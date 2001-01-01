Футбол

Тите оценил игру Бразилии в матче с Перу на Кубке АмерикиSport.ru 03:29

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Главный тренер Бразилии Тите поделился впечатлениями от победы над Перу в третьем туре Кубка Америки. Бразилия выиграла 5:0. Тите считает эту игру лучшей в исполнении его команды за последнее время.
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Тите оценил игру Бразилии в матче с Перу на Кубке Америки

Sport.ru03:29
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