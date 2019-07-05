Футбол
Тите покинет сборную Бразилии после Кубка Америки-2019Спорт-Экспресс вчера в 22:52
Главный тренер сборной Бразилии Тите после Кубка Америки-2019 покинет команду, утверждает ESPN со ссылкой на источник из окружения специалиста. 7 июля бразильцы в финале турнира встретятся с Перу. 58-летний специалист возглавил сборную Бразилии в июне 2016 года.
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Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Все 14 тел подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят тайно в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:47
Общество
В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка
Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
СК завел дело после гибели ребенка из-за упавшего дерева в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за гибели ребенка при падении дерева в центре Москвы.
Обновлено вчера в 07:18
Происшествия
Экс-главу Северо-Западного Ростехнадзора перевели под домашний арест
Бывший руководитель Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорий Слабиков, который ранее признался в особо крупном мошенничестве, вернул похищенные средства, но находился под стражей, переведен под домашний арест.
Обновлено вчера в 23:33
Футбол
«Зенит» представил игровую форму на сезон
Петербургский «Зенит» представил два комплекта формы на сезон 2019/2020 год.
Обновлено вчера в 07:27
Шоу-бизнес
Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
Задержана в Казани похитившая свыше 20 млн рублей кассирша
Обновлено вчера в 20:03
Политика
МИД Украины вызвал посла Венгрии
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто об украинском законе о госязыке.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия
В День независимости США у Белого дома сожгли американский флаг
Обновлено вчера в 22:48
Политика
В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады
Обновлено вчера в 20:32
Общество
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской
Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено вчера в 18:46
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч на погашение ипотеки
Сумма может быть направлена на погашение основной части долга, а если основной долг у семьи меньше 450 тысяч, то на погашение процентов по займу.
Обновлено вчера в 04:00
Общество
Россиянам показали новые поезда без боковых полок
В Сети появился макет проекта новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых полок. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:17
Культура
В Пензе скончался молодой актер Кирилл Сахович
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами
"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 16:22
Армия и оружие
Су-27 перехватил самолёт ВВС США над Чёрным морем
Обновлено вчера в 22:42
Политика
В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X
Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено вчера в 08:46
Здоровье
Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога
Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
Обновлено вчера в 06:19
Авто
АвтоВАЗ возобновит производство в Тольятти и Ижевске 5 июля
Концерн АвтоВАЗ сообщил о возобновлении производства в Тольятти и Ижевске 5 июля после приостановки, вызванной срывом поставок комплектующих.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено вчера в 12:24
Транспорт
Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях
ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
В Краснодаре потушили пожар в пятиэтажке
Спасатели ликвидировали крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
Обновлено вчера в 10:46
Теннис
Надаль обыграл Кирьоса и вышел в третий раунд Уимблдона
Обновлено вчера в 15:10
Шоу-бизнес
В РЖД проверят выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали выезд машины певицы Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала в Москве.
Обновлено 02 июля в 00:47
Общество
Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона
Принцесса подала иск о разводе и опеке над двумя их несовершеннолетними детьми Сбежавшая с $39 млн от правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума принцесса Хайя бинт Хусейн находится в Великобритании.
Обновлено вчера в 18:56
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Минсельхоз захотел контролировать сбор ягод и грибов
Правила должны коснуться сбора, переработки и оборота съедобных ресурсов. Речь идет о ягодах, орехах, грибах, и лекарственных растениях.
Обновлено 03 июля в 22:27
Авто
Изменились правила перевозки детей в автомобилях
Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 18:29
Авто
В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3%
В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3% д 151 880 реализованных легковушек и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 14:30
Авто
В Гудвуде презентовали электрокар Lightyear One на солнечных батареях
В рамках фестиваля в Гудвуде представители Нидерландов презентовали серийную версию модели Lightyear One, которая представляет из себя электрокар на солнечных батареях.
Обновлено вчера в 23:35