Тите о 5:0 с Перу: «Бразилия провела один из лучших матчей»Sports.ru 04:35

Главный тренер сборной Бразилии Тите дал комментарий после победы над командой Перу (5:0) в матче Кубка Америки.

Тите о 5:0 с Перу: «Бразилия провела один из лучших матчей»

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