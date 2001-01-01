Футбол
Тите оценил игру Бразилии в матче с Перу на Кубке АмерикиSport.ru 03:29
Главный тренер Бразилии Тите поделился впечатлениями от победы над Перу в третьем туре Кубка Америки. Бразилия выиграла 5:0. Тите считает эту игру лучшей в исполнении его команды за последнее время.
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Тите считает, что матч с Перу был для Бразилии одним из лучших за последнее время
Спорт-Экспрессвчера в 19:48
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