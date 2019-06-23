Тите оценил игру Бразилии в матче с Перу на Кубке АмерикиSport.ru 03:29

Главный тренер Бразилии Тите поделился впечатлениями от победы над Перу в третьем туре Кубка Америки. Бразилия выиграла 5:0. Тите считает эту игру лучшей в исполнении его команды за последнее время.

Тите оценил игру Бразилии в матче с Перу на Кубке Америки

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