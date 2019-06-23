Футбол

Тите о 5:0 с Перу: «Бразилия провела один из лучших матчей»Sports.ru 04:35

Главный тренер сборной Бразилии Тите дал комментарий после победы над командой Перу (5:0) в матче Кубка Америки.
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Бразилия ушла из-под давления. Команда Тите завершила групповой этап победой над Перу

LiveSport.ru07:55

Рецепт успеха: сильный тренер и никакого Неймара

Soccer.ru07:30

Тите считает, что матч с Перу был для Бразилии одним из лучших за последнее время

Спорт-Экспрессвчера в 19:48

Тите о 5:0 с Перу: «Бразилия провела один из лучших матчей»

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Тите оценил игру Бразилии в матче с Перу на Кубке Америки

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Тите: это был один из лучших матчей сборной Бразилии

Чемпионатвчера в 20:13

Бразилия вышла в плей-офф Кубка Америки с разницей мячей 8-0. Но не спешите ее короновать

Матч ТВ06:14
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Автоспорт

Даниэль Риккардо получил два штрафа по пять секунд

Обновлено в 14:07
Происшествия

На Урале драка завершилась смертью и беспорядками

В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.
Обновлено в 14:05
Политика

Грузинский патриарх призвал к осторожности после событий в Тбилиси

Католикос-патриарх Грузии Илиа Второй заявил, что в свете последних событий в Тбилиси гражданам и политикам следует быть осторожными и не допускать ошибок.
Обновлено в 06:41
Политика

Власти отреагировали на заявление «Рустави 2» о захвате телеканала

Один из лидеров парламентской группы "Грузинской мечты" Арчил Талаквадзе отреагировал на заявление гендиректора телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия.
Обновлено в 14:32
Происшествия

У резиденции Кадырова в Грозном ранили полицейских

Обновлено в 15:11
Происшествия

В Канаде уснувшую пассажирку забыли в самолёте после приземления

Обновлено в 12:50
Происшествия

В Вологодской области студентка спасла тонущего ребенка ценой жизни

Девятнадцатилетняя девушка погибла в Вологодской области, спасая тонущего на озере ребенка, сообщило региональное СУ СК.
Обновлено в 14:23
Происшествия

В Москве едва не утонули два иностранца

Двое иностранных граждан едва не утонули на различных водоемах Москвы, им оказали помощь спасатели, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.
Обновлено в 13:49
Гаджеты

LG Electronics получила патент на смартфон с камерой в дисплее

Обновлено в 09:23
Общество

В России начались акции протеста против фабрикации уголовных дел

Во Владивостоке и Хабаровске прошли акции протеста против политических репрессий и полицейского произвола «Общество требует справедливости».
Обновлено в 03:37
Общество

Полиция Петербурга ждет провокаций на «Алых парусах»

Полиция подчеркивает, что будет действовать строго по закону, но жестко пресекать любые попытки нарушения правопорядка, и просит петербуржцев и гостей города отнестись к предпринимаемым мерам с пониманием.
Обновлено в 02:49
Авто

УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»

В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
Обновлено вчера в 14:38
Общество

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Общество

Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке

В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено в 13:52
Политика

Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ

Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:15
Политика

Президент Грузии испугалась ухода российских туристов

Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию.
Обновлено вчера в 20:41
Футбол

Дзюба призвал прислушаться к словам Лунева

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба призвал прислушаться к словам вратаря команды Андрея Лунева, который рассказал о своих спорах с форвардом.
Обновлено в 14:00
Происшествия

В Краснодаре на видео молния ударила в дом

Жительница Краснодара случайно засняла, как молния ударила в многоквартирный дом во время утренней грозы.
Обновлено в 14:30
Политика

«Грады» уничтожили самолет-гигант «Руслан»

Обновлено в 15:28
Политика

Украинские военные вышли на гей-парад «Марш равенства» в Киеве

Около тридцати военных ВСУ прошли колонной в рамках гей-парада "Марш равенства", который состоялся сегодня в столице Украины.
Обновлено в 05:39
Происшествия

В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились

В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Политика

В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам

Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 12:28
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено вчера в 19:58
Здоровье

Как правильно подготовиться к отдыху с детьми, узнали волгоградцы

Обновлено в 13:00
Политика

Валерий Меладзе прокомментировал отношения России и Грузии

Обновлено вчера в 23:49
Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Энергетика

Новый немецкий нефтяной гигант нацелен на работу с Россией

Фото: Twitter – Г-н Мерен, вы возглавили Wintershall Dea, образовавшуюся в результате слияния двух немецких компаний.
Обновлено вчера в 05:53
Наука

В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара

В Мексиканском заливе ученые сняли на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.
Обновлено вчера в 15:52
Политика

Кремль опроверг встречу Путина и Зеленского в Осаке

О подготовке встречи Путина и Зеленского стало известно 21 июня.
Обновлено в 14:31
Автоспорт

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят: гонка была не так уж плоха сегодня

Обновлено в 12:36
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Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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Бразилия
Государство
Государство в Южной Америке, единственное португалоязычное в Америке. Территория - 8 515 770 км², что составляет 5,7% от площади всей суши мира. Население составляет - 212 804 996 жителей. Бразилия находится на пятом месте среди стран мира по площади и шестом по численности населения, а также является крупнейшим государством Южной Америки, как по территории, так и по численности населения.
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