосковский» произошел пожар на газовой АЗС.
Обновлено в 10:10
Политика

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

"Украинская правда" сообщила о конфликте между новым главой Службы безопасности Украины Ивана Баканова с окружением главы Офиса президента Андреем Богданом.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента

Обновлено в 09:35
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Петергофе

Днем в пятницу 5 июля в Петергофе произошло ДТП с участием маршрутки, в котором пострадали пять человек.
Обновлено в 10:39
Политика

Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

«Шереметьево» уволило менеджеров из-за проблем с багажом

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила об увольнении ряда руководителей «Шереметьево хэндлинг» (100%-ная «дочка» аэропорта «Шереметьево») из-за проблем с обслуживанием багажа пассажиров.
Обновлено в 06:36
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Обвиняемые в поджоге петербургской редакции ФАН получили штрафы

В пятницу, 5 июля, Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Игоря Васильева, Василия Кирсанова, Вадима Лифшица и Аркадия Орлова.
Обновлено в 09:22
Политика

Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам

Обновлено в 05:15
Авто

В России за 2018 год выдали более 800 тыс. автокредитов

Эксперты ГК «АвтоСпецЦентр» выяснили в ходе опроса, что по итогам 2018 года в России было выдано 801,3 тыс. автокредитов.
Обновлено вчера в 08:34
Транспорт

Трассу «Москва — Санкт-Петербург» откроют в октябре

Трассу М-11, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург, полностью откроют в октябре 2019 года.
Обновлено в 09:58
Политика

Зеленский представил нового донецкого главу на русском языке

Как следует из опубликованной пользователем Facebook видеозаписи, на которой Зеленский представляет Кириленко, президент Украины во время выступления в Краматорске начал говорить по-русски.
Обновлено в 10:41
Политика

Российских редакторов «Википедии» подозревают в очернении оппозиции

Как сообщает TJournal, это первый случай в истории русскоязычной «Википедии», когда группу пользователей уличили в политически мотивированной манипуляции информацией в интернет-энциклопедии.
Обновлено в 07:02
Общество

Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России

Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено в 03:14
Авто

Полицейские модели Lada Vesta и Lada Granta получили ОТТС в России

Как сообщает портал «Лада.онлайн», 3 июля этого года «АвтоВАЗу» было выдано «Одобрение типа транспортного средства» - ОТТС на полицейские модели Lada Vesta и Lada Granta.
Обновлено в 03:16
Общество

В Москве построят самый высокий жилой небоскреб в Европе

На форуме был представлен проект небоскреба, который одновременно станет самым высоким в «Москва-Сити».
Обновлено в 05:37
Наука

Ученые создали помогающие лечить рак бактерии

Ученые из Колумбийского университета в рамках исследования создали бактерии, разумно воспринимающие и реагирующие на различные среды.
Обновлено в 06:47
Политика

Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы

В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Обновлено в 10:00
Политика

Пресс-служба Зеленского и депутат Рады Геращенко учат географию

Обновлено вчера в 22:55
Политика

Путин отреагировал на призывы к соблюдению Россией минских соглашений

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней.
Обновлено в 00:39
Футбол

Грузинский регбист Бродзели раскаялся в своем поступке

Обновлено в 09:28
Наука

Атлантический океан зарастает водорослями-сорняками

Крупнейшее за всю историю наблюдений скопление водорослей в Атлантическом океане угрожает жизни морских обитателям.
Обновлено в 10:02
Наука

На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы

Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 04:58
Футбол

«Краснодар» стал победителем Кубка «Матч Премьер»

Обновлено вчера в 14:19
Происшествия

Жилой дом загорелся в центре Екатеринбурга

Отмечается, что на первом этаже дома расположены административные помещения, а остальная площадь занята жилыми квартирами.
Обновлено в 10:44
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